Das neue Rektoratsteam der Kunstuniversität Linz steht fest

Der Universitätsrat der Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz hat gewählt. Das Team rund um die neue Rektorin Brigitte Hütter steht fest.

Linz (OTS) - Die von Brigitte Hütter vorgeschlagene Zusammensetzung und Ressortverteilung des neuen Rektoratsteams der Kunstuniversität Linz wurde nach Stellungnahme des Senats vom Universitätsrat am 24. Juni 2019 angenommen. Frank Louis bleibt demnach weiterhin Vizerektor für Kunst und Lehre, Karin Harrasser wird Vizerektorin für Forschung und Erik Aigner übernimmt das Vizerektorat für Finanzen und Ressourcen. Die gewählten Persönlichkeiten zeichnen sich durch hohe Fachkompetenz sowie umfangreiche berufliche Erfahrungen aus. Somit ist das neue Rektoratsteam komplett und wird mit 1. Oktober 2019 das Amt antreten.

Mit Frank Louis wird das Vizerektorat für Kunst und Lehre von dem seit zwei Jahren amtierenden Vizerektor fortgeführt. Der Leiter der Studienrichtung Plastische Konzeptionen / Keramik an der Kunstuniversität Linz hat im Rahmen seiner Funktion bereits zahlreiche Projekte im Bereich Lehre und Studium erfolgreich vorangetrieben.

Mit dem Ressort Forschung wird ein neues Vizerektorat geschaffen. Damit beauftragt ist Karin Harrasser, Professorin für Kulturwissenschaft sowie stellvertretende Vorsitzende des Senats der Kunstuniversität Linz. Neben ihren wissenschaftlichen Tätigkeiten war sie bereits an verschiedenen kuratorischen Projekten beteiligt. Mit diesem neugeschaffenen Vizerektorat soll eine verstärkte Etablierung und Fortentwicklung der wissenschaftlichen und künstlerischen Forschung forciert werden.

Das Vizerektorat für Finanzen und Ressourcen wird von einer erfahrenen Persönlichkeit aus der Wirtschaft übernommen. Der Universitätsrat betraut auf Vorschlag der neuen Rektorin zukünftig Erik Aigner mit wichtigen Finanzentscheidungen der Kunstuniversität Linz. Seine Tätigkeitsschwerpunkte waren bisher Finanzmanagement, Organisationsentwicklung und IT. Dies sowohl in etablierten großen Strukturen als auch in Start-up-Unternehmen.

Brigitte Hütter selbst übernimmt als Rektorin die folgenden Agenden: Strategieentwicklung, Ziel- und Leistungsvereinbarungen, Berufungen und Personalangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit, Frauenförderung und Diversity Management, Qualitäts-, Organisations- und Personalentwicklung sowie internationale Universitätskooperationen.

Zusätzlich zur Wahl der Vizerektorin und der Vizerektoren steht diese Woche ein weiteres Highlight an der Kunstuniversität Linz bevor: Der „Rundgang“ 2019. Am 28. und 29. Juni laden die einzelnen Studienbereiche mittlerweile zum vierten Mal in ihre Ateliers und Werkstätten und zeigen dort unterschiedlichste Arbeiten der Studierenden aus dem vergangenen Studienjahr. Erstmals dient auch das neu adaptierte Brückenkopfgebäude West am Hauptplatz 8 als Schauplatz. Eröffnet wird der „Rundgang“ am Abend des 27. Juni.

Rückfragen & Kontakt:

Mag.phil. Julia Gschwendtner

Kommunikation_PR_Veranstaltungen

Kunstuniversität Linz

+43 732 78 98 2282

julia.gschwendtner @ ufg.at