Cine Tirol Presseaussendung: Britische Filmschaffende erkunden das Filmland Tirol

Im Rahmen einer Cine Tirol Location Tour hatten neun britische Filmproduzent:innen und Location Manager:innen die einmalige Gelegenheit, die vielfältigen Drehorte des Filmlandes Tirol bei strahlendem Herbstwetter kennenzulernen.

Die Location Tour führte die Teilnehmer:innen auf eine spannende „Filmreise“ durch Tirol. Die Route erstreckte sich von Fiss bis ins Kaunertal, über den Achensee, Stams und Hall in Tirol hin zur Hauptstadt Innsbruck. Die besuchten Drehorte zeichneten sich durch ihre bemerkenswerte Vielseitigkeit aus und haben in der Vergangenheit bereits ideale Bedingungen für die Realisierung von Spiel- und Dokumentarfilmen, Werbefilmen, Fotoshootings und Musikvideos geboten.

Speziell durch FISAplus, dem seit Beginn des Jahres in Kraft getretenen neuen Anreizmodell für den Filmstandort Österreich, verzeichnet Cine Tirol ein erhöhtes Interesse von internationalen Filmproduktionen am Filmland Tirol. Die Kombination aus den abwechslungsreichen Tiroler Locations und den finanziellen Möglichkeiten durch FISAplus, inspirierte auch die Teilnehmer:innen der Location Tour, ihre zukünftigen Filmprojekte in Tirol zu realisieren.

„Großbritannien ist ein besonders wichtiger Markt für Cine Tirol, weil dort sehr viele Filmproduktionen, darunter auch amerikanische Projekte, entwickelt und umgesetzt werden – speziell für Dreharbeiten im alpinen Raum konnte sich Tirol bereits in der Vergangenheit erfolgreich positionieren. Im Rahmen dieser Location Tour war es uns mit den engagierten Tiroler Partnern möglich, dieser Delegation attraktive Drehorte im alpinen Umfeld zu zeigen. Wir sind sehr zuversichtlich, dass sich aus dieser gemeinsamen Erkundung in weiterer Folge britische Filmprojekte ergeben, die in Tirol realisiert werden können.“, meint Cine Tirol Leiter Johannes Köck.

Erste Rückmeldungen von Filmproduzent:innen und Location Manager:innen unterstreichen diese Zuversicht:

„Es war eine großartige Location Tour. Ich habe jede Minute geliebt und so viel über Tirol und seine aufregenden Möglichkeiten für Filmaufnahmen gelernt. Die Gastfreundschaft, die Herzlichkeit und die Begeisterung waren phänomenal und einmalig.“

Sarah Purser/Little White Rose Films

„Es war hilfreich und inspirierend, so viele verschiedene Orte zu besuchen und zu sehen. Von Gletschern bis zu Seen, von Klöstern bis zu Konzerthäusern, von alpinen Hütten bis zu historischen Altstädten - Tirol hat eine vielfältige visuelle Landschaft zu bieten. Ich würde mich freuen, ein Projekt nach Tirol zu bringen.“

Sally Harvey/HBO

„Es war eine brillante Erfahrung und eine Freude, ein Teil dieser Location Tour zu sein. Tirol hat mit seiner Vielzahl an Landschaften und Architekturen, endlose Möglichkeiten für Filmproduktionen zu bieten. Zu sehen, wie viel Infrastruktur vorhanden ist, um Projekte unterschiedlicher Größenordnungen durchführen zu können, ist ein zusätzliches Plus.“

Lindsey Powell/Supervisor Location Managerin



Die Cine Tirol Location Tour wurde mit großzügiger Unterstützung von FILM in AUSTRIA sowie Innsbruck Tourismus, Innsbrucker Nordkettenbahnen, Tourismusverband Achensee, Achenseeschifffahrt, Tourismusverband Region Hall-Wattens, Tourismusverband Tiroler Oberland - Erlebnisraum Kaunertal und Kaunertaler Gletscherbahnen durchgeführt.

