Falstaff-Ranking: Das sind die beliebtesten Bäckereien Deutschlands 2023

Die Suche nach der beliebtesten Bäckerei Deutschlands hat ein Ende: Die Gewinner des diesjährigen Falstaff-Votings stehen fest. In der Bundeshauptstadt Berlin brilliert „Zeit für Brot“.

Düsseldorf (LCG) – In einer Welt, in der die Massenproduktion oft den Vorrang hat, bleiben Bäckereien wahre Bastionen des Handwerks, in denen althergebrachte Rezepte und Fertigungstechniken weiterhin höchste Relevanz haben. Doch welche Bäckereien setzen in Deutschland den goldenen Standard in puncto exzellente Qualität, vielfältige Angebote und herausragender Kundenservice? Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, bat Falstaff seine Leser zum großen Publikums-Voting.

„Bäckereien sind weit mehr als bloße Nahrungsmittelproduzenten: Sie sind Hüterinnen und Hüter von Tradition, Qualität und Geschmack. Welche Institutionen diese Verpflichtung zur kulinarischen Vollendung bringen, konnte die Falstaff-Community im Zuge einer zweiwöchigen Abstimmung kundtun“, so Falstaff-Herausgeber Wolfgang M. Rosam.

Die beliebtesten Bäckereien Deutschlands 2023

Die Sieger in Baden-Württemberg

Bäckerei & Konditorei Raisch, Calw Bäckerei Lutz, Ludwigsburg Handwerksbäckerei Mack, mehrere Standorte Albkorn-Bäckereien Glocker, Gomadingen Bäckerei und Konditorei Treiber, mehrere Standorte Die Brotmacherin, Waghäusel Brotique, Stuttgart Handwerksbäckerei Pfeifle, Freiburg Bäckerei Volpp, Heroldstatt Bäckerei Jim Knöpfle, Blumberg

Die Sieger in Bayern

Bäckerei Konditorei Lang, Bayreuth Der Beck, mehrere Standorte Freibäcker Arnd Erbel, Dachsbach BrotHaus, Burgbernheim Bäckerei Bergmeister, Rosenheim Bäckerei Fuchs, mehrere Standorte Bäckerei Frank, Erlangen Bäckerei Seel, Bamberg Bäckerei Feiler, Coburg Bäckerei Sproßmann, Schwabach

Die Sieger in Berlin

Zeit für Brot, mehrere Standorte Domberger Brot-Werk, 10555 Berlin Bäckerei & Konditorei Siebert, 10439 Berlin AERA, mehrere Standorte Le Brot, 12043 Berlin SowohlAlsAuch, 10435 Berlin SOFI Bakery, 10178 Berlin Albatross Bakery, 10997 Berlin Weichardt Brot, 10715 Berlin Wiener Brot, 10117 Berlin

Die Sieger in Brandenburg

Bäckerei Dorn, Wahrenbrück Bäckerei Exner Brot & Zeit, Beelitz Zum Brotsommelier, Heidesee Bäckerei Braune, Potsdam Bäckerei und Konditorei Plentz, mehrere Standorte Bäckerei & Konditorei Fahland, Potsdam Der Brot Graf, Herzberg (Elster) Bäckerei Hanuschka, Cottbus Müseler’s Brotladen, Potsdam Konditorei Klinkmüller, Luckau

Die Sieger in Bremen

Starke Bäcker, mehrere Standorte Joona’s Brotbude, 28759 Bremen Müller & Egerer Bäckerei und Konditorei, mehrere Standorte Bäckerei Behrens-Mayer, mehrere Standorte Backstube Backen mit Leidenschaft, 28755 Bremen Landbäckerei Zur Horst, mehrere Standorte Bäckerei Ruchel, 28211 Bremen Bäckerei Markwort, 28201 Bremen Konditorei Café Stecker, 28195 Bremen Peter Büser Bäcker, 28325 Bremen

Die Sieger in Hamburg

Brotkumpels – Die Saselbäcker, 22393 Hamburg Sören Korte Brotmanufaktur, 20357 Hamburg Schmidt und Schmidtchen, 20457 Hamburg Café Luise, kleine Bäckerei, mehrere Standorte Bread., 20253 Hamburg Café Reinhardt, 22391 Hamburg Bäckerei Konditorei Pritsch, 22087 Hamburg Bäckerei Wiedenroth, 22763 Hamburg Springer Bio-Backwerk, 20146 Hamburg Café Stenzel, 20357 Hamburg

Die Sieger in Hessen

Bäckerei Der Köstner, Wiesbaden Backhaus Schröer, Wiesbaden Bäcker Dries – Rheingau, Eltville am Rhein Ihr guter Liebig, Pfungstadt Mehlwassersalz, Frankfurt am Main Philippi’s Backstube, mehrere Standorte Bäckerei Nolte’s Backstube, Bruchköbel Bäckerei Kronberger, Frankfurt am Main Bäckerei & Konditorei Dirk Weber, mehrere Standorte Bäckerei Wolf, Homberg

Die Sieger in Niedersachsen

Hennes Backhaus, mehrere Standorte Landbäckerei Scholz, Rinteln-Deckbergen Backsau – Der Brotsommelier, Buxtehude Bäckerei Becker, Delmenhorst Backhaus Wegener, Hameln Markus-Bäckerei Deiterding, Hessisch Oldendorf Bäckerei & Konditorei Hacke, Meinersen Brotmanufaktur Das Brot., mehrere Standorte Bäckerei Borchers, Hannover Bäckerei Vahldiek, mehrere Standorte

Die Sieger in Nordrhein-Westfalen

Bäckerei Herter, Grevenbroich Bäcker Zimmer, Kall Reffeling – der frische Bäcker, mehrere Standorte Bäckerei & Café Teeke, Oelde Hofbäckerei Hömberg, Menden Der Billerbäcker, Billerbeck Bäckerei Hinkel, mehrere Standorte Bäckerei Zimmermann, Köln Bäckerei Becker, Bad Honnef Bäckerei Sudbrock, Rheda-Wiedenbrück

Die Sieger in Rheinland-Pfalz

Landbäckerei und Lebensmittel Jakobs, Lampaden Bäckerei Ritsch, mehrere Standorte Bäckerei & Konditorei M.P. Berg, mehrere Standorte Bäckerei Dhein, mehrere Standorte Bäckerei Billen, Ferschweiler Bäckerei Mike Berry, mehrere Standorte De‘ Bäcker Becker, mehrere Standorte Bäckerei Herbst, Ramstein-Miesenbach Bäckerei Borens, Tawern Bäckerei Mertes, Lieser

Die Sieger im Saarland

Brot & Sinne, mehrere Standorte Bäckerei Adelmann, mehrere Standorte Dorfbäckerei Ackermann, Mandelbachtal Bäckerei Mischo, mehrere Standorte Bäckerei Bost, mehrere Standorte Die Backmol, mehrere Standorte Bäckerei Laube, Losheim am See Bäckerei Tinnes, Merzig Bäckerei Europa, Ensdorf The Village Bakery, mehrere Standorte

Die Sieger in Sachsen

Bäckerei & Konditorei Schwarze, mehrere Standorte Brotpiraten, Thum Schulze Bäcker, Ehrenfriedersdorf Bäckerei & Konditorei Gnauck, Ottendorf-Okrilla Bäckerei Eßrich, mehrere Standorte Brot & Aehre, Meißen Brotprofi Ricardo Fischer, Leipzig Bäckerei & Konditorei Tippner, Leipzig Bäckerei Wippler, Dresden Bäckerei Sachse Dohna, mehrere Standorte

Das gesamte Voting der beliebtesten Bäckereien Deutschlands 2023 findet sich auf falstaff.de.

Über Falstaff

Falstaff ist mit einer verbreiteten Auflage von 147.564 Exemplaren und über 1.000.000 Unique Clients (Österreichische Web Analyse 08/23) das größte Magazin für kulinarischen Lifestyle im deutschsprachigen Raum sowie das einzige Medium mit DACH-Zertifikat. Mit einer beachtlichen Social-Media-Präsenz von 370.000 Followern auf Facebook und Instagram konnte das Magazin im ersten Halbjahr 2023 über 4,8 Millionen Reactions erzielen. Damit zählt Falstaff zu den interaktionsstärksten Genuss-Medien in sozialen Netzwerken weltweit. Zudem hat Falstaff über 480.000 Newsletter-Abonnenten, wobei die durchschnittliche Öffnungsrate bei einer Klickrate von 7,4 Prozent bei 36,4 Prozent liegt. Weitere Informationen auf falstaff.com

