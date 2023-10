Jazz&TheCity 2023 ist eröffnet

Jazz&TheCity findet vom 19. bis 22. Oktober 2023 in Salzburg bei freiem Eintritt statt.

Jazz&TheCity 2023 ist eröffnet

„Let’s come together!“, heißt es beim Jazz&TheCity-Festival von 19. bis 22. Oktober in der Salzburger Altstadt, wo sich die nationale und internationale Jazzszene alljährlich im Herbst trifft. Am Donnerstagabend, 19. Oktober 2023, wurde der viertägige Musik- und Performancereigen offiziell in der bis auf den letzten Platz gefüllten SZENE Salzburg eröffnet. Mit Standing Ovations wurden die Konzerte des Preisträgers des Deutschen Jazzpreises 2022 Tijn Wybenga’s AM.OK und des brasilianischen Amaro Freitas Trios gefeiert. In der Kollegienkirche begeisterten Medna Roso und das North Sea String Quartet das zahlreich erschienene Publikum. Jazz&TheCity zieht mit zeitgenössischer musikalischer Vielfalt und Improvisation jedes Jahr aufs Neue das Publikum aus dem In- und Ausland in seinen Bann – und das bei freiem Eintritt.

