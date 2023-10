Rhomberg Gruppe: Das macht uns stolz

M E D I E N I N F O R M A T I O N

„Das macht uns stolz.“

1 035 Jahre Betriebszugehörigkeit: Rhomberg Gruppe ehrt ihre Jubilar:innen

Bregenz, 20. Oktober 2023 – Über 1 000 Jahre Betriebszugehörigkeit zur Rhomberg Gruppe hatten sich Donnerstagabend in den Räumlichkeiten des Hotels Schwärzler in Bregenz versammelt, verteilt auf 60 Kolleg:innen. „Diese Zahlen machen uns stolz, denn sie zeigen, dass wir bei Rhomberg unsere Unternehmenswerte wie Menschlichkeit, Verantwortung und Mut wirklich leben“, bedankte sich Holding-CEO Hubert Rhomberg gemeinsam mit seinem Geschäftsführer-Kollegen Ernst Thurnher bei den „Treuesten der Treuen“.

Zu einer besonderen Situation kam es, als Hubert Rhomberg vom Gratulierenden kurzfristig selbst in die Rolle des Jubilars schlüpfte, um sich von Ernst Thurnher zu 25 Jahren in verantwortlicher Position bei Rhomberg gratulieren zu lassen. „So ist das in einem Familienunternehmen“, scherzte Rhomberg. „Da lässt sich das nicht trennen, wir gehören einfach alle zum Team.“ Wichtiger Bestandteil dieses Teams ist auch Hubert Rhombergs Vater Walter-Heinz, der heuer bereits beeindruckende 60 Jahre die Rhomberg Gruppe prägt.

Seit 10 Jahren zum „Team Rhomberg Gruppe“ gehören heuer 23 Jubilar:innen. 18 arbeiten seit 15 Jahren bei der Rhomberg Bau Gruppe oder der Rhomberg Sersa Bahntechnik. 8 blicken auf 20 Jahre Rhomberg zurück. 4 Mitarbeitende sind seit 25 Jahren mit an Bord, weitere vier seit 30 Jahren. Ein Kollege arbeitet seit 35 Jahren und einer bereits seit vier Jahrzehnten für das Familienunternehmen. „Hoffen wir, dass noch viele weitere Jubilar:innen und viele weitere Jahre Rhomberg Gruppe dazukommen“, wünschte sich Ernst Thurnher. Ein Wunsch, dem sich Mag. Gudrun Petz-Bechter, die stellvertretende Direktorin der WKV, sowie AK-Vizepräsident Thomas Jutz als Gäste des Abends anschlossen.

Mit Blick aufs Ganze: die Rhomberg Gruppe

Die Rhomberg Gruppe mit Firmensitz in Bregenz, Österreich, ist in den Bereichen Bau, Ressourcen und Bahn tätig. Das 1886 gegründete Familienunternehmen in vierter Generation beschäftigt gemeinsam mit Partnern aktuell rund 3 800 Mitarbeitende und unterhält Standorte und Tochterunternehmen in Österreich, der Schweiz, Deutschland, Australien, den USA, Kanada, Großbritannien, Irland und Dänemark. Die Geschäftsführung der Rhomberg Holding GmbH wird von Bmst. DI Hubert Rhomberg und Mag. Ernst Thurnher wahrgenommen.

In der Firmenphilosophie sind die Kriterien der Nachhaltigkeit verankert – sei es bei der ganzheitlichen Lebenszyklusbetrachtung von Gebäuden, dem verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen oder bei der Stärkung des Schienenverkehrs. Dafür setzt die Rhomberg Gruppe auf die Chancen technologischer Entwicklungen und der Digitalisierung sowie auf Partnerschaften. Im Geschäftsjahr 2022/23 erzielte die Rhomberg Gruppe im Bereich „Bau und Ressourcen“ ein Betriebsergebnis von 520 Millionen Euro. Die Rhomberg Sersa Rail Group, an der Rhomberg 50 Prozent der Anteile hält, erzielte ein Betriebsergebnis von 667 Millionen Euro.

Weitere Informationen finden Sie unter www.rhomberg.com.

Rückfragen & Kontakt:

Medienkontakt:

Rhomberg Gruppe

Mariahilfstraße 29, A-6900 Bregenz

Kontakt: Torben Nakoinz

T: +43 5574 403-2146, F: +43 5574 403-2003

E-Mail: torben.nakoinz@rhomberg.com