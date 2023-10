Pressemitteilung: Lidl Lehrlinge holen sich Stockerlplätze bei "Lehrlingshackathon"

Sehr geehrte Damen und Herren, hier finden Sie die aktuelle Pressemitteilung von Lidl Österreich: Lidl Lehrlinge Holen sich Stockerlplätze bei „Lehrlingshackathon“ Lehrlingswettbewerb der Wirtschaftskammer Salzburg und Apprentigo Neun Lidl-Lehrlinge nahmen Ende September beim Lehrlingswettbewerb „Lehrlingshackathon“ der Wirtschaftskammer Salzburg und Apprentigo teil. Innerhalb von acht Stunden mussten die Teilnehmer:innen in Teams eine eigene App entwickeln. Nun wurden die Sieger offiziell gekürt: Die Teams von Lidl Österreich dürfen sich über zwei zweite und einen dritten Platz freuen.

Der „Lehrlingshackathon“ ist ein innovatives Weiterbildungsformat für Lehrlinge aller Lehrberufe und Lehrjahre mit dem Ziel, digitale und soziale Kompetenzen zu fördern. Auch in diesem Jahr mussten die Lehrlinge in Kleinteams einen eigenen App-Prototypen entwickeln und einreichen. Dafür hatten die Teams acht Stunden Zeit. Im Anschluss wurden die Sieger von einer professionellen Jury gekürt. Am Ende holten sich die Teams von Lidl Österreich zweit zweite und einen dritten Platz. Damit konnten sich zwei Lidl Teams zum Bundeswettbewerb qualifizieren, bei dem sie ihr Können am 24. Oktober nochmals unter Beweis stellen dürfen.

„Neben Teamarbeit, Kreativität und Kommunikation fördert der Wettbewerb auch die Problemlösungsfähigkeiten sowie das Projekt- und Zeitmanagement. Also alles, was man auch für das Berufsleben braucht. Wir sind wirklich stolz auf unsere Teams und gratulieren ganz herzlich zu den großartigen App-Konzepten und Platzierungen“, so Martin Wollmann, Leiter Personal bei Lidl Österreich.

Attraktive Lehrausbildung bei Lidl Österreich – Nächster Lehrstart Februar 2024

Schon im Februar 2024 findet der nächste Starttermin für die Lehrlingsausbildung bei Lidl Österreich statt. Noch sind einzelne Lehrstellen frei und Bewerbungen weiterhin möglich. „2024 geben wir wieder vielen jungen Menschen die Chance auf eine Top-Ausbildung bei Lidl Österreich. Ein besonderes Zuckerl ist die überdurchschnittliche Lehrlingsentschädigung – 1.000 Euro gibt’s bereits im ersten Lehrjahr“, so Wollmann. Daneben warten spannende Praxisstunden, intensive und lehrreiche Workshops sowie attraktive Erfolgsprämien wie ein Zuschuss zum Führerschein B für gute Leistungen, ein Bonus von bis zu 300 Euro für ein besonders gutes Jahreszeugnis oder eine gemeinsame Lehrabschlussreise im Wert von 500 Euro.

Gratis telefonieren am Weg zum nächsten Karriereschritt

Damit nicht genug: Als weiteren Benefit telefonieren alle Lehrlinge während der gesamten Lehrzeit gratis. Denn jeder Lehrling bekommt eine SIM-Karte für den Tarif Lidl Connect Black geschenkt. Die Lehrlingsausbildung ist auch oft der erste Schritt auf der Karriereleiter – beispielsweise mit dem „Young-Leaders-Programm“ für angehende Führungskräfte. Auch Lehre mit Matura ist bei Lidl Österreich möglich.

