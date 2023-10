Falkensteiner Schlosshotel Velden ist Österreichs Top-Lehrbetrieb in der Hotellerie

Bereits zum zweiten Mal haben die Kronen Zeitung und das Institut für Management und Wirtschaftsforschung (IMWF) die beliebtesten Lehrbetriebe Österreichs ausgezeichnet. In der Kategorie „Hotel“ sichert sich das Falkensteiner Schlosshotel Velden heuer Platz eins.

(Wien/Velden, 10.10.2023) Um die Suche nach dem passenden Lehrbetrieb für junge Menschen zu erleichtern, küren die Kronen Zeitung und das IMWF bereits zum zweiten Mal die „beliebtesten Lehrbetriebe“ Österreichs. Basis für die Bewertung ist eine umfassende Studie zu rund 2000 österreichischen Unternehmen.

Heuer hat das Falkensteiner Schlosshotel Velden in der Kategorie „Hotel“ den ersten Platz erreicht. Die Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG) setzt bereits seit mehreren Jahren auf ein umfassendes Lehrlingsprogramm und eine gezielte Talentförderung. So werden auch im Schlosshotel Velden für Lehrlinge regelmäßige Schulungen, interaktive Workshops und Ausbildungen über die eigene digitale Plattform FALQON, individuelle Karrierecoachings und die Teilnahme am eigenen Falkensteiner Youngstar Day angeboten.

„Die Auszeichnung als Österreichs beliebtester Ausbildungsbetrieb in der Hotellerie ist einerseits eine tolle Motivation und Anerkennung für unsere Ausbildner_innen, macht uns aber auch für unsere Youngstars und zukünftige Lehrlinge zu einem attraktiven Ausbildungsbetrieb und Arbeitsgeber“, so Otmar Michaeler, CEO der FMTG. „Die Wahl des passenden Lehrbetriebs hat maßgeblich Einfluss darauf, ob sich ein Lehrling langfristig für einen Beruf im Tourismus entscheidet. Und junge Menschen für eine Karriere in der Hotellerie zu begeistern, ist wiederum für die Zukunft der gesamten Branche sehr wichtig. Wir sind daher sehr stolz, dass so viele Lehrlinge ihre Ausbildung bei uns absolvieren möchten“

Lehrling des Jahres ist ebenfalls ein „Falky“ aus dem Schlosshotel Velden

Österreichs amtierender Lehrling des Jahres ist Simon Wieland, angehender Restaurantfachmann im Falkensteiner Schlosshotel Velden. Er wurde 2023 von der WKO zum „Lehrling des Jahres 2022“ gekürt.

„Wir freuen uns immer, wenn unsere Mitarbeiter_innen an nationalen und internationalen Wettbewerben teilnehmen, damit sie sich mit Kolleg_innen aus der Branche messen, wertvolle Erfahrungen sammeln und persönliche Kontakte knüpfen können“, so Constantin von Deines, Regionaldirektor des Falkensteiner Schlosshotel Velden. „Uns als Arbeitsgeber geben diese Wettbewerbe aber auch die Möglichkeit, unsere motivierten und ambitionierten Nachwuchstalente vor den Vorhang zu holen und glänzen zu lassen“

Zahlreiche Möglichkeiten innerhalb einer Hotelgruppe

Die FMTG bietet allen Falkensteiner Lehrlingen zahlreiche Schulungen und auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnittene Coachings und Ausbildungen an – mit internen sowie externen Trainer_innen.

Neben einem besonderen Arbeitsplatz in einigen der schönsten Regionen Europas, erhalten Mitarbeiter_innen der FMTG verschiedene Benefits, wie Staff Rates und andere Vergünstigungen. Zudem wird für eine abwechslungsreiche und gesunde Verpflegung in den Mitarbeiterrestaurants gesorgt und erstklassige Unterkünfte bereitgestellt. „Im Falkensteiner Hotel Montafon haben wir beispielsweise unsere Mitarbeiterhäuser auf den Platz mit der schönsten Aussicht gebaut. Fitnesscenter, Gemeinschaftsraum und vieles mehr inklusive. Zudem verläuft die offizielle Skitalabfahrt zwischen den zwei Mitarbeiterhäusern“, so von Deines. Für die Mitarbeiter_innen, die auch international Erfahrung sammeln möchten, bietet die FMTG ein freiwilliges Rotationsmodell. Nach einer Wintersaison am Berg ist es beispielsweise möglich, die darauffolgende Saison in einem unserer Sommerdestinationen, wie dem 5 Sterne Resort Capo Boi auf Sardinien, zu verbringen.

