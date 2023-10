Frutura Obst & Gemüse ist "Best Managed Company 2023" – Interview

„Best Managed Company 2023“ – Interview mit der Frutura-Geschäftsführerin Katrin Hohensinner-Häupl: "Wir können die Tomate nicht neu erfinden, aber die Produktion und die Verpackungen!"

Frutura Obst und Gemüse arbeitet ausgezeichnet! Der steirische Familienbetrieb wurde für seine unternehmerische Stärke als eines der bestgeführten mittelständischen Unternehmen der "Best Managed Companies"-Award 2023 verliehen. Wir haben mit Geschäftsführerin Katrin Hohensinner-Häupl über mögliche europaweit einzigartige Innovationen in der Landwirtschaft, die neuen Aspekte des wirtschaftlichen Erfolgs und die Kunst, ein guter Arbeitgeber zu sein, gesprochen.

***

"Best Managed Companies" ist ein internationales Programm, das hervorragend geführte Unternehmen auszeichnet. Jedes Jahr stellen sich zahlreiche Unternehmen dem unabhängigen Bewertungsprozess, der von Deloitte begleitet und von einer hochkarätig besetzten Jury in mittlerweile mehr als 50 Ländern vergeben wird. Bewertet werden dabei die Strategie, Produktivität & Innovation, Kultur & Commitment und Governance & Finance. Wir haben mit Frutura-Geschäftsführerin Katrin Hohensinner-Häupl über diese 4 Kernbereiche der erfolgreichen Unterenhmensführung gesprochen:



Produktivität & Innovation:

Die Frutura steht für Obst und Gemüse. Wie lässt sich das Arbeiten im Einklang mit der Natur mit Innovation und Produktivität verbinden? Das klingt wie ein Widerspruch – Sie können ja die Tomate nicht neu erfinden...

Das stimmt die Tomate können wir nicht neu erfinden, aber den Umgang mit Obst und Gemüse in der Produktion oder auch bei den Verpackungen schon. Wir haben zum Beispiel auf Papierfolien-Verpackungen umgestellt und sind damit ein Pionier mit dieser nachhaltigen Verpackungsart in ganz Europa. Auch in der Produktion entwickeln wir immer wieder neue Technologien und Herangehensweisen und testen bereits jetzt KI-Tools zum frühzeitigen Erkennen von Schadbildern bei den Pflanzen.



Kultur & Commitment:



Die Frutura ist ein Familienbetrieb mit rund 900 Mitarbeitern – das ist eine sehr große Familie. Wie lassen sich die unterschiedlichen Interessen und Anliegen von so vielen Menschen produktiv unter einen Hut bringen?

In unserer Größe sind ein gutes Team und gute Führungskräfte unerlässlich, die unsere Unternehmenswerte verkörpern und weitergeben. Besonders wichtig ist die Kommunikation untereinander. Für mich ist es immer ein Geben und Nehmen zwischen dem Unternehmen und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wenn sich Geben und Nehmen die Waage hält, dann lassen sich auch unterschiedliche Interessen und Anliegen gut unter einen Hut zu bringen.

Was sind die wichtigsten Anreize, die ein Unternehmen heute bieten muss, um ein erfolgreiches Team zu formen, das langfristig zusammenhält.

Immer häufiger hören wir bei Vorstellungsgesprächen, dass Jobsuchende in einem Unternehmen arbeiten wollen, das auch für einen sogenannten Purpose, also für ein sinnstiftendes Ziel, steht – zum Beispiel Nachhaltigkeit. Darüber hinaus ist es als Arbeitgeber natürlich wichtig, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über flexible Arbeitszeitmodelle eine vernünftige Work-Life-Balance bieten zu können.



Strategie:



Was bedeutet eigentlich Geschäftsführung? Geht es im Kern immer darum, ein Unternehmen langfristig finanziell abzusichern oder gehen die Aspekte des Erfolgs heute auch darüber hinaus?

Hauptaufgabe der Geschäftsführung ist es natürlich, das Unternehmen finanziell auf sichere Beine zu stellen, um den Fortbestand zu sichern. Das bedeutet nach vorne zu denken und das Unternehmen fit für die Zukunft zu machen. Erfolgreiches Wirtschaften geht aber weit darüber hinaus. Ein Unternehmen hat auch eine gesellschaftliche Verantwortung sowohl im Sinne der Wertschätzung gegenüber allen Menschen als auch im verantwortungsbewussten Umgang mit den Ressourcen der Natur.



Governance & Finanzen:



Wie hat sich der "Job" als Chefin eines Unternehmens in den vergangenen Jahren verändert? Wie viel Ausbildung, Wissen und Kompetenz sind notwendig, um ein Unternehmen erfolgreich zu führen?

Die Anforderungen an Unternehmerinnen und Unternehmer werden tatsächlich immer mehr und immer umfangreicher. Es gibt leider nicht die EINE Ausbildung, die zur Geschäftsführung eines größeren Unternehmens befähigt. Neben einer Wirtschaftsausbildung sind auch Hausverstand, Empathie, Flexibilität, Anpassungsfähigkeit oder Neugierde notwendig. Ohne ein gutes Team, auf das man sich verlassen kann, ist eine erfolgreiche Geschäftsführung nicht mehr denkbar.



Rückfragen

Matthias Czerwinka

m.czerwinka@frutura.com

+43 664 8854 7528

www.frutura.com

Rückfragen & Kontakt:

Frutura Obst & Gemüse Kompetenz­zentrum GmbH . Fruturastraße 1 . 8224 Hartl, Österreich

Telefon: +43 (0) 3334 41800 . Fax: +43 (0) 3334 41800-4 . E-Mail: office@frutura.com . frutura.com