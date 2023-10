Akademische Abschlüsse am BiZ Zams erreicht

Sponsionsfeier für FH-Studiengang am BiZ Zams

Das dreijährige Bachelorstudium für Gesundheits- und Krankenpflege ging für 22 Absolvent*innen mit einem würdevollen Abschluss im Katharina-Lins-Saal in Zams zu Ende. Ein Meilenstein für die frischgebackenen Akademiker*innen und auch für die Verantwortlichen des FH-Studienstandortes am BiZ ein besonderes gemeinsam erreichtes Ziel.

Das große Finale der Studienzeit in Zams wurde mit der Verleihung des akademischen Grades Bachelor of Science in Health Studies (BSc) würdig gefeiert. Christine Zerni, MSC, Pädagogin am BiZ, hieß die Anwesenden zur Sponsionsfeier herzlich willkommen. Es folgten Grußworte von Sr. Mag.a Dr.in Maria Gerlinde Kätzler, der Generaloberin des Ordens der Barmherzigen Schwestern Zams: „Wir feiern heute im Katharina-Lins-Saal. Sie hat genau vor 200 Jahren in Straßburg ihre Gelübde abgelegt und als erste Barmherzige Schwester in der österreichischen Monarchie eine Gemeinschaft gegründet. Nikolaus T. Schuler, der Initiator des Krankenhauses und Katharina Lins hatten zwei Ziele, die sie uns Schwestern als Aufträge hinterlassen haben: Die Pflege kranker und alter Menschen und die Bildung junger Leute. Sie, liebe Absolvent*innen sind somit in doppelter Hinsicht ein Erfolg und die Erfüllung dieses Auftrages.“ Den Glückwünschen schlossen sich ebenfalls Prof. Dr. Gerhard Müller von der UMIT-Innsbruck und Prof.in (FH) Dr.in Waltraud Buchberger, MSc, Studiengangsleitung FH-Bachelor-Studiengang Gesundheits- und Krankenpflege, an. Die Studiengangsleiterin hob in ihrer Ansprache die Bedeutung der fundierten und von Motivation getragenen Ausbildung hervor: „Wenn es uns gelungen ist, die Freude für den Beruf und auch am lebenslangen Lernen zu wecken, dann haben wir unser Ziel erreicht.“

Starker Studienstandort

Das BiZ ist die zentrale Ausbildungseinrichtung des Krankenhauses Zams – mit viel Verantwortung wird hier ein starkes Fundament an die Pflegekräfte der nächsten Generation weitergegeben. Der ärztliche Leiter des Krankenhauses, Univ. Prof. Prim. Dr. Ewald Wöll betonte: „Ich freue mich sehr, heute bei der Feier anwesend sein zu dürfen und gratuliere den Absolvent*innen herzlich. Der heutige Festtag zeigt eindrücklich die Stärke unseres Standortes als regionaler Anbieter akademischer Ausbildung. Die Krankenpflegeschule, die auch das Bakkalaureat-Studium anbietet, ist seit Jahrzehnten ein Garant für die Sicherstellung der medizinischen Versorgung im Tiroler Oberland. Mein Dank gilt neben den Student*innen und deren Familien auch ganz besonders den Lehrkräften und Organisator*innen der Schule, aber auch den Kolleg*innen im Krankenhaus für die Unterstützung während der Praktika.“

Festlicher Rahmen

Sr. MMag.a Dr.in Barbara Flad, Hausoberin Krankenhaus St. Vinzenz widmete sich in ihrer Festrede der Menschlichkeit: „Für mich stehen Sie exemplarisch für den Fortbestand der Zivilisation und der Menschlichkeit in Zeiten, in denen vieles die Welt verdunkelt. Sie stehen für das Aufeinander-Schauen, sie übernehmen Verantwortung und tragen Sorge füreinander. Ein Sprichwort besagt: Einem Menschen zu helfen, mag nicht die Welt verändern, aber es kann die Welt für diesen einen Menschen verändern. Seien Sie Weltveränderer und haben Sie Freude daran!“ BiZ Direktorin Anneliese Flasch, MSc MA, stärkte die jungen Akademiker*innen für die zukünftigen Aufgaben: „Unsere Gesellschaft steht auch vor komplexen gesellschaftlichen Herausforderungen, von sozialer Gerechtigkeit über Umweltprobleme bis hin zu globalen Krisen. Ihre Ausbildung hat Ihnen nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch die Fähigkeit, kritisch zu denken, empathisch zu sein und Lösungen für diese Herausforderungen zu finden. Ihre Vielfalt, Ihre unterschiedlichen Hintergründe und Perspektiven sind eine Stärke, die Sie in die Welt einbringen können.“ Dem Gelöbnis der Absolvent*innen folgte die Verleihung des akademischen Grades durch die Studiengangsleitung sowie der feierliche Auszug. Musikalisch umrahmt wurde die Feier von Jonas Mungenast.

Zukunftschancen nutzen

Das St. Vinzenz Bildungszentrum ist seit 2019 Kooperationspartner der fh-gesundheit Tirol und somit Studienstandort im Oberland. Innerhalb von sechs Semestern erfolgt die Vorbereitung auf die berufliche Laufbahn. Der übersichtlich strukturierte moderne „Campus“ mit Nähe zum Krankenhaus St. Vinzenz und den Sozial- und Gesundheitseinrichtungen der Region bietet viele Vorteile für Studierende. Es stehen neben dem akademischen Weg auch weitere Ausbildungszweige im chancenreichen Bereich Pflege- und Gesundheit zur Auswahl.

Weitere Informationen unter: www.biz-zams.at

Rückfragen & Kontakt:

FÜR RÜCKFRAGEN

a.ö. Krankenhaus St. Vinzenz Betriebs GmbH



Mag.sc. hum. Julia Schuler, BSc.



Assistentin Geschäftsführung / Öffentlichkeitsarbeit

Sanatoriumstraße 43

A-6511 Zams

T +43 5442 600 916001

office@krankenhaus-zams.at

www.khzams.at





MEDIENKONTAKT

POLAK - Agentur für Kommunikation GmbH

Dr.-Carl-Pfeiffenberger-Str. 12/9

A-6460 Imst

T +43 5412 66712

info@agentur-polak.at

www.agentur-polak.at