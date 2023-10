Feine Bescherung mit DEPOT: Weihnachten kann kommen

Interieur zum Verlieben - von Skandi bis All Black

Niedernberg, 5. Oktober 2023 – Einfach mal runterfahren. Dieses Jahr Revue passieren lassen und vielleicht auch schon mal den Blick nach vorne richten, auf das, was kommt. Wer auf jeden Fall da ist zum Fest der Feste? Das sind Familie und Freunde. Und auf deren staunende Blicke darf man sich jetzt schon freuen wie auf die Geschenke unterm Baum. Schließlich ist sie unübersehbar und sorgt zuhause für ein unverwechselbares, traumhaft schönes Ambiente – die neue Weihnachtsdeko von DEPOT. Der führende Deko- und Einrichtungsspezialist und vier verschiedene Stilrichtungen „Xmas23“:

All Black. Weiße Weihnachten sind natürlich nicht überall garantiert. Was sicher ist: Schwarz hält Einzug in die eigenen vier Wände. „All Black“ ist ein echtes Statement mit Aussagekraft. Mit einem Ensemble aus schwarzen ikonischen Vasen in verschiedenen Größen und Formen, aus denen zum Beispiel dunkler Eukalyptus hinausschaut. Dabei ebenso: Kleine Kännchen und Schalen – umringt vom sanft schimmernden Licht schwarzer Stabkerzen auf stylischen Haltern.

Skandi. Wärme und Wohnlichkeit. Es ist ein harmonisches Duo, das gerade rund um die Adventszeit besonders zur Geltung kommt. Angenehm zurückhaltend und puristisch, einladend und aufgeräumt zugleich. Wie der Frühstückstisch, auf dem helle Stabkerzen und gedrehte dunkle Kerzen schon am Morgen für Gemütlichkeit sorgen. Die Müslischalen und hölzernen Hirsche, als Dekoobjekte auf vier Beinen, stehen bereit.

Romantisch. Floral geht’s zu, und verspielt. In der Mitte des Tisches thront ein großer Kranz, umhüllt von allerlei zarten Blüten und feinen Bändern, die sich fast schon majestätisch auf der Tafel niederlassen. Das warme Licht der Kerze sorgt für weihnachtliches Flair. Abgerundet durch die passenden Farb-Nuancen. Hier geben Weiß, Gold, Flieder und Rosa den Ton an.

Traditionell. Eine Farbe ist ganz eng mit Weihnachten verbunden – Erinnerungen an die Kindheit werden da wach. Rot ist und bleibt Trumpf. Wer es traditionell mag, dekoriert die festliche Tafel mit einem gleichfarbigen Tischläufer, bringt darauf das festliche Geschirr zur Geltung und sorgt mit Stumpenkerzen in dunklem Rot für festliches Ambiente. Passend dazu die Etagere mit süßem Gebäck. Und, wie der berühmte rote Faden, komplettieren Beerensträucher das traditionelle Arrangement.

