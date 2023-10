SONNENTOR Wien Millennium City feiert 10-jähriges Jubiläum

In der Wiener Millennium City wird von 23. bis 28. Oktober das 10-jährige Jubiläum des SONNENTOR Geschäfts gefeiert. Das Team rund um Franchise-Partner Fabian Gradwohl hat das Jubiläum schon lange freudig erwartet.

„Wir nutzen den Anlass und veranstalten eine ganze Jubiläumswoche. Es gibt ein spannendes Schätzspiel, täglich schmackhafte Verkostungen und eine besondere Jubiläumsaktion“, berichtet Fabian Gradwohl und ergänzt: „Ebenso haben wir für unsere Kund:innen Überraschungsgeschenke vorbereitet. Damit möchten wir uns für ihre Treue in den vergangenen 10 Jahre bedanken. Ein weiteres Highlight ist unsere Jubiläumsfeier am 25. Oktober mit SONNENTOR Gründer Johannes Gutmann – wir freuen uns sehr, dass er diesen besonderen Tag mit uns feiert und einen Vortrag hält.“

Franchise-Partnerschaft seit 2019

Fabian Gradwohl hat 2019 sein erstes SONNENTOR Geschäft in der Westfield Shopping City Süd in Vösendorf übernommen. Zuvor hat er mehrere Jahre bei seinem Vater Günter Gradwohl, dem ersten Franchise-Partner von SONNENTOR, mitgearbeitet. Die Familie Gradwohl arbeitet im Familienbund und führt insgesamt fünf SONNENTOR Geschäfte. Fabian ist neben dem Standort in Vösendorf auch für den in der Millennium City in Wien verantwortlich und erzählt: „Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Fans zum 10-jährigen Jubiläum ein abwechslungsreiches Programm mit vielen Höhepunkten bieten können. Von Mittwoch bis Samstag wird es zum Beispiel ein Glücksrad mit verschiedensten Preisen geben.“

Das SONNENTOR Franchise-System

In Österreich, Tschechien und Deutschland gibt es bereits 35 SONNENTOR Geschäfte. Der Aufbau des Franchise-Systems startete 2008 als logische Konsequenz auf eine kontinuierlich steigende Nachfrage. Für die Betreuung der Franchise-Partner:innen steht ein eigenes SONNENTOR Team zur Verfügung. In den Geschäften wird das gesamte Bio-Produktsortiment angeboten. Bio-Produkte von ausgewählten Partnerunternehmen ergänzen das vielseitige Sortiment. Das Ergebnis: Eine einmalige Verbindung aus altem Kräuterwissen, innovativen Produkten und persönlicher Beratung.

Über SONNENTOR

SONNENTOR wurde 1988 gegründet. In diesem Jahr feiert der Bio-Pionier 35-jähriges Jubiläum. Vor allem die bunten Produktinnovationen im Tee- und Gewürzsortiment haben das Waldviertler Unternehmen international bekannt gemacht. Fans schätzen zudem das ökologische Engagement. Mit Verpackungen aus nachwachsenden Rohstoffen, Produkten ohne Palmöl und direktem Handel mit Bio-Bäuerinnen und -Bauern weltweit, zeigt der Kräuterspezialist: #EsGehtAuchAnders! Das Unternehmen zählt international rund 550 Mitarbeitende und arbeitet weltweit mit mehr als 1000 Anbaupartner:innen direkt zusammen. Mehr Infos unter: www.sonnentor.com

