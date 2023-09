Weltvegetariertag: 41 Prozent der 18-29 Jähren greifen zu vegetarischen Produkten

1. Oktober: Weltvegetariertag Junge essen immer öfter fleischlos Umfrage zeigt: 41 Prozent der 18-29 Jähren greifen zu vegetarischen Produkten

Vor allem junge Menschen entscheiden sich immer öfter für vegetarische oder vegane Produkte oder kaufen Fleischersatz. Das zeigt eine aktuelle Umfrage von Die Menü-Manufaktur, für die 1.000 Österreicher:innen zwischen 18 und 65 Jahren befragt wurden.



Gesunde Ernährung ist den meisten Österreicher:innen wichtig, 28 Prozent sogar sehr wichtig. Aber wie entscheiden sich die Menschen beim Einkaufen? Dieser Frage ging Die Menü-Manufaktur gemeinsam mit INTEGRAL Marktforschung nach. Das Ergebnis: Vegetarische und vegane Produkte sind längst nicht mehr nur für deklarierte Vegetarier:innen und Veganer:innen attraktiv. Insgesamt geben 35 Prozent der Österreicher:innen an, vegetarische Produkte zu kaufen, für 23 Prozent ist die Auslobung vegan ein Kaufanreiz, und 15% kaufen zumindest ab und zu Fleischersatzprodukte. Jüngere Menschen bis 29 Jahren finden fleischlose Produkte deutlich attraktiver. 41 Prozent der jungen Zielgruppe entscheiden sich zeitweise für die vegetarische Variante, 36 Prozent für die vegane. 24 Prozent kaufen Fleischersatzprodukte. Auch Wohnort und Geschlecht spielen eine Rolle. Frauen sind signifikant Veggie-affiner als Männer. Und je größer der Wohnort, desto stärker wird nach veganen und vegetarischen Produkten gesucht. Veggie Hotspot unter den Bundesländern ist Wien, gefolgt von Oberösterreich. Die Top-Kaufkriterien – über alle Altersgruppen hinweg – sind aber nach wie vor „Bio“ (68%), „ohne Konservierungsmittel“ (65%) und „ohne künstliche Aromastoffe“ (65%).

Marktpotential Veggie

„Veggie Gerichte boomen bei uns vor allem in der Betriebsverpflegung, also bei Mittagsmenüs für Unternehmen“, sagt Christina Kejik-Hopp, Geschäftsführerin von Die Menü-Manufaktur. Das Unternehmen kocht in seiner Produktionsküche in Wien Floridsdorf täglich bis zu 15.000 Menüs und beliefert Unternehmen, Mahlzeitendienste, Pflegeheime, Kindergärten, Schulen und Horte in ganz Österreich mit Mittagsmenüs und Jause über seine Marken Goldmenü, Die Menü-Manufaktur und HOFMANNs. Die Verkaufszahlen der Betriebsverpflegung sprechen für sich: Allein im ersten Halbjahr 2023 wurden österreichweit um 27 Prozent mehr Veggie Gerichte gekauft als im Vergleichszeitraum 2022. Ihr Anteil am Gesamtumsatz betrug damit im 1. Halbjahr 2023 bereits 18 Prozent. Kejik-Hopp betont: „Wir gehen davon aus, dass der Markt für vegetarische und vegane Menüs sowie Fleischersatzprodukte in den nächsten Jahren wächst und haben das Veggie Sortiment in den letzten Jahren massiv aufgestockt.“ Gemüseliebhaber:innen können derzeit im HOFMANNs -Stammsortiment bereits aus 62 Veggie Menüs wählen, das sind um 17 Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Insgesamt sind damit 26 Prozent aller angebotenen Gerichte fleischlos oder vegan.

Veggie Aktionen geplant

Bei Aktionen ist der Anteil der Veggie Gerichte deutlich höher als im Stammsortiment. Bei der bereits geplanten Aktion im Herbst/Winter wird es etwa insgesamt vier neue vegane Gerichte geben. „Wir begrüßen den Trend zu weniger Fleisch und unterstützen diesen gezielt“, so Kejik-Hopp.

Fotocredits: © Hofmann Menü-Manufaktur

Rückfragen & Kontakt:

Die Menü-Manufaktur GmbH

Pressekontakt:

Katharina Scheyerer-Janda

office@meinungsbild.at

+43 699 11882316