Falkensteiner Premium Camping Zadar gewinnt ICONIC AWARD für innovative Architektur

Die Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG) eröffnete 2019 ihr erstes Premium Camping Projekt in Zadar, Kroatien. Nun wurde die visionäre Architektur des mehrfach prämierten 5-Sterne Campingplatzes mit dem ICONIC AWARD ausgezeichnet.

Zukunftsweisende Architektur und innovative Produkte: Der ICONIC AWARD prämiert ganzheitliche Projekte aus den Bereichen Architektur, Innenarchitektur, Produktdesign und Markenkommunikation.

In diesem Jahr wurde das Projekt Falkensteiner Premium Camping Zadar – geplant von ATP architekten ingenieure – mit dem begehrten Design- und Architekturaward ausgezeichnet. Die Preisverleihung findet am 4. Oktober 2023 im Rahmen der Expo Real in München statt.

Dario Travaš, Partner bei ATP architekten ingenieure: „Bei der Entwicklung des Konzepts war es uns wichtig, die Philosophie des Campings – also das Leben im Freien – durch qualitativ hochwertige Architektur zu unterstreichen“.

Hochwertige Ausstattung und ein skulpturales Design

Der Falkensteiner Premium Campingplatz Camping Zadar ist ganzjährig geöffnet und bietet auf insgesamt 8,6 Hektar über 86 Mobile Homes, 13 Glamping-Einheiten und 270 Stellplätze mit Wasser-, Strom- und Entwässerungsanschlüssen. Außerdem steht den Gästen ein 2.500m² großes Acquapura Thalasso & SPA Center, ein modern ausgestatteter Sanitärbereich und das exklusive À-la-carte-Restaurant "Amore" mit Pool-Landschaft zur Verfügung. Zudem befindet sich das Camping Resort nur rund 5 km entfernt von der Altstadt Zadars.

Das skulpturale Design ist charakterisiert durch „gebrochene“ und weit auskragende Dachflächen. Die Gebäude dienen so als Orientierungspunkte am Camping-Areal. Sowohl die skulpturalen Dachelemente als auch die verglasten Fassadenflächen erlauben eine maximale Tageslicht-Ausleuchtung.

Die gesamte Architektur des Projekts tritt in Dialog mit der Natur – der Premium Campingplatz liegt im Herzen von einem Pinienwald und nur wenige Schritte vom Strand entfernt.

„Unser Falkensteiner Premium Camping Zadar zeigt eindrucksvoll, dass Camping keinen Widerspruch zwischen Glamour und Naturverbundenheit bedeuten muss“, so Otmar Michaeler, CEO der FMTG. Mit unserem Campingplatz schaffen wir es moderne Architektur und hohe Qualität mit der Gemütlichkeit, die ein Campingurlaub mit sich bringt, zu verbinden.“

Weitere Premium Camping Projekte folgen

Aufgrund sich ändernder Urlaubsbedürfnisse, aber auch wegen des breiter werdenden Angebots bei Camping Urlauben, erfreut sich diese Art des Reisens immer größerer Beliebtheit. Auch für Michaeler hat das Thema Camping Zukunfts-Potential: „Wir sehen hier einen großen Trend. Die Sehnsucht nach Urlaub in intakter Natur wird immer größer. Wir haben daher letztes Jahr eine eigene Camping Unit gegründet und planen bereits weitere Premium Camping Projekte.“

Den Anfang macht ein Premium Camping Platz am Hafnersee, einem Naturschutzgebiet in Kärnten, der im Laufe des nächsten Jahres entwickelt werden soll. Projekte in den Wachstumsmärkten Österreich, Deutschland, Kroatien, Italien und Slowenien werden folgen.

Über die Falkensteiner Gruppe:

Die FMTG - Falkensteiner Michaeler Tourism Group AG ist eines der führenden Tourismusunternehmen in privater Hand in sechs europäischen Ländern. Unter ihrem Dach vereint sie die Bereiche Falkensteiner Hotels & Residences mit derzeit 27 Vier- und Fünf-Sterne-Hotels, drei Appartement-Anlagen und einem Premium Campingplatz, die FMTG Development, die FMTG Invest und den Tourismusberater Michaeler & Partner.

