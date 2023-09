Pressemitteilung: Wechsel in der Geschäftsleitung bei Lidl Österreich per 1. Februar 2024: Neue Leitung Personal

Sehr geehrte Damen und Herren, hier finden Sie die aktuelle Pressemitteilung von Lidl Österreich: Wechsel in der Geschäftsleitung bei Lidl Österreich per 1. Februar 2024: Neue Leitung Personal Mit Natalie Flatz zieht im Februar 2024 eine ausgewiesene Handelsexpertin in die Geschäftsleitung bei Lidl Österreich ein Martin Wollmann wechselt zurück zu Lidl International und übernimmt den HR-Bereich Systeme & Digitalisierung Per 1. Februar 2024 ist wieder eine Frau in der Geschäftsleitung bei Lidl Österreich vertreten! Ab diesem Zeitpunkt übernimmt Natalie Flatz die Agenden der Personal-Leitung von Martin Wollmann, der in seine Heimat Deutschland zurückkehrt und bei Lidl International den HR-Bereich Systeme & Digitalisierung verantworten wird.

Alessandro Wolf, Vorsitzender der Geschäftsleitung bei Lidl Österreich: „Ich freue mich, dass mit Natalie nicht nur geballte Handelskompetenz, sondern auch wieder eine Frau in unsere Geschäftsleitung einzieht. Vor allem freue ich mich darüber, dass damit eine Kollegin ins Team kommt, die die Bedürfnisse des Vertriebes in- und auswendig kennt und diese Erfahrung in die Weiterentwicklung der Personalthemen einbringen wird!“

Natalie Flatz stieg 2011 nach einem Studium der Unternehmensführung bei Lidl als Verkaufsleiterin ein und war nach verschiedenen Führungspositionen im Vertrieb zuletzt Leiterin des Warengeschäftes. Derzeit durchläuft sie eine unternehmensinterne Weiterbildung zur Geschäftsführerin. „Bei Lidl Österreich ist die persönliche und berufliche Weiterentwicklung ein zentraler Bestandteil der Unternehmenskultur. Lidl fordert und fördert seine Mitarbeiter - auch über die verschiedensten Unternehmensbereiche hinweg. Daher freue ich mich auf die neue Herausforderung, mein zukünftiges Team und die Gelegenheit, meine Erfahrungen aus dem Vertrieb in das Personal-Ressort einbringen zu können“, so Flatz.

Martin Wollmann verlässt mit Februar 2024 nach rund 3 Jahren Lidl Österreich und kehrt zurück in seine Heimat. Er wird in der Unternehmensgruppe bleiben und bei Lidl International die Digitalisierung der Personal-Prozesse für Lidl vorantreiben. „Meine Zeit bei Lidl Österreich begann inmitten der Corona-Pandemie und den daraus resultierenden Veränderungen am Arbeitsmarkt. Wir haben diese Herausforderungen nicht nur gemeistert, sondern die Organisation auch weiterentwickelt. Lidl hat unter anderem durch zeitgemäße und flexible Arbeitsmodelle an Attraktivität gewonnen und gilt als sicherer Arbeitgeber. Dies war nur möglich mit einem engagierten Team. Ich bin dankbar für drei ereignisreiche Jahre. Mit dem Blick nach vorne freue ich mich darauf, meine gesammelten Erfahrungen sowie neue Impulse im internationalen Kontext einbringen zu können“, so Wollmann.

„Ich danke Martin für den großen Beitrag, den er bei Lidl Österreich geleistet hat. Martin hat die Organisation in den vergangenen, herausfordernden Jahren maßgeblich erfolgreich mitgestaltet. Nicht nur die laufenden Auszeichnungen als einer der besten Arbeitgeber Österreichs unterstreichen das deutlich. Wir wünschen ihm und seiner Familie alles Gute und freuen uns, dass Lidl weiterhin auf seine Expertise setzen kann“, so Alessandro Wolf.

Über Lidl Österreich

Wir bieten unseren Kunden einen einfachen und schnellen Einkauf zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Seit dem Start 1998 haben wir uns erfolgreich am heimischen Lebensmittelmarkt etabliert. Heute arbeiten bereits rund 5.800 Mitarbeiter bei uns: in der Salzburger Zentrale, in den drei Logistikzentren in Laakirchen, Wundschuh und Großebersdorf und in über 250 Filialen. Wir wollen der beste Arbeitgeber der Branche sein. Das Great Place to Work Institute hat uns bereits zehn Mal in Folge als einen der besten Arbeitgeber in Österreich zertifiziert.

Außerdem wurden wir auch heuer wieder zum „Besten Händler des Jahres“ in Österreich gewählt: In unserem smarten Sortiment mit über 2.100 Artikeln gibt es alles für den täglichen oder wöchentlichen Familieneinkauf. Vieles davon kommt AMA-zertifiziert oder in Bio-Qualität von heimischen Lieferanten. Ein durchdachtes Logistikkonzept ermöglicht neben Frische ein Angebot von jährlich rund 6.000 zusätzlichen Artikeln, darunter heimische Schmankerl und internationale Spezialitäten. Mit den beiden Geschäftsfeldern Lidl-Reisen und Lidl-Connect haben wir weitere attraktive Angebote für Lidl-Kunden. www.lidl-reisen.at, www.lidl-connect.at

Auf dem Weg nach morgen

Nachhaltiges Engagement und verantwortungsvolles Wirtschaften sind uns wichtig. Dabei geht es um mehr Bewusstsein für ein verantwortungsvolles Handeln gegenüber Konsumenten, Lieferanten, Partnern, Mitarbeitern, Umwelt und der Gesellschaft. Wo möglich sagen wir „Pfiat di Plastik“ und reduzieren oder verzichten auf Kunststoff. Wo dies nicht sinnvoll ist, achten wir auf gute Recyclingfähigkeit und hohe Recyclinganteile. Großen Wert legen wir außerdem auf die Reduktion der Lebensmittelverschwendung: Mit unserer „Rette mich Box“ und gezielten Rabattierungen um bis zu 50% retten wir Lebensmittel vor der Biotonne. Grünstrom und Photovoltaikanlagen auf unseren Filialen vermeiden zusätzliche CO 2 -Emissionen und leisten damit einen Beitrag zum Klimaschutz. Mit der Lidl Klimaoffensive als Teil unserer ganzheitlichen CSR-Strategie stellen wir Taten vor Worte und setzen uns ehrgeizige, ambitionierte Ziele. Mehr Infos zum nachhaltigen Engagement gibt’s auf www.aufdemwegnachmorgen.at

