Der Countdown zum 10. Zadarhalf Triathlon im Falkensteiner Resort Punta Skala läuft

Der Countdown zum 10. Zadarhalf Triathlon im Falkensteiner Resort Punta Skala läuft

Am 30. September findet bereits zum zehnten Mal der Zadarhalf Triathlon im Falkensteiner Resort Punta Skala statt. Die Teilnehmer_innen von insgesamt vier Kontinenten und aus bis zu 21 Ländern erwartet eine 113 Kilometer lange Challenge.

Ein sportliches Jubiläum: Zum bereits zehnten Mal findet der Zadarhalf Triathlon am 30. September im Falkensteiner Resort Punta Skala statt. Das Event ist mittlerweile ein Highlight im Kalender zahlreicher Triathlet_innen weltweit. Der Wettkampf umfasst 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21,2 Kilometer Laufen. Start und Ziel sind vor dem Fortis Club – einem modernen Sport-, Unterhaltungs- und Veranstaltungszentrum im Falkensteiner Resort.

„Das Falkensteiner Resort Punta Skala ist der perfekte Austragungsort für ein Event, wie den Zadarhalf Triathlon. Das weitläufige Areal direkt am Meer, unser Fortis Club, sowie die zahlreichen Sportstätten bieten den Teilnehmenden perfekte Bedingungen, um sich auf den Wettkampf vorzubereiten“, so Otmar Michaeler, CEO der FMTG. „Aber auch die Familien und Begleitpersonen finden im Resort alles, was es braucht, um die Zeit in vollen Zügen zu genießen“

Der Zadarhalf Triathlon wurde 2014 ins Leben gerufen und zieht seit Jahren großes Interesse auf sich, sowohl von den Athlet_innen als auch von Medien. Davon profitiert die gesamte Region. Während 2014 noch 60 Personen an dem anspruchsvollen Wettkampf teilgenommen haben, hat sich diese Zahl mittlerweile mehr als versechsfacht. Beim diesjährigen Jubiläumsrennen werden rund 400 Sportler_innen erwartet.

"In den letzten 10 Jahren haben wir uns von einem kleinen lokalen Rennen zu einer angesehenen Sportveranstaltung entwickelt, die höchsten Qualitätsstandards gerecht wird – sowohl in organisatorischer als auch in sportlicher Hinsicht. Hier treten die besten Triathlet_innen der Welt an!", so Race Director Zlatko Parać.

Prominente Teilnehmer_innen

Dreimal in neun Jahren hat der Kroate Andrej Vištica, Triathlon-Europameister auf der Langdistanz, beim Zadarhalf gewonnen. "Es war während der ganzen Zeit sehr beeindruckend zu beobachten, wie der Triathlon von Jahr zu Jahr gewachsen ist. Ich freue mich schon darauf auch heuer wieder in der atemberaubenden Kulisse des Falkensteiner Resorts Punta Skala anzutreten und werde alles geben, um meinen Titel zu verteidigen. Wir sehen uns am Start!", so Andrej Vištica.

Gegen Vištica antreten wird unter anderem Dejan Patrčević, ein kroatischer Profi-Triathlet oder der tschechische Sportler Pavel Wohl, welcher in diesem Jahr den CZECHMAN Triatlon gewonnen hat. Auch Michael Weiss, österreichischer Staatsmeister auf der Triathlon Halb- und Langdistanz, stellt sich der Herausforderung.

Aquathlon für Kinder und Jugendliche

Neben dem Hauptrennen im Mittel- bis Langstrecken-Triathlon wird es auch einen Aquathlon für Kinder und Jugendliche geben. Dieser umfasst die Disziplinen Schwimmen und Laufen. Auch hier werden mehr als 400 Triathlet_innen und Aquathlet_innen aus insgesamt 21 Ländern antreten.

Erstklassige Vorbereitung: Trainings Camp von "Adriatic Coaching"

Für diejenigen, die sich vor dem eigentlichen Rennen noch richtig vorbereiten möchten, wird in diesem Jahr wieder das ZadarHalf Triathlon Training Camp von "Adriatic Coaching" vom 23. bis 29. September angeboten. Das Training wird alle drei Triathlon-Disziplinen in kleinen Gruppen abdecken, damit jede Athletin und jeder Athlet so individuell wie möglich betreut wird. Der Cheftrainer des Camps ist der kroatische Triathlet und Ironman-Profi Dejan Patrčević.

Rückfragen & Kontakt:

Celine Whyte

FMTG - Falkensteiner Michaeler Tourism Group AG

PR Manager

Telefon: +43 664 9667176

E-mail: celine.whyte@falkensteiner.com

Website: www.falkensteiner.com