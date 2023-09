MEDIENINFO: Elektrofachhandelstage 2023: Eine Branche im Aufbruch

Elektrofachhandelstage 2023: Eine Branche im Aufbruch Über großes Besucherinteresse freuten sich 80 Aussteller und Veranstalter RX Austria & Germany: An den zwei Messetagen konnten sie 1.903 Besucher aus dem Elektrofachhandel begrüßen.

Am 22. und 23. September 2023 versammelte sich die Industrie im Design Center Linz, um den Elektroeinzelhändlern ihre neuen Produkte zu präsentieren. Vom großen Besucherandrang waren auch die Aussteller positiv überrascht – die Besucherzahlen lagen heuer 11,7 Prozent über dem Vorjahr.

Dienstleistung ist Kernkompetenz der Elektrofachhändler

„Trotz der wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist die Stimmung im Elektroeinzelhandel exzellent“, stellt Michael Hofer, Geschäftsführer von der Einkaufskooperation ElectronicPartner, fest. „80 % der Endkunden wünschen sich bei Großgeräten, allen voran wasserführenden Großgeräten, eine fachgerechte Lieferung und Montage und genau das ist die Kernkompetenz unserer Fachhändler. Wir freuen uns, dass wir unsere Mitglieder tagtäglich mit unseren bewährten, erfolgreichen Konzepten begeistern und sie auch in diesem Jahr zahlreich bei den EFHT in Linz begrüßen durften.“

Auch die Einkaufskooperation Expert nimmt eine positive Stimmung in der Branche wahr und ortet ebenfalls „vor allem im Bereich der Dienstleistungen großes Potential“, so Geschäftsführer Alfred Kapfer. „Viele unsere Mitgliedsbetriebe haben nicht nur den Elektrohandel, sondern sind auch gewerbliche Elektroinstallateure und haben Kompetenz im technischen Bereich.“ Diese Kompetenzen sind bei den Elektrofachhändlern stark nachgefragt.

Photovoltaik als Chance für den Fachhandel

Der Elektrofachhandel hat sich in den letzten Jahren zu einem lokalen Nahversorger entwickelt, der intensiv auf die Wünsche der Konsumenten eingehen kann. „Wir im Handel müssen schauen, dass wir über das Thema der Elektro-Haushaltsgeräte hinausgehen und die Handelsware im Bereich der Photovoltaik für uns identifizieren“, analysiert Brendan Lenane, Vorstand des Kooperationspartners Euronics (Red Zac), der dazu auch Partnerfirmen auf seinen Messestand eingeladen hat. „Es gibt sehr viele ‚Plug and Play‘-Produkte in den Bereichen Nachhaltigkeit, Energiegewinnung und Speicherung. Ich glaube, das ist eine ganz große Chance für den Elektrofachhandel.“

Auch die Photovoltaik-Branche nimmt die gute Stimmung des Einzelhandels wahr. Markus König, Geschäftsführer von Suntastic.Solar, einem Großhändler für Photovoltaik, spricht von „frischem Wind“ und meint: „Die Photovoltaikbranche boomt weiterhin in Österreich und es ist für den Elektrofachhändler ein innovativer Geschäftszweig, neben dem Handel auch gehobene Photovoltaikdienstleistungen anzubieten.“

Die Zukunft ist elektrisch

Barbara Riedl, Messeleiterin der Elektrofachhandelstage bei RX Austria & Germany, sieht die Dynamik in der Branche als „gute Basis für die Elektrofachhandelstage 2024 mit den Kernkompetenzen Weißware und Unterhaltungselektronik. Diese Veranstaltung hat sich zu einem großartigen Marktplatz und einer Leistungsschau der Industrie entwickelt. Sie zeigt auch, wie wichtig der persönliche Austausch mit den Fachhändlern ist. Die Bereiche E-Mobilität und Photovoltaik, die wir heuer erstmals präsentiert haben, sind gekommen, um ausgebaut zu werden“, so Riedl.

Robert Pfarrwaller, Obmann des Einrichtungs- und Elektrofachhandels der Wirtschaftskammer Österreich, fasst zusammen: „Wir sind in einer Zeit, in der sich alles verändert. Das Gute ist, dass wir in der richtigen Branche sind. Die Zukunft ist elektrisch.“

Die kommenden Elektrofachhandelstage finden vom 27.- 28. September 2024 statt.

Stimmen aus der Branche:

Sandra Kolleth, Managing Director, Miele Austria: „Die Elektrofachhandelstage waren für uns die optimale Gelegenheit, in positiver Stimmung mit unseren Handelspartnern in den Austausch zu gehen. Die Frequenz auf unserem Stand war hervorragend. Frisch von der IFA konnten wir unsere Innovationen, allen voran den Duoflex und den Aerium Wäschepflegeschrank sowie unsere digitalen Innovationen im Bereich miele@home präsentieren“.

Martin Bekerle, Head of Marketing, Electrolux Austria GmbH: Trotz wirtschaftlich herausfordernder Zeiten sind wir über die sehr positive Stimmung sowohl auf Seiten der Handelspartner als auch bei den Ausstellern sehr erfreut. Es zeigt einmal mehr, dass es eine österreichische Fachmesse braucht, um Innovationen zu präsentieren und die Industrie mit den Partnern zu vernetzen. Unser SaphirMatt Kochfeld war, denke ich, das Highlight unserer heurigen Innovationen – das spezielle matte Material macht das Kochfeld nahezu kratzfest und lässt sich in der halben Zeit reinigen, da es resistent ist gegen Fingerabdrücke und Flecken.

Andreas Kuzmits, Managing Director, Gorenje Austria: „Wir sind sehr froh, dass wir da sein dürfen und wollen das auch im nächsten Jahr fortsetzen, weil das eine gute Möglichkeit ist, schnell zu Fachhändlern Kontakte zu knüpfen. Wir setzen auf europäische Produktion und möchten mit unserem Sortiment Lösungen anbieten – vor allem im Bereich der Energieeffizienz, denn das ist meiner Meinung nach ein Gamechanger.“

Andreas Meisriemel, Geschäftsführer, TFK Austria: „Die Elektrofachhandelstage sind sehr gut besucht. Der Elektro-Einzelhandel ist das Kernsegment der TFK. Der Fachhandel ist für uns eine sehr wichtige Kundengruppe und wir möchten die Freude am aktiven Verkaufen wecken und auch das Thema Cross-selling vermitteln.“

Tom Hörmann, Managing Director, Polestar: Wir als junge Marke suchen in einem Markt, der eigentlich gewerbegetrieben ist, einen ‚Sweetspot‘, an dem wir viele Gewerbekunden an einem Platz finden. Das war ein interessanter, erster Versuch, bei dem wir uns gut vorstellen können, dass wir wieder herkommen. Wir fühlen uns bestätigt in der Entscheidung, hergekommen zu sein.“

