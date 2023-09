Das war der 46. Salzburger Rupertikirtag

Salzburger Rupertikirtag 2023: Am Sonntag, 24. September 2023, ging das fünftägige Domkirchweihfest zu Ehren des Landespatrons Rupert erfolgreich zu Ende.

PRESSE-INFORMATION

Sehr geehrte Medienvertreterinnen und Medienvertreter,

Das war der 46. Salzburger Rupertikirtag

Am Sonntag, 24. September 2023, ging das fünftägige Domkirchweihfest zu Ehren des Landespatrons Rupert erfolgreich zu Ende.

Die Altstadt Salzburg Marketing GmbH, Veranstalterin des Salzburger Rupertikirtags 2023, freut sich, dass vom 20. bis 24. September das beliebteste Volksfest im Bundesland Salzburg erfolgreich über die Bühne ging und zieht eine positive Bilanz. Fünf Tage lang fand auf den Plätzen rund um den Salzburger Dom das traditionell bunte Kirtagstreiben statt. An fünf Veranstaltungstagen genossen über 170.000 Einheimische und Stadtbesucher:innen die große Vielfalt an Brauchtum, Handwerkskunst, Tracht, Schaustellerei, Musik und Kulinarik. Der 46. Salzburger Rupertikirtag endete offiziell am Sonntag, 24. September um 20:45 Uhr mit drei Salutschüssen der Salzburger Bürgergarde und dem Einholen der Marktfahne.

Details entnehmen Sie bitte der Presseinformation anbei.

Wir freuen uns über Nachberichterstattung in Ihrem Medium!

Rückfragen & Kontakt:

Beste Grüße

Mag. Ursula Maier

Tourismusverband Salzburger Altstadt

Presse

Tel: +43 (0)662-845453-19

Mobil: +43 (0)664-4280262

Mail: presse@salzburg-altstadt.at

Münzgasse 1/II | A-5020 Salzburg