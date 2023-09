Internationales Filmtreffen „Festival of Nations“ in Lenzing am Attersee

PRESSEINFORMATION Internationales Filmtreffen „Festival of Nations“ in Lenzing am Attersee 22. September 2023 Am 26. September 2023 ist es wieder so weit: Die Gemeinde Lenzing wird anlässlich des „Festival of Nations“ zum Zentrum von nationalen sowie internationalen Filmschaffenden und Filmbegeisterten. Das Kurzfilmfestival soll als Spiegel der Welt zeigen, was die Menschen aus den verschiedenen Ländern bewegt und Plattform zur Diskussion bieten.

Seit über 50 Jahren findet das „Festival of Nations“ statt – und heuer bereits zum 11. Mal in Lenzing, einer Gemeinde in der Nähe des Attersees -, um Interessierte von einer großen Vielfalt an Kurzfilmen zu begeistern. Von 26. September bis 1. Oktober werden ein- bis 30-minütige Filme aus den Kategorien Fiktion, Animation und Dokumentation gezeigt. Für die Eröffnungsrede am 26. September konnte der österreichische Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor Karl Markovics gewonnen werden.





90 Kurzfilme – so bunt wie das Leben selbst

Auf dem Spielplan des rund einwöchigen Festivals stehen 90 Kurzfilme über Klimaschutz, Frauenrechte und politische Verfolgung, aber auch Satire sowie Komödien. Das Besondere: Unmittelbar nach jedem Filmblock findet eine offene Diskussion zwischen Jury, Publikum und den anwesenden Filmschaffenden statt. „Das Festival ist ein Begegnungsort für Filmemacher:innen, für die Jury und das Publikum. Es ist ein Beitrag, damit sich die Menschen besser verstehen, weil verschiedene Sichtweisen gezeigt und einander angenähert werden“, sagt Christian Gaigg, der die Position des Festivaldirektors bereits zum 11. Mal innehat. So handelt etwa der Kurzfilm „Better Half“ davon, dass nur eine Hälfte der Weltbevölkerung überleben darf. Mit viel Ironie wird darin gezeigt, dass jede/r überzeugt ist, besonders wichtig zu sein und meint, zur überlebenden Hälfte zu gehören.

Darüber hinaus soll das Festival das aktuelle Weltgeschehen widerspiegeln. „Das Filmtreffen ist auch eine politische Veranstaltung“, sagt Gaigg. Daher beschäftigen sich heuer mehrere Beiträge mit Krieg und Vertreibung. Ein Film zeigt die Erlebnisse ukrainischer Flüchtlinge nach ihrer Ankunft in Österreich. Auch Themen wie das Erwachsenwerden oder die sozialen Medien stehen auf der Agenda. Neben ernsten Werken wird beim diesjährigen „Festival of Nations“ auch der Humor nicht zu kurz kommen.

Am Abend des letzten Festivaltages - 1. Oktober um 19 Uhr - findet die „Award-Gala“ im Kulturzentrum in Lenzing statt. Bei der Preisverleihung werden die Siegerprojekte in unterschiedlichen Kategorien von der Jury mit den „Lenz Awards“ ausgezeichnet.

Alle Infos zum Festivalprogramm sowie Tickets finden Sie unter: https://www.festival-of-nations.com/start.html

Rückfragen & Kontakt:

Pressekontakt:

Christian Gaigg

festivaldirector + german inquiries

0043 680 551 665 5

christian@festivalofnations.eu