Pressemitteilung Herzilein: Die Herzilein-Familie wächst

PRESSEMITTEILUNG Die Herzilein-Familie wächst Wien, 22. September 2023 - Herzilein, die weit über die Ländergrenzen hinaus begehrte Kultmarke für Kindermode, bekommt Zuwachs in der Wiener Innenstadt. Das wird am 7. Oktober mit einer kunterbunten Strumpfhosen-Aktion gefeiert. Die neue Herbst-Kollektion ist ebenfalls ab sofort in allen Herzilein-Stores verfügbar.

das lustige und bunte Design des Kindermodelabel Herzilein lässt Herzen höherschlagen, denn hier dürfen Kinder noch Kinder sein. Am Hof 5 in der Wiener Innenstadt hat die Gründerin und Geschäftsführerin Sonja Völker nun eine weitere Dependance im nostalgischen Herzilein-Design eröffnet. Wie gewohnt, besticht der Store durch ein einzigartig schönes Ambiente und entführt die Besucher schon beim Betreten in eine zauberhafte Welt voll Charme und Lebensfreude.

Alles neu macht der Herbst

Die Herzilein-Herbst-Kollektion für Babys und Kinder von null bis zehn Jahren steht ebenfalls bereit. Das Besondere: Jedes Stück wird in Wien von einem kleinen Team in liebevoller Handarbeit gefertigt. Zusätzlich gibt es entzückende Accessoires und originelle Geschenkideen kleiner feiner Labels zu entdecken.

Kommen wir zur Frage, was kleine Fashionistas im Herbst 2023 tragen? „Farbenfrohe Stoffe und Tragekomfort stehen bei uns ganz klar im Mittelpunkt, denn Kindermode soll stylish und praktisch zugleich sein“, so Sonja Völker.Die Herbstkollektion zeichnet sich vor allem durch warme, erdige Farbtöne aus – die Palette reicht von Moosgrün über Anthrazit bis Safran und Bordeauxrot. Dazu wird softes Rosé oder Eisblau kombiniert. In Bezug auf Muster stehen romantische und florale Prints an erster Stelle, gefolgt von Tiermotiven.

Bei Mädchen versprühen Drehkleider, Hänge- sowie Trägerkleider gute Laune. Sie werden aus 100 Prozent Baumwolle gefertigt und sorgen In Kombination mit bunten Leggings oder Strumpfhosen garantiert für einen Wow-Auftritt. Bei den Burschen geht es ausgesprochen lässig zu. Die Herzilein-Motivshirts aus Jersey sind mit ihren fröhlichen Stickapplikationen echte Hingucker und lassen sich prima mit Jeans oder Stoffhosen stylen. Die Kollektion ist exklusiv in den Herzilein-Wien Geschäften Am Hof 5, in der Wollzeile 17 und auf der Währinger Straße 91 sowie im Online-Shop unter www.herzilein-wien.at erhältlich.

Strumpfhosen-Aktion

Als kleine Aufmerksamkeit bekommen Kunden am 7. Oktober 2023 im neuen Herzilein-Store Am Hof 5 zu jedem Einkauf von einem Kleid oder einer Jacke eine Herzilein-Strumpfhose geschenkt. „Unsere lustigen Strumpfhosen ermöglichen es, ein Outfit nach Lust und Laune zu variieren und den persönlichen Stil eines Kindes auszudrücken“, so Marie Völker, die als zweite Generation im Unternehmen mitarbeitet und gemeinsam mit ihrer Mutter aktiv die Zukunft von Herzilein gestaltet.

Über Herzilein-Wien GmbH: Herzilein wurde im Jahr 2005 von Sonja Völker gegründet und zählt zu den führenden Modeadressen für Babys und Kinder von null bis zehn Jahren (Herzilein-Kindermode Dependancen: Wollzeile 17, 1010 Wien, Am Hof 5, 1010 Wien und Währinger Straße 91, 1180 Wien). Was einst als Wiener Geheimtipp begann, ist längst zu einer international begehrten Kultmarke für individuelle Kindermode „Made in Austria“ avanciert. Mittlerweile arbeitet mit Marie Völker bereits die zweite Generation im Unternehmen mit. Der Erfolg ist neben dem hohen Qualitätsanspruch (Öko-Tex-Standard) vor allem auf die liebevolle Handarbeit, die in jeder Kollektion steckt, zurückzuführen. Seit 2014 gibt es Zuwachs in der Herzilein-Familie. Als Hommage an die Kreativität und aus Liebe zum Papier lässt Herzilein neben Kindermode, die Papierkultur hochleben (Herzilein- Papeterie Wollzeile 18, 1010 Wien und Am Hof 5, 1010 Wien). Erlesene Papierwaren, Notizbücher, handgeschöpfte Fotoalben, Grußkarten sowie handgefertigte Lederwaren und Geschenke lassen Erwachsenenherzen höherschlagen. Zudem kann eine Auswahl des Herzilein-Sortiments weltweit ganz bequem online unter www.herzilein-wien.at geshoppt werden. Nach Lust und Laune lassen sich so in Eigenregie mit nur wenigen Mausklicks auch personalisierte Geschenke designen und bestellen. Weitere Informationen: www.herzilein-wien.at