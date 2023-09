MEDIENINFO: Wiener Immobilien Messe reagiert auf veränderten Immobilienmarkt

Wiener Immobilien Messe reagiert auf veränderten Immobilienmarkt Wien, 20. September 2023 – Sechs Monate vor dem Start der Wiener Immobilien Messe brachte Veranstalter RX Austria & Germany treue Wegbegleiter und Partner zum „After Summer Cocktail“ im Palais Harrach zusammen.

Die Immobilienbranche ist trotz der angespannten Gesamtsituation weiterhin auf Kurs und sehr engagiert. Welche Potentiale der Markt bietet, zeigt am 16. und 17. März 2024 die Wiener Immobilien Messe im Congress der Messe Wien.

Neuerungen 2024

Im Rahmen des „After Summer Cocktails“ gab RX Austria & Germany einen Ausblick auf die kommende Veranstaltung. „Im Zentrum der Messe stehen Familien, Best Ager und durchaus auch Immobilien-Fachpublikum“, erklärt Messeleiterin Marguerite Klonowski. „Eine Vielzahl an klein- und mittelständischen Bauträgern in Österreich, die am Markt vor allem mit Qualität und Verlässlichkeit punkten, haben spannende Bauprojekte in allen Größen und Lagen in der Pipeline, die sie auf der Wiener Immobilien Messe präsentieren werden.“

Durch Verzögerungen bei Baugenehmigungen kommt das ein oder andere Projekt erst später auf den Markt. Auch Immobiliensuchende sind mittlerweile länger auf der Suche nach dem passenden Objekt. Der gesamte Markt funktioniert wieder langsamer und das Bedürfnis nach optimaler Information steigt. Ebenso gewinnt das Thema Miete wieder an Bedeutung, wenngleich der Wunsch nach Eigentum ungebrochen hoch ist.

Neues Logo & Design

Zudem hat sich die Wiener Immobilien Messe einem umfassenden Rebranding unterzogen. Die WIM präsentiert sich in einem neuen, modernen und zeitgemäßen Design mit einer neuen Farb- und Bildersprache. Auch digital hat die Messe einen neuen Auftritt: Auf ihren Social-Media-Kanälen wird die WIM eine neue Themenreihe anbieten, die Interessierten den Weg zur ersten eigenen Immobilie erleichtern soll. Dies ist ein nützliches Angebot für alle, die sich derzeit oder in Zukunft mit dem Thema Immobilienkauf beschäftigen. Auch die Messearchitektur vor Ort überrascht mit neuen, nachhaltigen Standbauten, die aus wiederverwertbaren Modulen aus ökologischen Materialien hergestellt werden.

Plattform für die Immobilienbranche

Bei der Wiener Immobilien Messe werden nicht nur Immobilienentwickler und Makler erwartet, sondern auch Finanzierer und Rechtsberater, die bei spannenden Vorträgen auf die neue Marktsituation eingehen. Dabei erhalten sowohl Immobiliensuchende als auch Anleger und all jene, die eine Liegenschaft geerbt haben oder veräußern wollen, wertvolle Beratung.

Stattfinden wird die Wiener Immobilien Messe wieder im bewährten Triple mit der Wohnen & Interieur und der Ferien-Messe Wien. Die Kombination aus Immobilien, Einrichtung und Freizeitgestaltung bespielte im Jahr 2023 die gesamte Messe Wien und zog dabei insgesamt 68.923 Besucher an.

Die besten Bilder vom „After Summer Cocktail“ am 19.09.2023 im Palais Harrach finden Sie hier.

