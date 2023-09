DEPOT - Kürbis & Co: Stylische Klassiker treffen trendige Newcomer

Die neue Herbst-Deko von DEPOT ist einzugsbereit

Niedernberg, 21. September 2023 – Der Sommer ist ausgezogen und macht konsequent Platz für seinen Nachfolger: Kaum eine Zeit des Jahres lässt so viel kreativen Spielraum wie der Herbst. Wenn die Blätter langsam fallen, steigt bei vielen der Wunsch nach Gemütlichkeit und Behaglichkeit. Wer nicht nur im Oktober für viele Oho-Momente sorgt? DEPOT! Der führende Deko- und Einrichtungsspezialist stellt sie vor – die kleinen und großen Hauptdarsteller für unsere herbstlich geschmückten vier Wände. Mit wiederkehrenden Klassikern im neuen Format. Und stylisch-stimmungsvollen Newcomern.

Immer nur in Orange? Der Kürbis kann mehr

Nicht mehr wegzudenken. Warum auch? Schließlich hat er Kultpotenzial. Der Kürbis ist wieder da und angesagt, wie im Sommer der Grill oder zu Weihnachten der Adventskranz. Ob in dezentem Weiß oder edlem Gold – der Kürbis setzt seine eigenen Akzente. Kleine Präsentation der großen Möglichkeiten: Ein Highlight ist ganz sicher das batteriebetriebene LED-Set Pumpkin, das gleich zweifach und im smarten Silber-Look warmes Licht beschert. Einen besonderen Touch hat auch der Glaced, geschaffen aus 100 Prozent Porzellan. Neu in der munteren Kürbisfamilie ist Velvet – hochwertig mit Samtanteil kommt er neben dezentem Offweiß noch in vier weiteren attraktiven Herbstfarben in Haus und Wohnung, in denen sich möglicherweise schon der Tischläufer zurechtgelegt hat. Was noch möglich ist? Ein Klick in den Shop the Look verrät es – mit dem Kürbis als Zopfstrick als attraktiven Blickfang.

Sanftes Kerzenlicht – in echt und täuschend echt

Wo ein Kürbis, ist auch ein Kerzenlicht. Sanftes Licht, das mit DEPOT für viele Wärme und Behaglichkeit sorgt. Die Form der Kerzen ist dabei so vielfältig wie ihre Farben. Wahre Dauerbrenner sind und bleiben sie: Stumpenkerzen – je nach Version bieten sie ein Brennvergnügen von bis zu 150 Stunden. Edel und elegant sorgt Berry für schönen Schein. Floral verspielt zieht Meadow ein. Honig, mintgrün und hellblau – es sind drei von acht Farbtönen, mit der Rustic gleich im Doppelpack zu haben ist. Auch Spitz- und Stabkerzen zeigen ihr ganzes Potenzial, wenn es um ein herbstlich stilvolles Ambiente geht. Die zartgrüne Spitzkerze bleibt nicht allein, sie ist gleich zu viert im Sortiment zu finden. Gedreht? Mit diesem besonderen Pfiff ist das Modell Three Tone ausgestattet. Elegant? Dann ist Metallic Granulat allererste Wahl.

Was gibt es Angenehmeres als der Duft frischer Wäsche? Man benötigt nur ein Streichholz und sie – Magnolia, die eben genau diesen Duft im Raum verbreitet. Bei der Duftkerze Ginger Tonic ist der Name Programm. Aus feinem Steingut, mit dem Duft von Patchouli und einer klaren Botschaft ist Peace Love Joy eine Einladung, die man nicht ausschlagen kann.

Ganz ohne Streichholz und ohne Feuer kommen die modernen LED-Kerzen von DEPOT aus. ‌Wie Bubble . Für ein angenehm, warmweißes Licht – mit Timer-Funktion und per Fernbedienung steuerbar. Es werde Licht – nie war es einfacher, nie bequemer. Wer die Wahl hat … in gleich sieben Farbnuancen ist das vierteilige LED-Stumpenkerzen-Set verfügbar. ‌Romantische Stimmung auf Knopfdruck? Dafür sorgen auch die täuschend echten LED-Stabkerzen . Lachsfarben zeigt sich Rainbow. Unterm Strich steht: LED-Kerzen punkten nicht nur aus optischen Gründen. Sie sind – Thema Sicherheit – auch gerade in Haushalten mit Kindern sehr angesagt.

Trendtassen – nicht nur für strahlende Kinderaugen

Draußen ist es stürmisch und regnerisch. Drinnen lacht das Herz bei allen, die genießen wollen. Der Herbst lässt die Blätter fallen, DEPOT die Trendtassen füllen. Sie sind gemacht für delikaten Cappuccino, Tee oder Kakao und tragen zur wohligen inneren Wärme bei. Wie das florale Modell Clover. Wie der Fliegenpilz , der Erinnerungen an die Kindheit wieder aufleben lässt.‌ Keine Frage: Der führende Deko- und Einrichtungsspezialist hat ihn, den harmonischem Herbst-Mix . Darin hat die Tasse Kürbis mit Deckel, im Arrangement neben Lichtern und Tischsets, ihren festen Stammplatz. Um Tag für Tag den Herbst zu genießen. Orange auf weiß steht’s geschrieben: Have a perfect day!

Über DEPOT

Die Gries Deco Company, mit den starken Marken DEPOT, ipuro und ROOMS by DEPOT, gehört heute zu den großen Deko- und Einrichtungsspezialisten im deutschsprachigen Raum. Aktuell beschäftigt das Unternehmen rund 6.500 Mitarbeiter und hat 500 DEPOT Filialen (inklusive Partner) in Deutschland, Österreich und der Schweiz geöffnet.

