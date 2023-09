Genussherbst 2023 in der Region Attersee-Attergau

REGION ATTERSEE-ATTERGAU: Wer tief in den Genuss des Salzkammerguts und die Kulinarik eintauchen möchte, ist beim Genussherbst in der Region Attersee-Attergau von 12. bis 21. Oktober 2023 genau richtig. 10 Tage lang steht die Urlaubsregion im Zeichen von Kastanien, Wild und Destillaten.

GENUSSvoll einTAUCHEN in die Region Attersee-Attergau

Lassen Sie sich bei kulinarischen Events an Board der Schifffahrt oder beim Genusswandern in der Naturlandschaft rund um den Attersee verwöhnen und inspirieren. Vom 12. bis 21. Oktober 2023 steht unsere Region im Zeichen von Kastanie, Wild und Destillate. Ein besonderes Highlight bietet das literarische Programm der Autorinnen und Autoren des Programmes „Schreiben unter Sternen“.

Genussherbst Events vom 12. bis 21. Oktober 2023

Das Eröffnungsevent: Genuss-Schiff am Attersee

Freitag, 13. Oktober: Feinstes Fingerfood, Edel-Destillate und Rahmenprogramm

Samstag, 14. Oktober: Lesung mit Heinz Janisch aus dem Buch "Jaromir am Attersee"

Montag, 16. Oktober: Genussherbst Wanderung

Dienstag, 17. Oktober: Schnapsverkostung mit "D´Brennerin" Rosi Huber

Mittwoch, 18. Oktober: schwimmender Frühschoppen und Bierverkostung der Bierschmiede

Mittwoch, 18. Oktober: Genussherbst Wandern mit dem Schiff

Samstag, 21. Oktober: Edelkastanienfest in Unterach am Attersee

Samstag, 21. Oktober: Genusswanderung und Oktoberfest auf der Födinger Alm

Mit der Attersee-Schifffahrt den goldenen Herbst genießen

Auf Wunsch vieler Betriebe hat der Tourismusverband Attersee-Attergau gemeinsam mit der Attersee Schifffahrt eine erstmalige Verlängerung der Herbstsaison erreicht. Im Oktober wird der beliebte Südkurs an den Tagen Mittwoch, Samstag und am Nationalfeiertag (26. Oktober) zusätzlich zum Rundkurs Nord (verkehrt am 27. Oktober und an den Sonntagen) angeboten. Hier geht’s zum Attersee-Schifffahrt Fahrplan.



TIPP: Salzkammergut Booking Bucher werden belohnt!

Buchen Sie jetzt Ihren Herbsturlaub in der Region Attersee-Attergau direkt online über Salzkammergut Booking und sichern Sie sich eine kostenlose Attersee-Schifffahrt für den beliebten Rundkurs Attersee Süd. Ab 2 Nächten und im Zeitraum Oktober 2023 gültig. Mehr Infos hier.

