Pressemitteilung Lidl Österreich: "Du packst das" - Parkside startet Kampagne mit Arnold Schwarzenegger

Sehr geehrte Damen und Herren, hier finden Sie die aktuelle Pressemitteilung von Lidl Österreich: DU PACKST DAS – PARKSIDE startet Kampagne mit Arnold Schwarzenegger Ab sofort überall zu sehen, der Hollywood-Star wird zum Do-it-yourself-Motivator Arnold Schwarzenegger ist das neue Gesicht bei PARKSIDE, der Heimwerker Marke erhältlich bei Lidl Österreich. Im TV, auf Social Media und Co. motiviert er mit den Worten „Du packst das!“ und teilt im PARKSIDE Werbespot seine Erfolgsgeheimnisse. Die Zuschauer erleben legendäre Momente seiner Karriere, umgemünzt auf die PARKSIDE DIY-Welt. Arnold Schwarzenegger spricht für PARKSIDE. Er inspiriert dazu, Dinge selbst in die Hand zu nehmen und begleitet auf dem Weg zum Erfolg. Auf der Reise immer mit von der Partie: die richtige Prise Humor und Selbstironie.

Schwarzenegger und PARKSIDE: das passt. Christoph Pohl, Vorstand Einkauf bei Lidl International, erklärt: „Dank konstanter, langjähriger Entwicklung wurde mit PARKSIDE eine Marke geschaffen, die bereits viele Kunden mit hoher Qualität, unschlagbarem Preis-Leistungs-Verhältnis, einem überzeugenden Sortiment und ansprechendem Design begeistern konnte. Mit Arnold Schwarzenegger konnten wir jemanden gewinnen, der viele unserer Werte verkörpert. PARKSIDE steht für das Selbst anpacken. Wir möchten Menschen dabei die Sicherheit geben, das auch zu schaffen. Arnold Schwarzenegger ist ein Macher, er ist authentisch, zielstrebig und bodenständig. Wir sind stolz, dass er jetzt zum PARKSIDE-Team gehört.“

Do-it-yourself für alle – dafür setzt sich PARKSIDE ein. Die Marke richtet sich besonders an all jene, die gern reparieren, bauen und gärtnern – einfach selbst machen. Passend dazu wird das Sortiment an Werkzeugen, Gartengeräten und Zubehör bei Lidl Österreich angeboten.

Arnold Schwarzenegger ist mit Werkzeugen vertraut. Er hat früher als Maurer gearbeitet, und ist ein Gestalter. Auch deswegen ist die Kooperation für den Schauspieler eine rundum stimmige Angelegenheit, wie er betont: „Du packst das‘ – genau meine Einstellung. Man muss an sich selbst glauben, darum bin ich PARKSIDER.“

Über PARKSIDE:

Die Marke PARKSIDE – erhältlich bei Lidl und Kaufland – bietet Heimwerker-Produkte, mit denen ein jeder Arbeiten im Garten, am Haus oder in der Werkstatt im Handumdrehen und in Eigenregie ausführen kann. PARKSIDE Performance spricht darüber hinaus auch hoch ambitionierte, fortgeschrittene Heimwerker an. Mit der X20V-Akku Serie werden Kundinnen und Kunden über 100 Geräte für Werkstatt und Garten angeboten, die alle mit nur einem kompatiblen Akku betrieben werden können. Aber egal ob Profi oder Neuling: Mit einer hohen Qualität, einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis, einem breiten Sortiment und natürlich einem attraktiven Design, konnte PARKSIDE bereits viele überzeugen. Mehr Informationen über PARKSIDE finden Sie unter https://parkside-diy.com/de.

Über Lidl Österreich

Wir bieten unseren Kunden einen einfachen und schnellen Einkauf zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Seit dem Start 1998 haben wir uns erfolgreich am heimischen Lebensmittelmarkt etabliert. Heute arbeiten bereits rund 5.800 Mitarbeiter bei uns: in der Salzburger Zentrale, in den drei Logistikzentren in Laakirchen, Wundschuh und Großebersdorf und in über 250 Filialen. Wir wollen der beste Arbeitgeber der Branche sein. Das Great Place to Work Institute hat uns bereits neun Mal in Folge als einer der besten Arbeitgeber in Österreich ausgezeichnet.

Außerdem wurden wir auch heuer wieder zum „Besten Händler des Jahres“ in Österreich gewählt: In unserem smarten Sortiment mit über 2.100 Artikeln gibt es alles für den täglichen oder wöchentlichen Familieneinkauf. Vieles davon kommt AMA-zertifiziert oder in Bio-Qualität von heimischen Lieferanten. Ein durchdachtes Logistikkonzept ermöglicht neben Frische ein Angebot von jährlich rund 6.000 zusätzlichen Artikeln, darunter heimische Schmankerl und internationale Spezialitäten. Mit den beiden Geschäftsfeldern Lidl-Reisen und Lidl-Connect haben wir weitere attraktive Angebote für Lidl-Kunden. www.lidl-reisen.at, www.lidl-connect.at

Auf dem Weg nach morgen

Nachhaltiges Engagement und verantwortungsvolles Wirtschaften sind uns wichtig. Dabei geht es um mehr Bewusstsein für ein verantwortungsvolles Handeln gegenüber Konsumenten, Lieferanten, Partnern, Mitarbeitern, Umwelt und der Gesellschaft. Wo möglich sagen wir „Pfiat di Plastik“ und reduzieren oder verzichten auf Kunststoff. Wo dies nicht sinnvoll ist, achten wir auf gute Recyclingfähigkeit und hohe Recyclinganteile. Großen Wert legen wir außerdem auf die Reduktion der Lebensmittelverschwendung: Mit unserer „Rette mich Box“ und gezielten Rabattierungen um bis zu 50% retten wir Lebensmittel vor der Biotonne. Grünstrom und Photovoltaikanlagen auf unseren Filialen vermeiden zusätzliche CO 2 -Emissionen und leisten damit einen Beitrag zum Klimaschutz. Mit der Lidl Klimaoffensive als Teil unserer ganzheitlichen CSR-Strategie stellen wir Taten vor Worte und setzen uns ehrgeizige, ambitionierte Ziele. Mehr Infos zum nachhaltigen Engagement gibt’s auf www.aufdemwegnachmorgen.at

