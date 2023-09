AQUA DOME bietet Inflationsbonus für günstigen Herbstgenuss

Der AQUA DOME – Tirol Therme Längenfeld setzt vom 15. September bis 15. Oktober mit seinen „Inflationsbonus-Wochen“ einen deutlichen Akzent gegen die allgemeine Teuerung. Attraktive Rabatte sorgen für herbstliche Erholungsmomente in Tirols bedeutendster Therme.

Zu wenig Freizeit, zu viel Arbeit, zu hohe Alltagskosten – mit den „Inflationsbonus-Wochen“ stellt sich Tirols Top-Resort AQUA DOME – Tirol Therme Längenfeld den aktuellen Alltagsbelastungen der Österreicherinnen und Österreicher entgegen. Im Tiroler Leitbetrieb der VAMED Vitality World finden Gäste pünktlich zum Herbstbeginn umfassende Entspannung für Körper, Geist und Geldbörse. Tages- wie auch Hotelgäste freuen sich über 10 % Rabatt auf den tagesaktuellen Zimmerpreis inkl. Halbpension (ab 3 Nächten) und 30 % Rabatt auf Relax! Tagesurlaub Classic (Montag bis Freitag).

Bärbel Frey, Geschäftsführerin des AQUA DOME: „Viele unserer Tiroler und Vorarlberger Gäste sind seit Jahren regelmäßig bei uns zu Besuch. Nicht nur sie haben sich Erholung verdient, sondern auch ihre Geldbörse. Mit den Inflationsbonus-Wochen wollen wir gerade in schwierigen Zeiten unvergessliche Urlaubsmomente zu fairen Preisen bieten und Danke für die langjährige Treue sagen.“

Ausgedehnte Entspannung und Genuss

Wer zwischen 15. September und 15. Oktober einen Hotelaufenthalt im 4*-Superior-Resort der VAMED Vitality World bucht, erhält einen Bonus von 10 Prozent auf den tagesaktuellen Zimmerpreis inklusive Halbpension. Zusätzlich sind Frühstück sowie die Thermennutzung am Anreisetag ebenso inkludiert wie der Thermeneintritt am Abreisetag. Ein Giveaway als Dankeschön soll den Gästen nach der Abreise noch ein Lächeln ins Gesicht zaubern und an den Herbsturlaub im AQUA DOME erinnern. Buchbar ist das Inflationsbonus-Package ab einem Aufenthalt von drei Nächten – für Mitglieder im VAMED VitalityClub bereits ab 2 Nächten. Angenehm für die Geldbörse, herrlich fürs Wellbeing!

Relax! Tagesurlaub zum Bonus-Preis

Wer einen Kurzurlaub mit Langzeitwirkung bevorzugt, reserviert gleich seine persönliche Liege beim Relax! Tagesurlaub Classic. Dieser ist dank der exklusiven Inflationsbonus-Wochen im Herbst doppelt so schön – und gleich um ein Drittel günstiger! Tagesgäste profitieren von 15. September bis 13. Oktober in Österreichs Thermen-Business-Class immer wochentags von 30 Prozent Rabatt auf den Relax! Tagesurlaub Classic.

Die Inflations-Bonuswochen auf einen Blick*:

Im Hotel:

10 % auf den tagesaktuellen Zimmerpreis inkl. Halbpension (ab 3 Nächten)

Frühstück im Hotelrestaurant und Thermeneintritt am Anreisetag

Thermeneintritt am Abreisetag

regionales Giveaway bei Abreise für zu Hause

In der Therme:

30 % Rabatt auf Relax! Tagesurlaub Classic (Montag bis Freitag)

Alle Angebote der Inflationsbonus-Wochen sind gültig von 15.09. bis 15.10.2023 und online buchbar im AQUA DOME – Tirol Therme Längenfeld sowie in allen Resorts der VAMED Vitality World: AQUA DOME – Tirol Therme Längenfeld | la pura women’s health resort kamptal | SPA Resort Therme Geinberg | St. Martins Therme & Lodge | TAUERN SPA Zell am See – Kaprun | Therme Laa - Hotel & Silent Spa | Therme Wien

vitality-world.com

Über VAMED Vitality World

Der international tätige Gesundheitskonzern VAMED engagiert sich seit 1995 im Thermen- und Wellnessbereich. Unter der 2006 gegründeten Kompetenzmarke VAMED Vitality World betreibt die VAMED acht der beliebtesten Resorts in Österreich: den AQUA DOME – Tirol Therme Längenfeld, das SPA Resort Therme Geinberg, die Therme Laa – Hotel & Silent Spa, die St. Martins Therme & Lodge in Frauenkirchen, die Therme Wien, das Gesundheitszentrum Bad Sauerbrunn, das TAUERN SPA Zell am See – Kaprun und das la pura women´s health resort kamptal in Gars am Kamp. Damit ist die VAMED führender Betreiber von Thermen- und gesundheitstouristischen Resorts in Österreich.

* Online buchbar von 14. August bis 08. Oktober 2023; nicht kombinierbar mit Sonderraten, bereits reduzierten Angeboten und Sonderaktionen. Therme Wien ist von der Hotelaktion ausgeschlossen. Ausschließlich auf Neubuchungen anwendbar. Gutscheinkauf ausgenommen. vitality-world.com

