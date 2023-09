DEPOT - Der Herbst ist da: Eine Saison voller Farben, Gemütlichkeit und Inspirationen

Herbst ist Hygge-Zeit – jetzt wird’s stilvoll und gemütlich mit DEPOT

Niedernberg, 7. September 2023 – Dem Sommer, der hierzulande so konstant unbeständig war, geht langsam die Puste aus. Zeit für frischen Wind in den eigenen vier Wänden. Was die Skandinavier so liebevoll wie poetisch hyggelig nennen und damit ein Lebensgefühl beschreiben, das einfach glücklich macht, lässt sich doch auch in unserem Zuhause einrichten. Wohlige Wärme durchzieht den Raum, es wird kuschelig gemütlich und dabei richtig stilvoll. Während es draußen rascher dunkel und kühler wird, sorgt DEPOT drinnen für eine rundum wohlige Atmosphäre. Bereit für eine kleine Room Tour der verschiedenen Stilrichtungen, die in diesem Herbst den Ton angeben? Dann hineinspaziert …

… und willkommen direkt im Flur. Nicht Bad oder Küche – für viele sind die ersten Quadratmeter in Haus oder Wohnung wie ein einladendes Statement, das zeigt: So schön ist‘s eingerichtet. Die Herbstdekoration im Flur bietet unzählige Möglichkeiten für Kreativität. Denn der Herbst ist bekannt für seine reichen und erdigen Farbtöne. In diesem Jahr sind warme Töne wie Beige, tiefes Braun und Bordeauxrot besonders angesagt. Angefangen vom großen Trockenblumenkranz an der Tür über die mit Gräsern gefüllte Ballonvase bis hin zum naturfarbenen Teppich, dem eine kleine Hocker-Korb-Kombination zur Seite steht, mit Platz für Schal und andere herbstliche Accessoires.

Natürlich oder verspielt? Beim Gang ins Esszimmer bieten sich in diesem Herbst zwei Arrangements an. Es ist die Zeit, das Esszimmer in eine gemütliche Oase zu verwandeln, die die warmen Farben und die einladende Atmosphäre dieser Jahreszeit widerspiegelt. Natürliche Akzente in Beige, Sand und Weiß geben den Ton an, angefangen beim farblich dezenten Tischläufer über die Vase in Creme mit Trockenblume als Akzent. Doch lieber verspielt? Home Sweet Home – der kuschelige Herbst ist da und mit ihm Kürbisse in allen Größen und Designs, die nicht nur eine herzliche Stimmung schaffen, sondern auch das gemeinsame Essen zu einem unvergesslichen Erlebnis werden lassen.

Im Wohnzimmer geht es auch cozy zu. Mit einer sorgfältig ausgewählten Herbstdekoration lässt sich jeder Raum in ein behagliches und einladendes Refugium verwandeln. Für herbstliche Stimmung sorgt warmer Kerzenschein und im Sessel macht sich das große Kissen mit Kürbis-Applikationen breit – genug Platz ist noch für schöne Träume, verfeinert mit einem warmen Kakao oder einer Tasse Tee. Und auch sie lädt zum Schmökern und Entspannen ein: Die Leseecke im Cozy-Style mit Hängesessel, die – umhüllt von schönen Decken und Kissen – den Feierabend einläutet oder das Wochenende ausklingen lässt.

Zu kurz kommt da auch die Kuschelecke nicht: Das Daybed als Rundum-Wohlfühloase – ein Rückzugsort, den Schaffell sowie ein Potpourri von Kissen und Decken in warmen Tönen so richtig heimelig machen, untermalt vom sanften Licht einer LED-Lichterkette als scheinbar schwebendes Element. Und das Kinderzimmer – wird zum Kuschelzimmer! Pastell ist angesagt, bunt wird’s und spielerisch leicht. Dafür sorgt zum Beispiel die trendige Wende-Bodenmatratze mit zwei verschiedenen attraktiven Motiven, eine farbenfrohe Deko im Boho-Stil mit Girlanden, Aufbewahrungsboxen und Kleiderhaken. Der Herbst kann also kommen – DEPOT hat alles dafür.

Über DEPOT

Die Gries Deco Company, mit den starken Marken DEPOT, ipuro und ROOMS by DEPOT, gehört heute zu den großen Deko- und Einrichtungsspezialisten im deutschsprachigen Raum. Aktuell beschäftigt das Unternehmen rund 6.500 Mitarbeiter und hat 500 DEPOT Filialen (inklusive Partner) in Deutschland, Österreich und der Schweiz geöffnet.

