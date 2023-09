Iventa bei Europas größtem HR-Expo-Event: Zukunft Personal 2023 in Köln

Iventa. The Human Management Group präsentiert ihr gesamtes HR-Dienstleistungsportfolio von 12. bis 14. September 2023 bei der HR-Messe Zukunft Personal in Köln.

Wien/Köln, 05.09.2023 ‒ Iventa. The Human Management Group präsentiert ihr breites HR-Dienstleistungsportfolio mit einem Messestand von 12. bis 14. September 2023 bei der HR-Messe Zukunft Personal in Köln. Das österreichische Human-Management-Consulting-Unternehmen, welches zu den führenden HR-Firmen im DACH-Raum zählt, freut sich, dieses Jahr Teil des größten HR-Expo-Events in Europa zu sein und sich mit der HR-Branche auszutauschen.

Die „Zukunft Personal Europe“ ist eine der bedeutendsten Messen für Human Resources in Europa und bietet eine einzigartige Plattform, um die Zukunft der Arbeitswelt zu gestalten. Iventa wird auf Stand D36 vertreten sein und eine breite Palette an wegweisenden HR-Lösungen präsentieren, die darauf abzielen, Unternehmen bei der Bewältigung der Herausforderungen in den Bereichen Media &Tec, Branding & Culture, Personalberatung und IT-Recruiting zu unterstützen.

Besucher*innen des Iventa-Stands haben die Gelegenheit, sich mit unseren Expert*innen auszutauschen und innovative Ansätze kennenzulernen, die den Wandel in der Arbeitswelt aktiv gestalten.

Unsere Lösungen umfassen unter anderem:

Innovative HR-Technologien: Erfahren Sie mehr über unsere neuesten Tools und Technologien, die die Effizienz von HR-Prozessen steigern.

Wegweisende Unternehmenskultur und Markenentwicklung: Sie erwartet eine faszinierende Reise durch innovative Strategien, die Unternehmen dabei unterstützen, starke Markenidentitäten zu schaffen und nachhaltige Unternehmenskulturen aufzubauen.

Neue Wege in der Personalgewinnung: Erfahren Sie, wie wir durch maßgeschneiderte Lösungen und innovative Ansätze Unternehmen dabei unterstützen, die besten Talente zu finden und langfristige Erfolge in der Personalgewinnung zu erzielen.

Erstklassige Lösungen zur Besetzung Ihrer IT-Positionen: Entdecken Sie im Bereich IT-Recruiting innovative Strategien und maßgeschneiderte Lösungen, um erstklassige IT-Fachkräfte zu gewinnen.

Networking und Beratung im Café Iventa:

Besucher*innen haben die Möglichkeit, sich bei traditionellem Wiener Kaffee und Kuchen mit den HR-Expert*innen von Iventa auszutauschen, ihre individuellen Herausforderungen zu besprechen und maßgeschneiderte Lösungen zu finden.

„Die Zukunft Personal Europe ist für uns eine spannende Gelegenheit, unsere Dienstleistungen vorzustellen und mit anderen Branchenexpert*innen in Kontakt zu treten", sagt Martin Mayer, Managing Partner der Iventa Gruppe. „Wir sind stolz darauf, unsere 32-jährige Expertise einzubringen, um Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre HR-Strategien auf die sich verändernden Anforderungen der Arbeitswelt anzupassen.“

Besuchen Sie den Iventa-Stand D36 auf der Zukunft Personal Europe in Köln, um mehr über unsere wegweisenden HR-Lösungen zu erfahren und von unserem Fachwissen, in charmanter Wiener Kaffeehausatmosphäre, zu profitieren. Wir freuen uns darauf, Sie persönlich zu begrüßen.

Über die Iventa Group

Iventa ist eines der führenden österreichischen Human-Management-Consulting-Unternehmen im DACH-Raum. Die Vernetzung und Entwicklung von Arbeitgeber*innen und Arbeitnehmer*innen ist das Spezialgebiet der Iventa, die vor 32 Jahren gegründet wurde. Mittlerweile vereint Iventa vier Geschäftsbereiche erfolgreich miteinander: Personalberatung, Branding & Culture, Media & Tec sowie IT-Recruiting. Das Unternehmen beschäftigt rund 150 Mitarbeiter*innen und verfügt neben dem Hauptsitz in Wien über Standorte in Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck, Frankfurt, Ottobrunn bei München, Luzern und Bukarest. Weitere Informationen unter www.iventa.eu.

Zur Messe

Die Zukunft Personal Europe in Köln ist Europas führendes Expo-Event rund um die Welt der Arbeit und findet von 12. bis 14. September 2023 in der Koelnmesse statt. Mehr als 700 Aussteller*innen, Partner*innen und Sponsor*innen bieten einen detaillierten Marktüberblick über Softwarelösungen und Hardware, Personal-, Unternehmens- und Rechtsberatung, Personaldienstleistungen, Aus- und Weiterbildung, E-Learning und Blended Learning sowie Seminarausstattung und entsprechende Locations. Zahlreiche Vorträge und Podiumsdiskussionen informieren darüber hinaus auf der Zukunft Personal Europe in Köln über aktuelle Themen.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Romana Mally

Iventa Group Holding GmbH

Marketing und PR-Manager

Telefon: 0664 80 90 88 25

E-mail: romana.mally@iventa.eu

Website: https://www.iventa.eu/