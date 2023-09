NATUREL HOTELS & RESORTS - WINTERVERGNÜGEN IM HERZEN KÄRNTENS

Raus aus dem Alltag, rein in die Natur

Raus aus dem Alltag, rein in die Natur. So lautet das Motto der Naturel Hotels & Resorts, dem Dorf SCHÖNLEITN am Faaker See und dem Bergresort DIE KANZLERIN auf der Gerlitzen Alpe. Die Naturel Hotels & Resorts sind für einzigartige Familien-Erlebnisse und Aktivurlaub für Genießer bekannt.

Auf 1500m Seehöhe, direkt an der Skipiste der Gerlitzen Alpe und mit traumhaften Blick auf die umliegende Landschaft, bietet das Bergresort DIE KANZLERIN das Beste aus zwei Welten: Urlaub am Berg und doch nahe am See. 94 stilvolle Suiten in vier Kategorien und alpinem Charme, strahlen Naturverbundenheit und Wohlfühlambiente aus. Die 55 bis 75 m² großen Familiensuiten und ein vielseitiges Freizeitprogramm, mit Kinderbetreuung ab 3 Jahren, bereiten Urlaubsvergnügen für die ganze Familie. Der fantastische Wellnessbereich mit seinem Indoor-Pool, Sauna, Dampfbad, Kosmetikbehandlungen und Massagen punktet mit romantischer Zweisamkeit und lädt zum Abschalten und Entspannen von Körper und Seele ein. BIBI´s Kinderwelt bietet ein altersgerechtes Freizeitprogramm mit persönlicher Betreuung, um Eltern eine Auszeit im Naturel SPA zu ermöglichen. Ein vitaminreiches Frühstück und saisonale Klassiker der Kärntner Küche versprechen kulinarischen Genuss im Bergresort. An der modernen Bar kann der Abend gemütlich seinen Ausklang finden. Auch Firmenevents und private Feiern werden im Bergresort DIE KANZLERIN organisiert und liebevoll betreut.

53 perfekt präparierte Skipisten, 15 Kilometer naturbelassene Skirouten und eine Region mit Schneegarantie sorgen für Wintervergnügen pur. Zahlreiche urige Skihütten laden mit heimischen Schmankerln zum Einkehrschwung ein. Wintersportler profitieren von der einmaligen Lage des Bergresorts, wo Skifahren, Snowboarden, Eislaufen, Langlaufen und Tourengehen einen abwechslungsreichen Winterurlaub garantieren. Das imposante Bergpanorama auf dem Gipfelplateau, eingehüllt in ein einziges Wolkenmeer und der fantastische Ausblick auf die Seenlandschaft Kärntens, machen die Gegend zum wahren Wintereldorado. 300m vom Resort entfernt befinden sich Skischule und Skiverleih, Skikarten können bequem an der Rezeption erworben werden.

Das Dorf SCHÖNLEITN, nur wenige Minuten vom Faaker See und Aichwaldsee entfernt, glänzt mit Urlaub zwischen Bergen und Seen, ideal für Familien und aktive Genießer. Die liebevoll restaurierten 400 Jahre alten Bauernhäuser versprühen besonderen Charme im Landhausstil. Urig und harmonisch eingerichtete Appartments und Suiten, mit Platz für bis zu 6 Personen, strahlen eine heimelige Naturverbundenheit aus. Zudem sorgt das autofreie Dorf für Entschleunigung pur und zeigt den hohen Stellenwert an nachhaltigem Tourismus. Im Restaurant am Faaker See werden Gäste mit saisonalen Klassikern und kulinarischen Schmankerln der Kärntner Küche, wie Kärntner Laxn oder Gailtaler Käse, verwöhnt. Das À-la-carte-Restaurant Dorfwirt SCHÖNLEITN bietet heimische Köstlichkeiten zum „vorgustieren“. Bei einer Weinverkostung kann der Abend genussvoll ausklingen. Selbstversorger erhalten die Möglichkeit, sich mit Naturel Genussboxen zu versorgen, um in trauter Zweisamkeit oder im Kreis der Familie zu speisen. Das Hoteldorf in idyllischer Umgebung ist bei Familien und Pärchen sehr beliebt und lässt von Beginn an Behaglichkeit und Abenteuerlust aufkommen. BIBI´s Kinderwelt bietet zudem vielfältige Betreuungsmöglichkeiten für die Kleinen, um eine elterliche Auszeit zu genießen. Das großzügige hauseigene Spa, mit Indoor- und Outdoorpool, verschiedenen Saunen, Infrarotkabine, Fitnessraum, Beauty- und Massagebehandlungen verspricht Entspannungsmomente, um Körper und Geist baumeln zu lassen.

Gemeinsam mit dem Bergresort DIE KANZLERIN sind die Naturel Hotels & Resorts der ideale Ausgangspunkt für zahlreiche sportliche Freizeitaktivitäten. Im Hoteldorf SCHÖNLEITN wird die Liebe und Begeisterung zur Natur ganzjährig gelebt. Skifahrer genießen hier einen perfekten Aufenthalt, aber auch abseits der Pisten bieten Wintersportaktivitäten wie Langlaufen, Rodeln und Tourengehen im Dreiländereck, Eislaufen auf dem Aichwaldsee, Schneeschuhwandern oder Vollmondwandern im Naturpark Dobratsch perfekte Voraussetzungen für einen sanften Winterurlaub. Eine modern ausgestattete Skischule mit Skiverleih direkt im Dorf sowie der gratis Skibus zum Dreiländereck und zur Gerlitzen Alpe sind ein weiteres Special im Hoteldorf SCHÖNLEITN. Bei ihrer Anreise erhalten Gäste kostenlos die Winter-Erlebniscard der Region Villach, mit spannenden Ausflugsideen und Ermäßigungen bei heimischen Partnerunternehmen.

Erleben Sie die facettenreiche Berg- und Seeidylle Kärntens, die Naturel Hotel & Resorts sind der perfekte Ort für eine erlebnisreiche und erholsame Auszeit!

Alle weiteren Infos unter www.naturelhotels.com

