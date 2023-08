SONNENTOR St. Pölten feiert 15-jähriges Jubiläum

SONNENTOR St. Pölten feiert 15-jähriges Jubiläum In St. Pölten wird von 4. bis 9. September das 15-jährige Jubiläum des SONNENTOR Geschäfts gefeiert. Das Team rund um Franchise-Partner Günter Gradwohl hat das Jubiläum schon lange freudig erwartet.

„Wir nutzen den Anlass und veranstalten eine ganze Jubiläumswoche. Es gibt ein spannendes Schätzspiel, täglich schmackhafte Verkostungen und eine besondere Jubiläumsaktion“, berichtet Günter Gradwohl und ergänzt: „Ebenso haben wir für unsere Kund:innen Überraschungsgeschenke vorbereitet. Damit möchten wir uns für ihre Treue in den vergangenen 15 Jahre bedanken. Ein weiteres Highlight ist unsere Jubiläumsfeier am 8. September mit SONNENTOR Gründer Johannes Gutmann und Bischof Schwarz – wir freuen uns sehr, dass die beiden diesen besonderen Tag wieder mit uns feiern.“

Franchise-Partnerschaft seit 2008

Günter Gradwohl war 2008 der erste Franchise-Partner von SONNENTOR „Als ich damals an einem eigenen SONNENTOR Geschäft interessiert war, gab es noch gar kein Franchise-Konzept. Ich war sozusagen von Anfang an dabei und würde mich jederzeit wieder dafür entscheiden“, so der Pionier. In den letzten 15 Jahren hat sich viel getan, denn inzwischen führt Günter gemeinsam mit seinen Söhnen Fabian und Daniel insgesamt fünf SONNENTOR Geschäfte. Neben dem ersten Standort in St. Pölten liegen drei weitere in Wien und eines in Vösendorf in ihrer Verantwortung. „Wir unterstützen uns gegenseitig im Geschäftsalltag“, betont Daniel Gradwohl und führt fort: „Dabei können wir unsere individuellen Stärken einbringen und gemeinsam etwas Besonderes für die SONNENTOR Fans schaffen.“

Das SONNENTOR Franchise-System

In Österreich, Tschechien und Deutschland gibt es 35 SONNENTOR Geschäfte – und die Anzahl wächst stets weiter. Der Aufbau des Franchise-Systems startete 2008 als logische Konsequenz auf eine kontinuierlich steigende Nachfrage. Für die Betreuung der Franchise-Partner steht ein eigenes SONNENTOR Expertenteam zur Verfügung. In den Geschäften wird das gesamte Bio-Produktsortiment angeboten. Bio-Produkte von ausgewählten Partnerunternehmen ergänzen das vielseitige Sortiment. Das Ergebnis: Eine einmalige Verbindung aus dem überlieferten Kräuterwissen vorangegangener Generationen, innovativen Produktkonzepten und persönlicher Beratung.

Über SONNENTOR

SONNENTOR wurde 1988 gegründet. In diesem Jahr feiert der Bio-Pionier 35-jähriges Jubiläum. Vor allem die bunten Produktinnovationen im Tee- und Gewürzsortiment haben das Waldviertler Unternehmen international bekannt gemacht. Fans schätzen zudem das ökologische Engagement. Mit Verpackungen aus nachwachsenden Rohstoffen, Produkten ohne Palmöl, CO2 neutralem Wirtschaften und direktem Handel mit Bio-Bäuerinnen und -Bauern weltweit, zeigt der Kräuterspezialist: Es geht auch anders! Das Unternehmen zählt international rund 500 Mitarbeitende und arbeitet weltweit mit mehr als 1000 Anbaupartner:innen direkt zusammen. Mehr Infos unter: www.sonnentor.com

