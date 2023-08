DEPOT - Die Trends für Homeoffice, Wohnbereich und Kinderzimmer

Stil als Statement: Neues „Innenleben“ mit DEPOT

Niedernberg, 31. August 2023 – Wenn das Zuhause zum Wohlfühlen einlädt. In einem Ambiente, in das Freunde und Familie sicherlich jederzeit gerne einziehen würden, weil man doch so „ein goldenes Händchen“ fürs Einrichten und Dekorieren hat. DEPOT stellt sie vor – frische Ideen und stylische Inspirationen, die unser Indoor-Leben ab diesem Herbst bereichern. Mal modern. Mal natürlich. Auch mal klassisch. Und stets zeitlos. Für den eigenen Living-Bereich, zum Essen oder Relaxen. Aber auch fürs Homeoffice, das in Sachen Design heute längst nicht mehr hintenanstehen sollte.

Willkommen im Arbeitszimmer, das in den vergangenen Jahren einen neuen Stellenwert erreicht hat. Stilvoll und zugleich funktional geht’s zu, beim eher klassischen Design, in dem Schreibtisch Rasmus mit seiner braunen Tischplatte und dem schwarze Eisengestell im Mittelpunkt steht. Ihm voran steht er, taupe-farben und handfertig: Samtstuhl Maxim. Ein echter Allrounder und passend dazu, beispielsweise zur Ablage von Dokumenten und Briefen, ist das Dekotablett Skandi. Angesagt als weitere Stilrichtung ist Clean Natural. Hier steht der Rattan-Armlehnstuhl Katrin auf sicheren wie schönen Eschenholzfüßen – wunderbar kombinierbar mit dem Highboard Raban. Was Indoor rund ums Arbeiten noch „in“ ist? Aus Eisen und Aluminium gefertigt ist das Regal Nico ein klares Statement für ein modernes Design in Schwarz und im Industrial Look – ideal im Teamwork mit Wandregal Achim und Schreibtisch Dominik.

Gemacht für kulinarische Highlights wie für kommunikatives Miteinander: Beim Blick ins vielleicht künftige Esszimmer bietet er einen festen Platz und das in gleich zwei Farbversionen – der Armlehnstuhl Günni. Beim trendigen Country-Design nimmt er eine Nebenrolle ein, ist aber mit von der Partie und aus 100 Prozent Steinfruchteiche: Beistelltisch Lasse. In der Hauptrolle: Esstisch Aaron. Ihm zu Füßen liegt der 230 mal 160 Zentimeter große Teppich Ida.

Classic Beige zieht ein ins Wohnzimmer. Sitzen, liegen, relaxen, und, ja sogar nächtigen: Das umklappbare Dreisitzer-Samtsofa Mattis mit Schlaffunktion ist ein wahres Multitalent, das auch optisch überzeugt und im Zusammenwirken mit dem naturfarbenen Couchtisch Eric eine harmonische Einheit bildet. Dritter im zeitlosen Bunde ist das Wandregal Riva. Lust auf Scandi-Style? Dann sollte Dilara mit einziehen, dank komplett verstellbarer Rückenlehne ein Schlafsofa zum Wohlfühlen. Dazu gesellt sich Gabriel – gemacht aus hochwertigem Terrazzo und robustem Stahl, gedacht als Couch- oder auch Beistelltisch.

Im hauseigenen Flur heißt es „Oh, Boho“. Zuhause ist hier Sören. Mit zwei Türen und vier dahinterliegenden Fächern bietet das naturfarbene Sideboard jede Menge Platz, vom Schirm bis zu den Sportschuhen. Eine runde Sache ist das dazu perfekt passende Wandregal Levi – ein rundum feiner Mix aus Bambus, Rattan und Mischholz, cool im Aussehen und praktisch zugleich. Gesehen werden, und sich lesen lassen: Das gilt glasklar für den runden Wandspiegel Alice.

Munter zu geht’s naturgemäß im Kinderzimmer, so darf und so soll es sein. Für ein wenig Ordnung ist schließlich Theo da. Dank der mehrarmigen Wandgarderobe geht’s nicht nur den Jacken an den Kragen. Auf dem Boden hat sich Zelda ausgebreitet – der bunte Teppich dürfte ganz nach dem Geschmack der Jüngsten sein. Und: Ganz und gar nicht verstecken muss sich die Spielmatte Play & Go mit seinen 120cm. Sie bietet eine 3in1-Nutzung als Babymatte, Aufbewahrungstasche und Wickeltasche mit Tragegurt.

