BOUTIQUEHOTEL WALLISERHOF - ACTIVE NATURE IN DEN BERGEN VORARLBERGS

Nachhaltiger Winterurlaub mit exklusiver Auszeit

Mitten im Brandnertal, umgeben von der 2.965 m hohen Scesaplana-Spitze und dem Brandner Gletscher, liegt das edle Designhotel Walliserhof, das für seine hochwertige Vorarlberger Architektur mit echtem Herzblut-Design bekannt ist. Bodenständig, modern, vom Norden inspiriert und traditionell verwurzelt, dafür zeichnet sich der Walliserhof aus.

100 exklusiv ausgestattete Designzimmer in drei Gebäuden, machen das Hotel zu einer Wohlfühloase im Fengshui- Stil. Die traditionell im Vintage-Look eingerichteten Scesa Zimmer im Stammhaus, mit einer Größe von 18 bis 40 qm, sind gleichermaßen beliebt bei Paaren, als auch Familien. Wohnraum auf hohem Niveau bieten die 55 bis 70 qm großen Suiten im Suitenhaus, die mit einer Bergblick-Badewanne, Sauna, Glasloggia, natürlichen Holzböden sowie Widum mit Kamin ausgestattet sind. Für Wohlfühlatmosphäre und Komfort sorgen die 20 bis 37 qm großen Zimmer, mit einer Belegung von 2 bis 5 Personen. Abschalten und Entspannen nimmt im Walliserhof einen hohen Stellenwert ein. Im Gletscher Spa zur Ruhe finden, sich einen wohltuenden Saunaaufguss gönnen, ein entschlackendes Dampfbad nehmen, in den fantastischen Indoor-Pool eintauchen oder mit der Familie das Alm Spa genießen - die belebende Wellnessoase verspricht zahlreiche Entspannungsmomente. Im Vintage Ballsaal wird bei Yoga Geist und Seele gestärkt, Fitnessbegeisterte können sich im modern ausgestatteten Fitnessraum auspowern.

Das Boutiquehotel verwöhnt Gäste mit kulinarischen Genusskreationen, vom Slow-Food-Teller bis hin zu nachhaltiger Gourmetküche. Geschmackvolle Spezialitäten, wie das Hochsitz-Langschläferfrühtück, hausgemachte Pasta oder Waffeln à la carte sorgen für Gaumenfreude pur. Zwischen Kaffeehauskultur, Nightlife und Wohnzimmerflair ist die Scesa Bar perfekt, um den Abend in der Jagd Lounge, bei gemütlichem Kaminfeuer mit Cocktails, süßen Snacks oder Barista-Kaffee ausklingen zu lassen. Die Detailverliebtheit und Naturverbundenheit des Hotels machen es zum idealen Platz als Hochzeitslocation, um in den in den Bergen unbeschwert romantisch zu feiern.

Im Walliserhof herrscht ganzjährig Aktivsaison. Es wird nach dem Motto „ Einchecken und auspowern“ gelebt. Active Nature steht am Programm. Eine der besten Bikerregionen Europas, interessante Ausflugsziele im Rätikon sowie ein actionreiches Wintersportgebiet im Brandnertal warten darauf, erkundet zu werden. Von Stockbrot und Marshmallow grillen über Reitunterricht im hoteleigenen Reitstall wird den Kleinen eine Vielfalt individueller Freizeitangebote ermöglicht. Zentraler Punkt ist der liebevolle Umgang mit den Pferden, das respektvolle Miteinander und die Freude am Umgang mit Tieren. Das Designhotel mit seinen geräumigen Zimmern, samt Spind für Skiausrüstung und Skibushaltestelle direkt vor der Tür, eignet sich optimal für einen Winterurlaub in der Region Montafon-Brandnertal. Über top-präparierte Pisten gleiten, kurvenreiche Rodelbahnen hinunter flitzen oder gemütliche Runden mit den Langlaufskiern durch die idyllische Winterlandschaft ziehen - das Skigebiet Montafon-Brandnertal begeistert auf rund 65 Kilometern Skipisten mit 14 Seilbahn- und Liftanlagen. Als Highlight gilt der abenteuerliche Snow- und Funpark, einer der längsten Vorarlbergs. Die Montafon-Brandnertal-Card verspricht Downhillern und Snowboardern Wintersportvergnügen auf 297 Pistenkilometern. Auch abseits der Pisten ist das Skigebiet ein Paradies für aktive Genussurlauber. Entspannte Winterwanderungen sind von Brand aus bequem mit der Gondel zu erreichen, Schneeschuhwanderer können zwischen einfachen und anspruchsvollen Touren wählen. Geführte Halbtagestouren sind mit der Brandnertal Card, die jeder Gast des Walliserhofes erhält, inkludiert. Großer Beliebtheit erfreuen sich panoramareiche Tagestouren, unvergessliche Abendtouren, spektakuläre Vollmondtouren oder eine Schneeschuhtour mit Fondue-Abend. Im Vier-Länder-Eck, zwischen Bodensee, Arlberg, Silvretta und Rätikon, laden abseits sportlicher Winteraktivitäten zahlreiche Sehenswürdigkeiten und Ausflugsziele, wie die Bürserschlucht oder der Barfußweg, zum Erkunden ein.

Das Designhotel Walliserhof beeindruckt mit edlem Design, traditionellem Handwerk und einzigartiger Natur. Der ideale Ort für einen nachhaltigen Winterurlaub mit exklusiver Auszeit!

Alle weiteren Infos unter www.walliserhof.at

