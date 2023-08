PA: JEDE DOSE ZÄHLT recycelt am Red Bull Dolomitenmann in Lienz

PRESSEINFORMATION JEDE DOSE ZÄHLT recycelt am Red Bull Dolomitenmann in Lienz Wien/Lienz, 30. August 2023. Awareness-Initiative für Getränkedosenrecycling sorgt am 9. September 2023 für ein umweltfreundliches Event, bei dem die besten Athlet:innen der Welt für den Titel „Red Bull Dolomitenmann“ an ihre körperlichen Grenzen stoßen.

Osttirol ist wieder im Dolomitenmann-Fieber! Am 9. September 2023 treffen in Lienz zum 36. Mal „die Härtesten unter der Sonne“ aufeinander, um in den vier Disziplinen – Berglauf, Paragleitflug, Mountainbike und Downhill – dem Motto "wenn Leiden Spaß macht" gerecht zu werden. Vor Ort ist bereits zum zweiten Mal auch die Recycling-Initiative JEDE DOSE ZÄHLT, die Besucher:innen animieren wird, das Event auch in Sachen Nachhaltigkeit und Umweltschutz unvergesslich zu machen.

Bei Veranstaltungen und Festivals werden Getränke besonders oft aus Dosen konsumiert, da diese platzsparend, leicht kühl- und transportierbar sind. Doch nicht immer landen die Dosen im Anschluss auch im richtigen Recyclingbehälter. Nur sieben von zehn Dosen werden in Österreich aktuell richtig entsorgt. Und dass, obwohl Aluminiumdosen nahezu unendlich oft und ohne Qualitätsverlust wiederverwertbar sind. Aluminium ist damit ein Wertstoff, der unbedingt getrennt gesammelt und recycelt gehört. Damit beim Red Bull Dolomitenmann alle leeren Getränkedosen in den richtigen Sammelbehältern landen und im Anschluss auch recycelt werden können, ist am 9. September ein Promotion-Team von JEDE DOSE ZÄHLT mit bunten Sammelrucksäcken vor Ort und zeigt den Besucher:innen und Fans wie einfach es ist, etwas Gutes für die Umwelt zu tun.

Claudia Bierth, Sprecherin von JEDE DOSE ZÄHLT, freut sich über die Kooperation: „Immer öfter kommen Veranstalter:innen auf uns zu, um ihr Event gemeinsam mit uns umweltfreundlicher zu gestalten. Gerade bei Getränkedosen ist der Mehrwert einer getrennten Sammlung groß, denn im Vergleich zur Neuproduktion von Aluminium spart Recycling rund 95 Prozent an Energie. Die Dose ist damit ein ‚perfect fit‘ für die Kreislaufwirtschaft.“

Um die Recycling-Botschaft insbesondere unter jungen Menschen in ganz Österreich zu verbreiten, ist die Recycling-Initiative seit 2017 bei verschiedenen Musik- und Sportveranstaltungen unterwegs und motiviert Besucher:innen und Fans durch Information und Entertainment zu richtigem Recycling. In diesem Jahr war das Team bereits beim Wings for Life World Run, beim FORMULA 1 ROLEX GROSSER PREIS VON ÖSTERREICH 2023 sowie beim Electric Love Festival im Einsatz, um durch Information und Entertainment alle Menschen vor Ort vom richtigen Recycling zu überzeugen. Anlässlich des Weltumwelttages organisierte die Initiative, gemeinsam mit der Dachorganisation Every Can Counts, bereits zum dritten Mal die „International Recycling Tour“ in 16 Ländern und 18 Städten weltweit – in Österreich fand diese in Wien und Graz statt.





Über JEDE DOSE ZÄHLT / EVERY CAN COUNTS

EVERY CAN COUNTS ist eine einzigartige Partnerschaft zwischen Getränkedosenherstellern und europäischen Aluminiumproduzenten, die darauf abzielt, Menschen zu inspirieren, zu ermutigen und zu befähigen, ihre Getränkedosen überall zu recyceln, insbesondere on-the-go. Die Initiative wurde 2009 im Vereinigten Königreich ins Leben gerufen und hat inzwischen Niederlassungen in 19 Ländern in Europa und Brasilien. Heute ist sie das führende Programm zur Förderung des Getränkedosenrecyclings und hat zahlreiche Organisationen als Partner für das Programm gewonnen, darunter internationale Großveranstaltungen wie die Tour de France, den MotoGP und das Exit-Festival. In Österreich ist die Initiative unter dem Namen JEDE DOSE ZÄHLT bekannt.



