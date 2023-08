PHH berät RML Infrastruktur GmbH bei Finanzierung des Glasfasernetzes im Bezirk Liezen in der Höhe von 113 Mio. Euro

Die Wiener Anwaltskanzlei PHH Rechtsanwält:innen vertritt die RML Infrastruktur GmbH, eine Tochtergesellschaft des europäischen Infrastrukturinvestors Meridiam, bei der Finanzierung des Aufbaus und Betriebs eines frei zugänglichen Fiber-to-the-Home (FTTH) Glasfasernetzes in den 29 Gemeinden des Bezirks Liezen. Für die Finanzierung konnte ein Bankenkonsortium aus UniCredit Bank Austria AG, CaixaBank S.A., und La Banque Postale gewonnen werden.

Das PHH Banking & Finance Team unter der Leitung von Wolfram Huber beriet die Projektgesellschaft RML Infrastruktur GmbH, an der neben Meridiam sowohl die 29 Gemeinden des Bezirks Liezen vertreten durch das Regionalmanagement RML Liezen als auch die Alpen Glasfaser beteiligt sind, bei der Finanzierung und vertrat die RML Infrastruktur bei den Verhandlungen der Konsortialfinanzierung. Zusätzlich zum Konsortialkredit in der Höhe von 113 Millionen Euro konnten für das Projekt Förderungen von der Europäischen Union und der Republik Österreich eingeworben werden. Insgesamt werden damit im Endausbau 54.000 Anschluss-Adressen in der Region Liezen an das Hochgeschwindigkeits-Glasfasernetz angebunden.



Das PHH Transaktionsteam bestand aus Partner Wolfram Huber, der die Kreditfinanzierung federführend leitete, sowie Lisa Urbas (Rechtsanwältin) und Johannes Metzler (Rechtsanwaltsanwärter). PHH begleitet Meridiam schon seit vielen Jahren und beriet diese auch bei der Gründung der Alpen Glasfaser, dem größten privaten Glasfaser-Joint Venture in Österreich mit der Magenta Telekom. Die rechtliche Begleitung der Finanzierung des Glasfaserprojekts in der Region Liezen freut Wolfram Huber besonders: "Der Ausbau des Glasfasernetzes in Österreich ist essentiell und eine der Top-Prioritäten der nächsten Jahre. Mit der erfolgreichen Finanzierung konnten wir einmal mehr unser jahrelanges Knowhow im Bereich Infrastrukturfinanzierungen einbringen und uns als kompetenten Rechtspartner in diesem Bereich positionieren."

"Wir schätzen die langjährige Expertise von PHH bei Infrastrukturprojekten sehr, ist doch eine solide Finanzierung eine wesentliche Voraussetzung für das Gelingen unserer Ambitionen: dem raschen flächendeckenden Ausbau des Glasfasernetzes in der Region Liezen", so Johannes Gungl, Geschäftsführer der RML Infrastruktur GmbH.

Das Bankenkonsortium unter der Leitung der UniCredit Austria wurde von Wolf Theiss unter der Leitung Partner Andreas Schmid beraten. Mit im Wolf Theiss Team waren zudem Claus Schneider (Partner), Markus Aigner (Rechtsanwalt) und Ivan Ivanov (Rechtsanwaltsanwärter).



Über PHH

PHH Rechtsanwält:innen GmbH ist eine der führenden Wirtschaftskanzleien Österreichs und wurde mehrfach national und international ausgezeichnet. Unsere neun PHH-Partner und rund 50 Mitarbeitenden arbeiten in Expertenclustern, die von M&A und Banking & Finance über Prozessführung bis hin Immobilienrecht und Öffentlichem Recht reichen. Wir stehen für hochqualifizierte Rechtsberatung, Loyalität und kreative Lösungen. Mehr Infos unter www.phh.at

Über Meridiam

Meridiam wurde 2005 von Thierry Déau in der Überzeugung gegründet, dass die Angleichung der Interessen des öffentlichen und des privaten Sektors entscheidende Lösungen für die kollektiven Bedürfnisse von Gemeinschaften bieten können. Meridiam ist eine unabhängige gemeinnützige Investmentgesellschaft nach französischem Recht und ein Vermögensverwalter. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung, Finanzierung und das langfristige Management nachhaltiger öffentlicher Infrastrukturen in drei Kernbereichen spezialisiert: nachhaltige Mobilität, kritische öffentliche Dienstleistungen und innovative kohlenstoffarme Lösungen. Mit Niederlassungen in Addis Abeba, Amman, Dakar, Istanbul, New York, Luxemburg, Paris, Toronto, Wien, Libreville und Johannesburg verwaltet Meridiam derzeit 18 Milliarden US-Dollar und mehr als 100 Projekte. Meridiam ist nach ISO 9001: 2015 zertifiziert, verfügt über ein fortgeschrittenes Nachhaltigkeitsrating von VigeoEiris (Moody's) und wendet eine eigene Methodik in Bezug auf ESG und Auswirkungen an, die auf den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) basiert.

Über RML Infrastruktur

In der RML Infrastruktur haben sich die Region Bezirk Liezen, die Alpen Glasfaser der strategischer Partner sowie der Investor Meridiam zusammengetan um eine nachhaltige Glasfaser-Infrastruktur im ländlichen Raum zu errichten. Die 29 Gemeinden des Bezirk Liezen werden von der RML Infrastruktur GmbH bis 2025 mit einem offenen, regionalen Glasfaser-Internetnetz versorgt. Diese Infrastruktur geht nach 50 Jahren in das öffentliche Eigentum der Region Bezirk Liezen über. Damit legen wir heute einen nachhaltigen Grundstein für ein zukunftsfähiges Morgen in unserer lebenswerten Region. Denn eine hochqualitative, zeitgemäße Internetverbindung schafft nicht nur ein deutliches Plus an Lebensqualität in den eigenen vier Wänden, sondern stärkt auch den Wirtschaftsstandort und die Tourismusregion.



