SONNENTOR feierte 35 Jahre Unternehmensgeschichte Am Samstag, dem 26. August, feierte der Kräuter- und Gewürzspezialist gemeinsam mit vielen Fans sein buntes Jubiläumsfest im Kräuterdorf Sprögnitz. Ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie, feierliche Stimmung und viele Highlights machten den sonnigen Tag zu einem besonderen Fest.

Mit Musik und lebhaften Einblicken in 35 Jahre SONNENTOR von Gründer Johannes Gutmann wurde das Jubiläumsfest stimmungsvoll eröffnet. Ein feierliches Highlight bestand dabei aus der Verleihung der Goldenen Sichel an Edeltraud Brandstätter und Ehemann Franz. Ihr Familienbetrieb baut mit naturnahmen Wirtschaften und viel Herzblut Gemüse und Kräuter in Bio-Qualität an. Seit vielen Jahren beliefert Familie Brandstätter den Kräuter- und Gewürzspezialisten mit Frauenmantel, Pfefferminze und Brennnessel.

Als Dankeschön von der gesamten SONNENTOR Familie wurden Edith und Johannes Gutmann Geschenke für das einzigartige Miteinander überreicht. „Wir sind sehr dankbar, mit unserem Team sowie vielen Wegbegleiter:innen und Fans den heutigen Tag zu feiern und dürfen dabei auf 35 Jahre voller Freude und gemeinsames AndersTun zurückschauen“, freuen sich Edith und Johannes Gutmann, die gemeinsam mit ihren Kindern ebenfalls das Fest mit seinem bunten Angebot auskosteten. Abwechslungsreiche Erlebnisse, Genuss und besondere Mitbringsel Für regionale Genussmomente sorgte der Bio-Bauernmarkt mit Köstlichkeiten wie Nudeln, Bienenprodukte, Müsli, Öle, Gebäck und Bio-Gin. Sonnenpfannen, Feuerflecken, Kartoffelkuchen und vieles mehr tischten die Foodtrucks vor Ort auf. Eine Entdeckungsreise für alle Sinne gab es für die Gäste bei Verkostungen von Tee- und Gewürzprodukten. In der SONNEN-Lounge wurden eigens kreierte Eistee- und Cocktailrezepte präsentiert. Jubiläums-Betriebsführungen ließen Fans in die duftende Welt der Kräuter und Gewürze eintauchen und gaben dabei Einblicke in die Unternehmensgeschichte. Während Gäste bei Kräuterwanderungen und Teekräuter-ührungen spannendes Wissen rund um die Schätze am Wegesrand entdeckten, wurden die kleinsten Fans in der betrieblichen Kinderbetreuung, dem SONNENSCHEINCHEN, beim Basteln von bunten Partyhüten kreativ. Genauso brachten Stationen wie Kinderschminken, Ponyreiten oder Bauerngolf Kinderaugen zum Strahlen. Gemütliches Flanieren am Festgelände und Gustieren zwischen liebevoll hergestellten Handwerksstücken wie Filzprodukten, Naturschmuck, Papeterie oder Alpakaprodukten rundeten den Sommertag im Waldviertel ab.

SONNENTOR wurde 1988 gegründet. In diesem Jahr feiert der Bio-Pionier sein 35-jähriges Jubiläum. Vor allem die bunten Produktinnovationen im Tee- und Gewürzsortiment haben das Waldviertler Unternehmen international bekannt gemacht. Fans schätzen zudem das ökologische Engagement. Mit Verpackungen aus nachwachsenden Rohstoffen, Produkten ohne Palmöl, CO 2 neutralem Wirtschaften und direktem Handel mit Bio-Bäuerinnen und -Bauern weltweit, zeigt der Kräuterspezialist: Es geht auch anders! Das Unternehmen hat international bereits rund 500 Mitarbeitende und über 1000 Anbaupartner:innen. Mehr Infos unter: www.sonnentor.com

