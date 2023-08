Druck Medien Tag am 13. Oktober: Druckfähig. Lösungen für die Arbeitswelt von morgen

Qualifizierte Mitarbeiter:innen zu suchen, zu finden und zu binden, ist aktuell gerade für produzierende Unternehmen schwierig. Doch es gibt Gegenbeweise und neue Denkansätze für Recruiting, Employer Branding und Leadership. Und mit diesen beschäftigt sich der Druck Medien Tag am 13. Oktober in Bregenz. Anmeldung ist ab sofort möglich.

„Der Druck Medien Tag soll auch heuer wieder als Think Tank dazu anregen, über den eigenen Tellerrand zu blicken und sich Impulse für das eigene Unternehmen zu holen - diesmal zum Thema Personalmanagement", sagt Peter Sodoma, Geschäftsführer des Verband Druck Medien. Auf die Teilnehmer:innen wartet ein buntes Programm aus Vorträgen, Workshops, Best Practice Beispielen und Diskussionen – mit Top-Speaker:innen, Top-Arbeitgeber:innen und der Sicht der jungen Generation.

Keynote mit Gregor Fauma: Die Biologie des Business-Alltags

Unternehmen sind ein biologisches Eldorado, findet Verhaltensforscher und Kabarettist Gregor Fauma. Die größten Fallgruben für ein schlechtes Teamklima bauen wir Menschen uns selbst mit zahlreichen Absurditäten und Ritualen. Oder warum ist die Größe des Firmenwagens so bedeutend? Was ist schiefgelaufen, wenn ein Meeting zur Sprengfalle wird? Fauma nimmt in seiner Keynote humorvoll Verhaltensmuster und Rituale unter die Lupe und zeigt auf, wie es auch gehen könnte. Wohlwollend gelassen und in einer spürbar besseren Atmosphäre.

Best Practice neue Arbeitswelten

Mit dem Bürowelten-Gestalter Knoblauch und der Kreativ-Fabrik Saegenvier konnte der Verband Druck Medien zwei gefragte Arbeitgeber:innen gewinnen, die vor allem eines können – Mitarbeitende begeistern. Bettina Stähle und Josephine Winkens geben Einblicke in die Arbeitswelt bei Knoblauch und wie es gelingt, dass sich Menschen in Produktion und Verwaltung mit dem Unternehmen und dessen Zielen identifizieren. Der Dornbirner Kommunikationsdesigner und Geschäftsführer von Saegenvier beleuchtet mit vielen Beispielen, wie gutes Employer Branding nachhaltig gelingen kann sowie was große Unternehmen von Kleinen lernen können und umgekehrt.

Talente entdecken

Lehrlingsexperte Mario Derntl und Organisationsberaterin Astrid Weinwurm-Wilhelm laden ein, die Vielfalt der Gesellschaft für erfolgreiche Teams zu nutzen und den Blick für junge Talente zu schärfen. Derntl gibt empirisch fundierte und praxiserprobte Tipps, wie junge Menschen ihr volles Potential entfalten können und wie Unternehmen sie dabei unterstützen können. Weinwurm-Wilhelm nimmt die Teilnehmer:innen in ihrem Workshop mit auf eine diverse Reise und zeigt, wie Unternehmen von einem umgesetzten Diversitätsmanagement profitieren können.

Generationenwechsel – wie tickt die Jugend?

In der Podiumsdiskussion diskutieren Vertreter:innen der Wirtschaft mit Nachwuchskräften über Generationen-Gap, Erwartungshaltungen und Wünsche.

11 Expert:innen beim Druck Medien Tag

Insgesamt werden 11 Expert:innen aus Wirtschafts-Thinktanks, Forschung und Recht, Branchengrößen und Top-Manager:innen über Herausforderungen und Lösungen diskutieren und wertvolle Impulse geben. Mit dabei Mario Derntl (Lehrlingsexperte), Gregor Fauma (Verhaltensforscher und Kabarettist), Sigi Ramoser (Geschäftsführer Saegenvier), Christine Schwarz-Fuchs (Landesgruppenobfrau Vorarlberg), Bettina Stähle und Josefine Winkens (Knoblauch), Sabine Vitzthum (Studierende und Berufseinsteigerin), Gerald Watzal (Präsident Verband Druck Medien), Astrid Weinwurm-Wilhelm (Organisationsberaterin), Bruno Müller (Geschäftsführer Müller Martini). Eröffnet wird der Druck Medien Tag von Landesrat Marco Tittler.

Termin sichern und am 13. Oktober vor Ort dabei sein

Zeit: 13. Oktober 2023, 09:30-16:00 Uhr

Ort: Grand Hotel Bregenz

Platz der Wiener Symphoniker, 6900 Bregenz

Tickets: ermäßigt EUR 190,- plus 20% USt. (für Mitglieder des Verband Druck Medien)

Vollpreis EUR 390,- plus 20% USt.

Die Anmeldung ist ab sofort unter www.druckmedien.at möglich.

Online-Anmeldung und Infos zum Programm unter www.druckmedien.at/dmt2023

