ipuro scented sticks: Einfach easy, entspannt und dazu elegant

Innovative Holz-Duftstäbchen treffen auf stylische Keramikvasen – im Zusammenspiel mit gleich fünf beliebten Essentials Duftkreationen

Niedernberg, 24. August 2023 – Ganz ohne Flüssigkeit. Ohne Feuer und Flamme. Ohne Strom. Und auch ohne Sorge vor unnötigen Flecken. Dazu liefern sie ein intensives, langanhaltendes Dufterlebnis von bis zu 30 Tagen. Die neuen ipuro scented sticks erweitern und bereichern zum Herbst/Winter dieses Jahres das Essentials Standardsortiment des Marktführers für innovative und dekorative Raumdüfte. Die neuen Duftstäbchen sind aus 100 Prozent recyceltem Holz, das aus europäischen Wäldern gewonnen wird, gefertigt – und damit nicht nur in Sachen Nachhaltigkeit ein echter Gewinn. Die rundum umweltfreundlichen Accessoires setzen in Kombination mit den stylischen Keramikvasen, wahlweise in Schwarz und Weiß, in jedem Wohnambiente natürliche dekorative Akzente. Die „äußeren Werte“ stimmen also, die „inneren“ aber auch – schließlich darf Österreich sich auf gleich fünf begehrte Lieblingsdüfte als Refill-Optionen im Zusammenspiel mit der neuen Applikation freuen.