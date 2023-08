PA: Recycling ohne Limit in Vorarlberg - JEDE DOSE ZÄHLT und Ball Ludesch geben der Dose eine zweite Chance

PRESSEINFORMATION Recycling ohne Limit in Vorarlberg: JEDE DOSE ZÄHLT und Ball Ludesch geben der Dose eine zweite Chance Wien/Ludesch, 23. August 2023. JEDE DOSE ZÄHLT – die Awareness-Initiative für Getränkedosenrecycling – sorgt gemeinsam mit der Ball Beverage Packaging Ludesch GmbH am 31. August 2023 für ein umweltfreundliches Einkaufserlebnis im Zimbapark in Bürs.

Nachhaltigkeit nicht nur im Sinne von sozialer Verantwortung, sondern gerade auch im Sinne des Umweltbewusstseins ist für Ball Ludesch als Verpackungsmittel-Hersteller ein wichtiges Thema. Gemeinsam mit der Recycling-Initiative JEDE DOSE ZÄHLT macht das Unternehmen daher auf das Thema Dosenrecycling aufmerksam und ist am 31. August 2023, von 9 bis 19 Uhr, im Zimbapark in Bürs zu Gast, um den Besucher:innen des Einkaufsparks zu zeigen, wie einfach und sinnvoll richtiges Recycling von Dosen ist.

Nur sieben von zehn Getränkedosen werden in Österreich aktuell richtig entsorgt. „Das reicht nicht“ sagt die Recycling-Initiative und ist daher seit 2017 auf diversen Musik- und Sportveranstaltungen, in Parks und an öffentlichen Plätzen in ganz Österreich unterwegs, um Menschen über die Wiederverwertbarkeit von Getränkedosen zu informieren.

„Aluminium ist ein Wertstoff, der vielseitig eingesetzt werden kann. Aus recycelten Getränkedosen können später wieder Getränkedosen werden, oder auch Teile für ein Fahrrad oder ein Smartphone. Wichtig ist jedenfalls, dass sie in der Recyclingtonne und nicht im Restmüll oder gar auf der Straße landen – denn dann geht der Wertstoff verloren“, erklärt Claudia Bierth, Sprecherin der JEDE DOSE ZÄHLT-Initiative.

„Richtige Mülltrennung ist leicht und bewirkt richtig viel – das wollen wir gemeinsam mit JEDE DOSE ZÄHLT den Vorarlberger:innen vermitteln und jeden:n Einzelne:n dazu ermutigen, durch richtiges Recycling einen kleinen Beitrag für den Umweltschutz zu leisten.“, erklärt Andreas G. Mayer, Geschäftsführer und Werkleiter Ball Beverage Packaging Ludesch GmbH.

Die Ball Beverage Packaging Ludesch GmbH war bereits 2018 und 2019 im Zimbapark präsent, um die Besucher:innen über das richtige Recycling von Getränkedosen aufzuklären. Auch heuer setzt sich das Team, diesmal gemeinsam mit JEDE DOSE ZÄHLT, für den Umweltschutz ein und setzt dabei auf persönliche Gespräche. Der Spaß soll an diesem Tag auch nicht zu kurz kommen: Für Klein und Groß gibt es die Möglichkeit sich kreativ zu entfalten (Mitmach-Station „Button selbst gestalten“) und spielerisch zu betätigen (XO-Game von JEDE DOSE ZÄHLT).

Wenn auch Sie mehr über richtiges Dosenrecycling erfahren möchten, kommen Sie am 31. August von 9 bis 19 Uhr im Zimbapark am Almteilweg 1 in 6706 Bürs vorbei und geben Sie der Dose eine zweite Chance!



Über die Ball Beverage Packaging Ludesch GmbH

Unter den höchsten Sicherheits-, Qualitäts-, und Nachhaltigkeitsstandards werden am Standort Ludesch täglich bis zu 10 Mio. Getränkedosen produziert. Rund 220 Mitarbeiter:innen sind bei Ball Ludesch beschäftigt.



Über JEDE DOSE ZÄHLT / EVERY CAN COUNTS

Every Can Counts ist eine einzigartige Partnerschaft zwischen Getränkedosenherstellern und europäischen Aluminiumproduzenten, die darauf abzielt, Menschen zu inspirieren, zu ermutigen und zu befähigen, ihre Getränkedosen überall zu recyceln, insbesondere on-the-go. Die Initiative wurde 2009 im Vereinigten Königreich ins Leben gerufen und hat inzwischen Niederlassungen in 19 Ländern in Europa und Brasilien. Heute ist sie das führende Programm zur Förderung des Getränkedosenrecyclings und hat zahlreiche Organisationen als Partner für das Programm gewonnen, darunter internationale Großveranstaltungen wie die Tour de France, den MotoGP und das Exit-Festival. In Österreich ist die Initiative unter dem Namen „Jede Dose zählt“ bekannt.

