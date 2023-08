Tourismus-Staatssekretärin Mag. Susanne Kraus-Winkler zu Besuch in der Region Attersee-Attergau

Mag. Susanne Kraus-Winkler, Staatssekretärin für Tourismus im Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft ist aktuell auf Nachhaltigkeitstour in ganz Österreich unterwegs. Am zweiten Tag ihrer Tour ging es nach Oberösterreich in die Region Attersee-Attergau für einen spannenden Austausch mit Stakeholdern zu den Herausforderungen und Potenzialen der Region Attersee-Attergau.

Hoher Besuch von der Tourismus-Staatssekretärin Mag. Susanne Kraus-Winkler

Freitag, 18. August 2023. Im Zuge ihrer Nachhaltigkeitstour durch Österreich, hat uns die Tourismus-Staatssekretärin Mag. Susanne Kraus-Winkler in der Urlaubsregion Attersee-Attergau besucht. Bei einer gemeinsamen Schifffahrt, wurden die Herausforderungen und Potenziale der Urlaubsregion Attersee-Attergau besprochen und diskutiert.

Stakeholderaustausch an Board der Attersee-Schifffahrt

„Am zweiten Tag meiner Nachhaltigkeitstour ging es nach Oberösterreich in die Region Attersee-Attergau – als zweitgrößte Urlaubsregion im Salzkammergut ist sie mit über 600 Tourismusbetrieben ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und Arbeitsplatzmotor für den oberösterreichischen Tourismus. Ein erfolgreicher Tourismus baut, wie im Masterplan Tourismus festgeschrieben, auf der ökologischen, sozialen und ökonomisch Nachhaltigkeit auf.

Es freut mich sehr, dass die Region Attersee-Attergau stetig daran arbeitet, in allen Bereichen noch nachhaltiger zu werden. Das beginnt beim vielfältigen Kulinarik- und Kulturangebot, das zur Förderung des Ganzjahrestourismus beiträgt, betrifft die Verwendung von noch umweltfreundlicherem Treibstoff der gesamten Flotte der Stern-Schifffahrt am Attersee und geht bis zum jüngsten Digitalprojekt ‚Tourismus InsiderTIPPs‘, das von Betrieb zu Betriebe, fachlich berät und bei der Mitarbeitersuche unterstützt. Um das Ökosystem Tourismus weiter voranzutreiben, braucht es das Miteinander aller im Tourismus Verantwortlichen sowie die Akzeptanz der Bevölkerung – nur so kann das lokale Tourismusangebot auch in Zukunft erfolgreich sein“, so Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler.

Mit an Board der Attersee-Schifffahrt: (von links nach rechts)

Elisabeth Postlmayr (Hochubergut / Bundesvorstand Urlaub am Bauernhof)

Christoph Postlmayr (Hochubergut)

Florian Steiner (Biohof Geinberg)

Marlene Beer (Landhotel Waldmühle)

Max Eisl (Gästehaus Balthasar Volcano)

Angelika Winzig (Mitglied des Europäischen Parlaments)

Doris Cuturi-Stern (GF Stern Schifffahrt)

Angelina Eggl (GF Tourismusverband Attersee-Attergau)

Mag. Susanne Kraus-Winkler (Tourismus-Staatssekretärin)

Karl Neumann (CEO Stern-Gruppe)

Christian Grünbart (Eigentümer Hotel Aviva / ÖHV OÖ)

Christian Schilcher (Bereichsleitung Strategie & Tourismusentwicklung OÖ Tourismus)

Nicole Eder (Bgm Gemeinde Steinbach & Obfrau TVB Attersee-Attergau)

Thomas Ebner (GF Tourismusverband Mondsee-Irrsee)

Andreas Winkelhofer (GF OÖ Tourismus)

Markus Obermüller (GF Tourismusverband Mühlviertler Hochland)

Mag. Susanne Kraus-Winkler auf Social Media:

Angelina Eggl und das Team des Tourismusverband Attersee-Attergaus bedanken sich für den Besuch und den gemeinsamen Austausch!

Rückfragen & Kontakt:

Presse - Tourismusverband Attersee-Attergau

Angelina Eggl

Tel. +43 7666 7719-0

eggl@attersee.at