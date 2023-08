Opernstar Elīna Garanča singt die Arie der Artenvielfalt

Umwelt- und Gesellschaftsprojekt BioBienenApfel: Opernstar Elīna Garanča singt in Graz die Arie der Artenvielfalt

Als Carmen in Georges Bizets gleichnamiger Oper wird Elīna Garanča auf der Kasemattenbühne am Schloßberg das Grazer Publikum begeistern – als Botschafterin des BioBienenApfel hat die Mezzosopranistin im Rosengarten des Parkhotels zuvor ihre Stimme für die Artenvielfalt erhoben. Die Botschaft an ihre Fans: Die Natur ist die schönste und wichtigste Bühne der Welt, die wir gemeinsam schützen können und müssen! Als Zeichen ihres besonderen Engagements hat Elīna Garanča einen Bienenstock gestaltet und bemalt, um den Grazer Stadtbienen ein einzigartiges neues Zuhause zu schenken.

Star-Tenor Ramón Vargas umschwämt als Don José mit der „Blumenarie“ Elīna Garanča als Carmen und bleibt unerhört. Denn sie schwärmt für die Bienen. Die international gefeierte Opernsängerin lebt und liebt die Natur, ist ausgezeichnet mit dem "BEE Good Award" und offiziell als Botschafterin des Umwelt- und Gesellschaftsprojekts BioBienenApfel engagiert.

Inmitten von duftenden Rosen, Lavendel und Kräutern hat Elīna Garanča – gemeinsam mit Theaterholding-Geschäftsführer Bernhard Rinner und Parkhotel-Eigentümer Philipp Florian – die Notwendigkeit für den Schutz der Bienen und der Artenvielfalt betont und die Menschen eingeladen, mit vermeintlich kleinen Beiträgen Großes zu bewirken.

Warum engagiert sich ein Opernstar von Weltrang für Bienen? „Es bedeutet mir viel, den Bienen als Botschafterin meine Stimme zu geben, weil es das ist, was ich lebe – der Natur Achtsamkeit und Aufmerksamkeit zu geben. Ich mache es aus Überzeugung und weil ich damit nicht nur als Sängerin, sondern auch als Mensch wahrgenommen werde“, erklärt Elīna Garanča.

Sie wurde in Lettland geboren und ist in einer Welt aufgewachsen, in der die Bienen und das Honigbrot eine wichtige Rolle spielten. „Ich habe schon als Kind gelernt, im Einklang mit der Natur zu leben und wir alle sollten verstehen, dass wir von der Natur nicht nur nehmen können. Darum schenke ich den Bienen Aufmerksamkeit und heute auch ein schönes neues Zuhause.“ Ihr spezieller Bienenstock, der Elīna Garanča in ihrer Paraderolle als gefeierte Sängerin auf der Bühne zeigt, hat sie gemeinsam mit dem Nachhaltigkeitskünstler Zimbo entworfen und umgesetzt.

Bernhard Rinner, Geschäftsführer der Theaterholding Graz: „Elīna Garanča auf der Kasemattenbühne ist sicher der Höhepunkt unseres Kultursommers. Ihr Feuer und ihre Leidenschaft sind in Carmen genauso spürbar, wie wenn es um das Schaffen von Lebensräumen für Bienen geht. Der Auftritt von Elīna Garanča macht Graz nicht nur zu einem Zentrum für die Weltstars der Oper, sondern auch zu einem Zentrum der Weltstars der Natur – den Bienen.“

Philipp Florian, Gastgeber im Parkhotel Graz: „Unser Rosengarten ist einer der romantischsten Orte in Graz und eine kleine grüne Oase mitten in der Altstadt. Es ist ein Ort, an dem wir das Leben feiern und genießen und damit auch eine schöne Bühne für Elīna Garanča und das Projekt BioBienenApfel. Uns ist bewusst, dass ohne die Bienen unsere Speisekarte leer und die Welt grau wäre.“

