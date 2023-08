Falstaff präsentiert die beliebtesten Aperitivo-Locations Deutschlands 2023

Falstaff präsentiert die beliebtesten Aperitivo-Locations Deutschlands 2023 Sommer, Sonne, Afterwork! Zwei Wochen lang konnten Leser des größten Magazins für kulinarischen Lifestyle für ihre Favoriten unter den Aperitivo-Locations stimmen – nun stehen die Ergebnisse fest.

Düsseldorf (LCG) – Wenn die Sonne sich von ihrer schönsten Seite zeigt und die Abende in lauem Glanz erstrahlen, gibt es nur eines, was den perfekten Afterwork-Moment abrundet – ein eisgekühlter Aperitif. An lauschigen Plätzen, auf malerischen Terrassen oder in charmanten Bars lässt man den Alltag hinter sich und belohnt sich mit einem Hauch von Dolce Vita. Wo Aperol Spritz, Campari Orange und Negroni am besten schmecken, hat Falstaff nun im Zuge eines landesweiten Community-Votings ermittelt. Zwei Wochen lang konnten Leser des größten Magazins für kulinarischen Lifestyle für ihre liebsten Aperitivo-Adressen stimmen.

„Glücklicherweise hat die schon seit jeher in Italien beliebte Aperitivo-Kultur auch ihren Weg nach Deutschland gefunden. Angereichert mit köstlichen Stuzzichini und Cicchetti lassen sich im ganzen Land unvergessliche Aperitivo-Momente erleben – ob gemütlich am Wasser, in aufregender Höhe oder inmitten des städtischen Treibens“, so Falstaff-Herausgeber Wolfgang M. Rosam.

Die beliebtesten Aperitivo-Locations Deutschlands 2023

Die Sieger in Norddeutschland

Standard, Hamburg Entenwerder 1, Hamburg Tagliere e Vino, Hamburg L’AperitiVino, Hannover M8 Aperitivo Bar, Bremen Café und Weinbar Little H, Hannover

Die Sieger in Süddeutschland

Lollo, Freiburg Reuererbäck, Würzburg Weinkost Höchberg, Höchberg Tío, München Bar Vicino, Stuttgart Speicher 7 Bar, Mannheim Junge Römer Glockenbach, München L’Oca Bianca, München Colvino, Stuttgart L’Aperitivo Mizzica, Dachau Apero Event- & Weinkeller, Weil der Stadt Fitzroy, München Mucki & Floyd Café & Bar, München Bollicine & Co. Champagne Bar, Metzingen

Die Sieger in Ostdeutschland

The Grand, Berlin Vinoteca Berlin, Berlin Bar Milano, Berlin Café Sonne, Berlin Bar Italiano, Leipzig Dipasquale, Leipzig Pavarotti, Erfurt Übersee, Erfurt

Die Sieger in Westdeutschland

Squarebar, Düsseldorf Wine in the Hood, Wiesbaden Lütkes Aperitivobar, Münster Sunny Side Up, Frankfurt EspressoEspresso, Frankfurt Atelier, Köln Zino’s Spritz, Frankfurt Zwischenraum, Frankfurt Céca, Köln Dining Range, Dreifelden

Das gesamte Voting der beliebtesten Aperitivo-Locations Deutschlands 2023 findet sich auf falstaff.de.

Über Falstaff

Falstaff ist mit fast zwei Millionen Usern und Leserinnen das größte Magazin für kulinarischen Lifestyle im deutschsprachigen Raum. Es erscheint in Deutschland, Österreich und der Schweiz jeweils mit einer mutierten Auflage. In sozialen Medien verzeichnet Falstaff über 200.000 Fans auf Facebook und rund 125.000 Follower auf Instagram. Das Magazin ist im Handel, an Flughäfen und Bahnhöfen, in vielen Vinotheken sowie in der Spitzengastronomie und -hotellerie erhältlich. Über den Onlineshop kann das Magazin zudem als ePaper bezogen werden. Weitere Informationen auf falstaff.com

+++ BILDMATERIAL +++

Das Bildmaterial steht zur honorarfreien Veröffentlichung im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung zur Verfügung. Weiteres Bild- und Informationsmaterial im Pressebereich auf leisurepr.de (Schluss)

