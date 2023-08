LOLIGO RESORT HUa HIN + A FRESH TWIST BY LET´S SEA**** - TRADITIONELLES KUNSTHANDWERK UND KULINARISCHE GENUSSMOMENTE IM LAND DES LÄCHELNS

Einzigartige Strände, regionale Spezialitäten und actionreiche Abenteuer in Hua Hin

Der Ort Hua Hin ist für authentische Thailand-Erlebnisse und unvergessliche Strändebekannt, wo das Leben Einheimischer mit dem von Besuchern im Einklang steht. Im Zentrum von Hua Hin, in der Nähe bekannter traditioneller Kunsthandwerksmärkte, befindet sich das authentische Loligo Resort Hua Hin +A Fresh Twist By Let’s Sea. Das charmante Wohlfühlresort zeichnet sich durch außergewöhnliche Kreativität und Handwerkskunst lokaler Künstler aus.

Die 40 bis 42 m² großen Zimmer beeindrucken mit eleganter Ausstattung, weitläufigen Balkonen und traditionellen Motiven der Region. Stilvolle Mini-Suiten bieten mit einer Größe von 44 bis 58 m² großzügig Platz für bis zu 5 Personen. Highlight ist der Balkonblick auf die Bucht von Hua Hin und den fantastischen Swimmingpool. Das Blue Coral Spa lädt zur ruhevollen Entspannung durch wohltuende traditionelle Massagen ein, im modern ausgestatteten Fitnesscenter kann Kraft und Ausdauer trainiert werden. Modern ausgestattete Sitzungssäle, gemütliche Lounge-Bereiche und offene Dachlocations eignen sich perfekt für Firmenveranstaltungen und Tagungen.

In den Restaurants und Bars kann aus einer Vielfalt köstlicher thailändischen Spezialitäten und Cocktails gewählt werden. Im Captain Restaurant genussvoll Frühstücken und den Abend im ausgezeichneten Strandrestaurant des Schwesternhotels Let's Sea Hua Hin verbringen - das Resort beeindruckt mit hervorragender traditioneller Kulinarik. Ein hoteleigenes Delikatessengeschäft stillt den kleinen Hunger mit frisch zubereiteten Suppen, Sandwiches oder Salaten. Romantiker kommen in den Genuss eines 24 Stunden Zimmerservice, um sich mit köstlichen Pinto-Boxen aus der preisgekrönten Küche des Schwesternhotels Let’s Sea Hua Hin verwöhnen zu lassen.

Die einladende Poolbar ist der ideale Platz, um einen Aperitif am Vormittag, köstlichen Cocktail am Nachmittag oder erstklassigen Wein am Abend zu genießen. Nachtschwärmer können in der hoteleigenen privaten Lounge und der Let´s Sea Beach Terrasse gemütlich feiern.

Aktivitäten wie Strandgolf, Wasservolleyball, Dart Spiele, Beach Soccer, Hot Potato, oder Water Bucket Relay garantieren unvergesslichen Familienspaß am Strand. Besonders beliebt bei den 2 bis 10-jährigen ist das Cupcake dekorieren für Geburtstagsfeiern oder Veranstaltungen. Vor der malerischen Kulisse der Hua Hin Strände erfahren Abenteuerhungrige Spaß und Action beim Drachenfliegen. In der Nähe des Resorts befindet sich der Hua Na Daily Market, wo Kulinariker regionale thailändische Gerichte und köstliche Desserts genießen können. Der Cicada Wochenend Markt lädt dazu ein lokale Souvenirs zu kaufen oder einen frisch zubereiteten Imbiss zu sich zu nehmen. Auf dem Markt herrscht eine lebendige, zeitgenössische Kunst- und Handwerksatmosphäre, mit Auftritten lokaler Künstler. Ausflüge zum Khao Takieb, dem königlichen Sommerpalast Klai Kang Won, Pa-La-U-Wasserfall oder in den Sam-Roi-Yod-Nationalpark zählen zu weiteren bekannten und beliebten Sehenswürdigkeiten in Hua Hin.

Verbringen Sie eine erlebnisreiche Zeit im Loligo Resort Hua Hin +A Fresh Twist By Let’s Sea**** - regionale Spezialitäten, kunstvolles Design und unvergessliche Naturerlebnisse sind garantiert!

Alle weiteren Infos unter www.loligoresort.com

3.357 Zeichen

Abdruck honorarfrei

Exemplar erbeten

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Maria Maier

PR-Pressereisen OG

Geschäftsführung

Telefon: +43 676 734 7360

E-mail: maria.maier@pr-pressereisen.com

Website: https://www.pr-pressereisen.com