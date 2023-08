ipuro - Die unverwechselbare Magie von „Oriental Spices“

Die neue ipuro Essentials Limited Edition Herbst/Winter 2023

Niedernberg, 10. August 2023 – Die Tour der Düfte geht weiter. Nach den europäischen Hot Spots Amsterdam, Lissabon, Paris und Stockholm und den exklusiven Duftinspirationen dieser vier Destinationen, verlässt ipuro nun den Kontinent. Der Name der neuen Essentials Limited Edition Herbst/Winter 2023 lässt weit mehr als nur erahnen, was in ihr steckt: Mit Oriental Spices lädt der Marktführer für innovative und dekorative Raumdüfte ein, in die mystische wie märchenhafte Welt des Orients einzutauchen. Für kurze Augenblicke und schöne Stunden in die unverwechselbare Magie des Fernen Ostens - mit ipuro ist sie ganz nah. Vier intensive Duftkreationen, die Eindrücke schaffen und beeindrucken. So, als sei man mittendrin, umhüllt vom Zauber eines einzigartigen orientalischen Gewürzmarktes, wo edle Vanille und erlesener Safran ein unverwechselbares Zusammenspiel schaffen. Wo kostbare Gewürze, wie Zimt und Nelken zum Träumen einladen und frisch gemahlener Kakao und Kaffee an einen verwunschenen Ort erinnern.