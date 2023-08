Blumen, Vasen und Outdoorbeleuchtung: Die perfekte Kombination für den Outdoor-Sommer mit DEPOT

Es ist eingerichtet – so grün, so stylisch und so strahlend

Niedernberg, 3. August 2023 – Der Sommer ist in vollem Gange, und mit ihm kommt die Zeit, den Außenbereich in eine blühende Oase zu verwandeln. Die stylische Lounge in der Terrassenecke, der grüne Rückzugsort im Garten oder der Lieblingsplatz für Zwei auf dem nicht einsehbaren Balkon inmitten der City: Outdoor bleibt angesagt. DEPOT hat dafür all jene Accessoires im Programm, die unser Sommerleben noch ein Stück sonniger und relaxter machen. Aktuelle Tipps und Trends des führenden Deko- und Einrichtungsspezialisten:

Stilvolle Akzente. Blumentöpfe sind ein unverzichtbares Accessoire für jeden Garten, Balkon oder Terrasse. Ein echter Blickfang mit floralem Wow-Effekt ist das Hängenetz mit Übertopf – für Makramee-Fans, die ihren Pflanzen ein neues Zuhause schenken möchten. Hängend aber auch stehend genutzt werden kann sie: Die klappbare Pflanzleiter Amy – ein wahres Platzwunder. Handgefertigt aus 100 Prozent Akazienholz erreicht sie, an der Balkon- oder Terrassenwand angebracht, eine Gesamthöhe von zwei Metern. Einige Nummern kleiner, aber nicht weniger groß in der Wirkung, präsentiert sich der Übertopf Cleo mit Gestell. Der Topf glänzt im edlen Glossy-Matt Ton-in-Ton-Design. Rattan und Leder sind bei ihm die Hauptdarsteller: Der braune Balkon-Pflanzkorb hat genügend Potenzial, um jedem Außenbereich platzsparend einen floralen Touch zu verleihen – passend zu jedem Stil, ob mediterran oder skandinavisch, ob Landhaus oder Boho. Und auch sie sind in diesem Sommer angesagt: Gleich im Übertopf-Doppelpack kommt er ins Haus – der Übertopf Nature Stone, und dies in gleich zwei natürlichen Farben.

Blumen in voller Pracht. Im Bad wie auch im gesamten Innenbereich sind sie kaum mehr wegzudenken.Liebgewonnene Dauergäste in den eigenen vier Wänden sind der große Bogenhanf oder Kunstpflanze Grasbusch im Topf. Mit ihren hochwertigen Materialien ist auch die Monstera eine täuschend echt aussehende Nachbildung ihrer natürlichen Doppelgänger – mit sattgrünen, sehr ausladenden Blättern, die nie verwelken. Ein echter Evergreen, der sich nahtlos auch in jedes Outdoor-Ambiente einbinden lässt, ist der pflegeleichte Eukalyptus. Lust auf ein Sonnenbad? Oder ungestört grillen und chillen? Gut aussehen und zugleich gut wirken – diese Eigenschaften liefert der Sichtschutz Gräser. Dank seiner Höhe von 90 Zentimetern die perfekte Abtrennung.

Stimmungsvolle Atmosphäre. Für Wohlfühl-Atmosphäre – und zugleich traumhafte Abende auch nach dem Sonnenuntergang – sorgt die passende Beleuchtung. Romantische Accessoires wie die Outdoor-Lichterkette Flowers. Die batteriebetriebene, 165 Zentimeter lange Lichterkette mit den integrierten Trockenblumen sorgt für warmweißes Licht und lässt sich dank Timer-Funktion zeitgenau einstellen. Einen guten halben Meter länger ist die wetterfeste und pflegeleichte Outdoor-Lichterkette Glühbirne. Ihre fröhliche Optik im Vintage-Design mit warmweißen LEDs schafft ein angenehmes Außenlicht. Verstecken muss auch sie sich nicht: die LED-Lichterkette Mesh im schwarzen Look versteht es, punktuelle Akzente zu setzen. Es werde Licht: Das gilt auch dank der stylischen Solarleuchte Lampion. Mit ihren extravaganten eckigen Lampions – es muss ja nicht immer alles rund sein – sorgt sie in den späteren Stunden, aufgeladen von der Energie der Sonne, für feines Licht. Das gilt auch für die große hellbeige Solarleuchte mit einem Durchmesser von stattlichen 40 Zentimetern. Und für alle, die draußen den warmen Schein echter Kerzen lieben, hat DEPOT Passendes im Sortiment – allen voran die Outdoor-Kerze 3-Dochte.

