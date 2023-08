Innovativer S/MIME-Service erleichtert sichere Kommunikation

IKARUS Security Software und Certum by Asseco entwickeln innovativen S/MIME-Service

S/MIME-Zertifikate sind leicht zu bekommen – doch nicht jeder Anbieter genießt so viel Vertrauen wie Certum by Asseco, und kaum ein S/MIME-Service ist so flexibel wie der von IKARUS.

S/MIME („Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions“) ist ein erprobter Standard für das sichere Signieren von E-Mails, um Fälschungen oder Manipulationen an E-Mails zu erkennen und damit beispielsweise Phishing oder Identitätsdiebstahl zu verhindern. Voraussetzung für den nahtlosen Einsatz von S/MIME-Zertifikaten ist das Vertrauen der gängigen E-Mail-Anbieter in die genutzten Zertifikate.

99,9 % der E-Mail-Anbieter erkennen Certum-Zertifikate automatisch an

„Grundsätzlich kann jeder S/MIME-Zertifikate ausstellen, und es gibt auch eine Menge kostenloser Anbieter“, erklärt Christian Fritz, COO bei IKARUS Security Software, die Marktlage: „Allerdings werden diese Zertifikate nicht als vertrauenswürdig eingestuft, und damit geht der Schuss im Businessalltag eher nach hinten los.“

Um sich in der E-Mail-Kommunikation verlässlich und ohne zusätzliche Aufwände auf Empfängerseite als authentisch auszuweisen, überprüfen anerkannte Zertifizierungsstellen vorab die Authentizität des Absenders und der Absender-Adresse. „Die Certum-Zertifikate werden von 99,9 % der globalen E-Mail-Anbieter anerkannt“, bestätigt Karolina Ruszczyńska, Senior Project Manager bei Certum by Asseco, einem der größten europäischen Zertifikate-Anbieter: „Unsere hohen Standards werden uns außerdem von TÜV, WebTrust, eIDAS and Adobe bestätigt.“

Einzigartig: ungebundene S/MIME-Zertifikate via IKARUS mail.security

Durch die Integration der S/MIME-Zertifikate von Certum by Asseco in die sichere E-Mail-Lösung IKARUS mail.security haben die Unternehmen einen innovativen und besonders flexiblen Service geschaffen. „Damit erhalten wir ein hochentwickeltes und innovatives Sicherheitssystem, das die heute so wichtige sichere elektronische Kommunikation gewährleistet“, so Karolina Ruszczyńska.

„Während IKARUS im Hintergrund die Verifizierung Ihrer E-Mail-Adressen übernimmt, können Sie im Backend Ihre S/MIME-Zertifikate selbst verwalten“, erklärt Christian Fritz: „Einzigartig dabei ist, dass die über IKARUS bezogenen Zertifikate nicht an bestimmte E-Mail-Adressen gebunden sind. Sie können die Zertifikate selbst aktivieren, deaktivieren oder anderen E-Mail-Adressen zuweisen. Das bedeutet für Unternehmen nicht nur weniger Organisationsaufwand, sondern auch beträchtliche finanzielle Einsparungen, wenn beispielsweise Mitarbeiter wechseln.“

Unternehmen profitieren zudem vom automatischen Signieren der E-Mails direkt beim Versand über IKARUS mail.security – ohne weitere Einrichtungsaufwände und unabhängig von der genutzten Hard- oder Software. „Dieses Projekt ist eine einzigartige Zusammenarbeit mit einem Partner, dessen Priorität darin besteht, seinen Kundinnen und Kunden die modernsten und effizientesten Lösungen zu bieten“, so Karolina Ruszczyńska.

Rückfragen & Kontakt:

Tanja Januschka

IKARUS Security Software GmbH

Marketing & PR

Telefon: +43 1 589950

E-Mail: presse@ikarus.at

Website: www.IKARUSsecurity.com