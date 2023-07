Die besten Restaurants im Veneto und Friaul-Julisch Venetien im „Internationalen Restaurantguide“ von Falstaff

Die besten Restaurants im Veneto und Friaul-Julisch Venetien im „Internationalen Restaurantguide“ von Falstaff Der „Internationale Restaurantguide“ von Falstaff präsentiert die herausragendsten Restaurants im Veneto und in Friaul-Julisch Venetien. Erstmals gibt es ein mit 100 Falstaff-Punkten bewertetes Lokal im Veneto: das „Le Calandre“.

Düsseldorf (LCG) – In der neuen Ausgabe des „Internationalen Restaurantguides“ widmet sich Falstaff den kulinarischen Hochgenüssen Norditaliens. Diese einzigartige Gegend, die von reicher Geschichte, atemberaubender Natur und kultureller Vielfalt geprägt ist, lockt mit einer Fülle an kulinarischen Köstlichkeiten – zwischen Tradition und aktuellem Zeitgeist bietet sich ein beeindruckendes gastronomisches Panorama. Sowohl im Veneto als auch in Friaul-Julisch Venetien ermittelte das größte Magazin für kulinarischen Lifestyle die herausragendsten Lokale der Region, bewertet anhand der Kategorien Essen, Service, Wein und Ambiente.

„Von historischen Trattorien, die der Tradition treu geblieben sind, bis hin zu Gourmetrestaurants voller Kreativität und Innovation – das kulinarische Angebot in Norditalien ist facettenreich und erstklassig. Dies zeigt auch die erstmalige Bewertung eines Restaurants mit 100 Falstaff-Punkten. Eine großartige Leistung, vor allem aber eine weitere Bestätigung dafür, dass Qualität und handwerkliche Perfektion in ‚Bella Italia‘ zuhause sind“, so Falstaff-Herausgeber Wolfgang M. Rosam.

Die besten Restaurants im Veneto

Erstmalig mit 100 Falstaff-Punkten bewertet wurde mit dem „Le Calandre“ ein Restaurant im Veneto. Unter der meisterhaften Leitung von Massimiliano Alajmo werden kreative Gerichte mit reichhaltigen, authentischen und avantgardistischen Geschmacksrichtungen gereicht. Ein absolutes Muss ist der „Cappuccino al nero“ mit Tintenfisch und Kartoffelschaum sowie das Risotto mit Safran und Lakritze.

Auf dem zweiten Platz in der Region findet sich das „Casa Perbellini“ (96 Falstaff-Punkte). Bewusst nach Rezepten aus dem Gebiet zubereitete Gerichte sowie kleine und interessante Innovationen machen den Besuch in dem von Giancarlo Perbellini geführten Restaurant zu einem wahren Erlebnis. Ebenfalls zweitplatziert ist das in Lonico gelegene „La Peca“ (96 Falstaff-Punkte). Ausgeprägte Aromen und raffinierte, exzellente Zutaten sorgen für herausragende Kreationen, die die Handschrift der Brüder Nicola und Pierluigi Portinari tragen.

Das drittplatzierte „Antica Osteria Cera“ (95 Falstaff-Punkte) erwartet seine Gäste mit einer Mischung aus neu interpretierten Gerichten und traditionellen Rezepten aus dem Veneto. Der aufmerksame Service gleicht einem Verwöhnprogramm, die sorgfältig zusammengestellte Weinkarte präsentiert zahlreiche Weißweine.

Die Top drei Restaurants im Veneto

1. Le Calandre, 35030 Rubano – 100 Falstaff-Punkte

2. Casa Perbellini, 37123 Verona – 96 Falstaff-Punkte

2. La Peca, 36045 Lonico – 96 Falstaff-Punkte

3. Antica Osteria Cera, 30010 Lughetto – 95 Falstaff-Punkte

Die besten Restaurants in Friaul-Julisch Venetien

Die Siegerliste des „Internationalen Restaurantguides“ im Friaul führt „Harry's Piccolo im Hotel Duchi d'Aosta“ (96 Falstaff-Punkte) an. Die beiden jungen Küchenchefs Matteo Metullio und Davide De Pra bieten eine kreative und bewusste Küche mit Fleisch-, Fisch- und Gemüsegerichten, die perfekt zubereitet werden. Unbedingt probiert werden sollte der Harrysotto.

Im Friaul zweitplatziert ist das „Agli Amici 1887“ in Udine. Das mit 95 Falstaff-Punkten ausgezeichnete Gourmetrestaurant empfängt den Gast in entspanntem Ambiente mit Liebe zum Detail. Die raffinierte, zeitgemäße Küche zwischen Meer und Land sorgt für ein reiches Erlebnis von Geschmack, Tradition und Qualität. Mit einer raffinierten Auswahl nicht weniger beeindruckend ist die Weinkarte.

Verantwortlich für das drittplatzierte „L'Argine a Vencó” (95 Falstaff-Punkte) zeichnet die vielfach prämierte Küchenchefin Antonia Klugmann. In dem zwischen den Colli Orientali del Friuli und dem Collio eingebettetem Landgasthof an der Grenze zu Slowenien bietet die gebürtige Triestinerin regionale Küche, durch kreative Züge verfeinert – der Großteil der Zutaten wird im hauseigenen Garten angebaut.

Die Top drei Restaurants Friaul-Julisch Venetiens

1. Harry's Piccolo im Hotel Duchi d'Aosta, 34121 Triest – 96 Falstaff-Punkte

2. Agli Amici 1887, 33100 Udine – 95 Falstaff-Punkte

3. L'Argine a Vencó, 34070 Venco – 95 Falstaff-Punkte

Der gesamte „Internationale Restaurantguide“ von Falstaff findet sich auf falstaff.at.

