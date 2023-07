It's Partytime mit DEPOT - Ab in den Garten, auf Balkon und Terrasse!

Stil trifft Stimmung – mit DEPOT

Niedernberg, 20. Juli 2023 – Sie ist da und soll noch lange bleiben: die Sommerzeit. Und mit ihr die Sehnsucht nach stil- wie stimmungsvollen Outdoor-Partys. Was die diesjährigen Must-haves im eigenen Garten, auf Balkon oder Terrasse sind, die für ein ganz besonderes Flair sorgen? DEPOT, führender Deko- und Einrichtungsspezialist, hat sie – und verrät sie.

Erfrischende Deko im Capri-Look. Sonnenverwöhnt, dazu elegant und leicht zugleich: Auf der Insel Capri gehen stilvolle Designs und atemberaubende Küstenlandschaften Hand in Hand. Um das mediterrane Ambiente auch zuhause umsetzen zu können, dafür sorgen eine Vielzahl von Produkten, die – perfekt aufeinander abgestimmt – eine rundum harmonische Atmosphäre schaffen. Mit verschiedensten Deko-Accessoires in trendigem Blau, allen voran das Kunstblumenbündel Bouquet , kombiniert mit strahlendem Weiß, holt man die Farben des Meeres in die eigenen vier Wände. Für die knalligen i-Tüpfelchen aufs Urlaubs-Feeling sorgen sie: das Trinkgefäß-Zitrone und der Kunstzweig Citru s .

Ibiza-Feeling für zuhause . Es ist die entspannte Atmosphäre der beliebten Baleareninsel, die bei uns einzieht. Was Ibiza ausmacht? Lebendige Farben, natürliche Materialen und, was nicht fehlen darf, ein Hauch von Boho. Strahlender Hingucker für die hauseigene Ibiza-Party ist das Gläser-Set Cutted – ideal in Kombination mit dem Stabkerzenhalter-Set Vände. Kein Ibiza-Look ohne Pflanzen und Blumen: Für Ambiente wie am Mittelmeer mit bunten Farben und frischen Akzenten sorgen die Trockenblume Gypsophilia und der Softflower-Kunstzweig Eukalyptus .

Charmante Mallorca-Vibes. Mit den Gedanken an Strand und Meer? Eine Party ganz wie in Palma oder an einem der anderen sehnsuchtsvollen Orte der größten Baleareninsel? Mit der Vase Marrakesch, der Trockenblume Palmenblatt und dem Kissen-Set Makramee kommt der Charme der beliebten Urlaubsregion zu jeder Sommerparty. Von farbenfrohen Dipschalen, wie Madeira und Mallorca, bis hin zum dekorativen Tischläufer Ane – sie bringen sommerliche Leichtigkeit und Natürlichkeit nach Hause, mit Party-Geling-Garantie als Extra.

Kühles Nass – cooler Pool . Das Meer so fern, der eigene Pool dabei so nah. Für die heißesten Tage des Jahres, wenn die Temperaturen locker über 30 Grad steigen, lässt es sich doch wunderbar in den eigenen Pool klettern. Für puren Wasserspaß sorgen die Wasserhängematte Sweet Feathers und die Luftmatratze Unicorn. Lust auf Eis? Für kulinarische Abkühlung zwischendurch sind die Servietten Eiswagen, der Eislöffel Icecup und der Eisbecher Stripe die perfekten Poolparty-Accessoires.

Grill-Dinner for Family & Friends. Die Einladung steht. Den Weg zum stilvollen Open-Air-Dinner weist das aussagekräftige Metallschild Grillstation. Ob private Feier im eigenen Garten oder große Feier im Freien: DEPOT hat die passende Dekoration für eine unvergessliche Grillparty. Angefangen bei appetitmachenden Servietten über praktische Gadgets, wie der Gemüse-Grillkorb, bis hin zum Mini-Grill mit Tasche – die Party kann steigen, und das quer durch alle Altersgruppen. Für stimmungsvolle Akzente sorgen LED-Kerzen, Laternen und Lichterketten . Damit der Abend nie enden möge …

Und mit etwas Glück heißt es in diesem Sommer: Jetzt geht ein Wunsch in Erfüllung. DEPOT verlost dafür acht 500-Euro-Gutscheine, 15 weitere 250-Euro- sowie 30 Gutscheine im Wert von je 100 Euro. Weitere Informationen zum großen DEPOT-Sommergewinnspiel unter: www.gewinnspiel.depot-online.com

Über DEPOT

Die Gries Deco Company GmbH, mit den starken Marken DEPOT, ipuro und ROOMS by DEPOT, gehört heute zu den großen Deko- und Einrichtungsspezialisten im deutschsprachigen Raum. Aktuell beschäftigt das Unternehmen rund 6.500 Mitarbeiter und hat 500 DEPOT Filialen (inklusive Partner) in Deutschland, Österreich und der Schweiz geöffnet.

