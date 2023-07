PERSPEKTIVEN FESTIVAL l feierte erfolgreiches Eröffnungswochenende in Attersee

Vergangenen Samstag, den 15. Juli 2023, fand der offizielle Auftakt des 13. Perspektiven-Festivals in der Gemeinde Attersee am Attersee (OÖ) statt. Im Rahmen der feierlichen Eröffnung lud das Kurator:innen-Duo, Modedesignerin Barbara Gölles und Performance-Künstler Thomas Kasebacher, zum gemeinsamen Essen mit anschließendem Spaziergang zu den Ausstellungsorten sowie einem Konzert von Schlagzeugerin Katharina Ernst ein. Rund 150 Besucher:innen waren vom ersten Festivalwochenende begeistert. Auch kommendes Wochenende erwartet alle Interessierte ein abwechslungsreiches Programm bei freiem Eintritt.

Offizielle Eröffnung ein voller Erfolg

Die offizielle Eröffnung des diesjährigen Perspektiven-Festivals startete mit einem gemeinsamen Abendessen, das vom Kurator:innen Duo Modedesignerin Barbara Gölles und Performance-Künstler Thomas Kasebacher, mit Unterstützung von Michael Reisecker von Reiseckers Reisen zubereitet wurde.

Rund 150 Besucher:innen – darunter auch Bürgermeister Rudi Hemetsberger, Mag. Evelyn Obermaier vom Klimt Verein, Festival-Gründerin Edith Maul-Röder, Lukas Crepaz von den Salzburger Festspielen, Markus Renner von der WK OÖ, Angelina Eggl vom Tourismusverband Attersee-Attergau und viele mehr – ließen sich das erste Festivalwochenende mit einer Installation von Violetta Ehnsperg, einer Videoarbeit von Ipek Hemzaoğlu und Lantian Xie, einer Performance für Tiere von Krööt Juurak und Alex Bailey, Mode von Designerin Sweatlana del Rey und einem Konzert von Schlagzeugerin Katharina Ernst nicht entgehen.

Gemeinde Attersee im Zeichen von Kunst, Perfomance und Musik

Bis 6. August 2023 erwartet Besucher:innen unter der Woche und an den Wochenenden ein abwechslungsreiches Programm von insgesamt 30 Künstler:innen an 13 Ausstellungsorten, die den Leerstand in der Gemeinde – von der ungenutzten Sauna im Freibad bis zum Sitzungssaal des Rathauses – repräsentieren sowie thematisieren. Alle Veranstaltungen sind bei freiem Eintritt zu besuchen! Neben Mode und Performance-Kunst spielen auch Bildende Kunst, Musik, Essen und Diskurs eine Rolle beim diesjährigen Festival. Die Perspektiven 2023 sind ein Festival, in dem es um Gemeinschaft geht, in dem es darum geht Dinge miteinander zu verknüpfen, Menschen zusammenzubringen, Menschen an einen Tisch zu bringen - wie an diesem Eröffnungssamstag. Es soll ein Festival sein, das neue Impulse nach Attersee bringt und dadurch ermöglicht, Dinge mit anderen Augen zu sehen", so Barbara Gölles.



Programm für das Wochenende vom Sa, 22. Juli - So, 23. Juli 2023

Dorfhotel Attersee Performance: Kommenden Samstag, den 22. Juli 2023, können die Festivalgäste ab 15-18 Uhr wieder im „Dorfhotel Attersee“ des Künstlerkollektivs „Conte Potuto“ in der Atterseehalle eintauchen und einchecken.

„Cumulus“-Perfomance: Ab 17 Uhr startet bei der Wiese Mühle unter freiem Himmel

Ab 17 Uhr startet bei der Wiese Mühle unter freiem Himmel die spannende „Cumulus“-Perfomance von Andrea Gunnlaugsdóttir und Claudia Lomoschitz, bei der Wolken betrachtet und diskutiert werden. Hierfür ist eine Anmeldung unter perspektiven.attersee@gmail.com notwendig. Sonnenbrille erforderlich.

Modeatelier "Margaret and Hermonie" : Ab 19 Uhr erwartet die Besucher:innen im Haus Bauer Modeatelier die Kollektion des österreichischen Bademoden-Labels „Margaret and Hermione“ mit Prosecco-Empfang.

EsRAP und Gasmac Gilmore Konzert im Musikpavillon: Für einen musikalischen Abschluss sorgt das Geschwisterduo Esra und Enes Özmen, besser bekannt unter dem Künstlernamen „EsRAP“, die zusammen mit der Band „Gasmac Gilmore“ von 21 bis 22 Uhr im Musikpavillon auftreten.

Weitere Informationen zum Perspektiven-Festival mit allen Programm-Highlights finden Sie unter: www.perspektiven-attersee.at

