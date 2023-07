Regionalliga West & ÖFB-Cup: SC Imst und Partner Sparkasse Imst blicken Saisonauftakt entgegen

SC Sparkasse Imst 1933 startet mit Partner Sparkasse Imst in eine spannende neue Saison

Mit Rang zwei im Endklassement des Oberen Playoffs der Regionalliga Tirol in der abgelaufenen Saison schaffte der SC Sparkasse Imst 1933 den Aufstieg in die Regionalliga West, Österreichs dritthöchster Spielklasse und qualifizierte sich wie 2022 für die Teilnahme am ÖFB-Cup. Um den eingeschlagenen Aufwärtstrend fortzuführen, zählt der Verein auf verlässliche Partner, wie die Sparkasse Imst. Dabei nimmt auch die Nachwuchsarbeit eine zentrale Rolle ein.

Das regionale Bankinstitut unterstützt den SC Sparkasse Imst 1933 seit vielen Jahrzehnten als verlässlicher Sponsor. Erst vergangenes Jahr wurde der Vertrag zwischen den beiden Partnern verlängert. Mario Kometer und Markus Scheiring, Vorstände der Sparkasse Imst, liegt speziell das Engagement in den Nachwuchs am Herzen: „Sport ist eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung für unsere Kinder und Jugendlichen. Vereine, die dem Nachwuchs Freude an sportlichen Aktivitäten vermitteln, sind in unserer Region besonders wertvoll.“

Nachwuchs im Fokus

Seit Jahren setzt der SC Imst in diesem Bereich einen Schwerpunkt, wie auch Obmann Manuel Westreicher bestätigt: „Ein besonderes Augenmerk liegt auch heuer auf der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen: Zusätzliche Nachwuchstrainer:innen für alle Klassen, Unterstützungskampagnen zur Professionalisierung des Nachwuchs und Nachwuchsförderpatinnen und Nachwuchsförderpaten sollen zum nachhaltigen Erfolg beitragen.“ Aktuell trainieren an die 30 Trainer:innen knapp 300 Kinder und Jugendliche. Besonders stolz ist Westreicher auf die Entwicklung im Damenbereich: „Aktuell trainieren 60 Mädchen bei uns. Wir haben ein eigenes U13 und U11-Damenteam.“ Die besten Damen spielen in der neu formierten SPG Tiroler Oberland in der höchsten Tiroler Damenliga.

Neue Liga

Viele der Nachwuchsspieler:innen haben die Akteure der Kampfmannschaft zum Vorbild. Und da versprechen die nächsten Tage und Wochen viel Spannung. Erstmals spielt der SC Sparkasse Imst 1933 in der Regionalliga West. Der Auftakt in diese Liga mit Teams aus Vorarlberg, Tirol und Salzburg findet für die Imster am Sonntag, 30. Juli, um 10.30 Uhr auswärts bei der SVG Reichenau in Innsbruck statt. Das erste Heimspiel steigt am Samstag, 5. August, gegen den Dornbirner SV.

Fußballfest im ÖFB-Cup

Ein Saisonhighlight wartet aber bereits zuvor mit dem ersten Bewerbsspiel in der neuen Saison 2023/24. Am Freitag, 21. Juli gastiert im Rahmen des ÖFB-Cups Schwarz Weiß Bregenz, Aufsteiger in die zweithöchste Liga, in der Imster Velly Arena. Anpfiff ist um 19 Uhr. „SW Bregenz ist ein klingender Name und ein aufsteigender Verein aus dem Ländle, der heuer in der 2. Bundesliga angreift. Wir wollen mit unseren Fans ein Fußball-Fest in der vollen Velly-Arena feiern, unsere Chance nutzen und den Bregenzern alles abverlangen“, so Coach Bernhard Lampl. Die Imster haben im Jubiläumsjahr (90 Jahre) personell aufgerüstet: Joshua Harold (vorher SPG Prutz / Serfaus), Noah Heis (vorher SV Oberperfuss) und Luis Marberger (Akademie).

Statements:

Headcoach Bernhard Lampl:

„Mit Joshua Harold haben wir einen Imster Jungen von Prutz/Serfaus zu uns zurückgeholt. Die Ankunft der zwei jungen Talente Luis aus der Akademie und Noah aus Oberperfuss verspricht viel Potenzial für Zukunft.

Auf Grund der neuen Zusammensetzung der Liga wird es für uns eine herausfordernde Saison werden. Die Auswärtsfahrten sind intensiver und auch die Mannschaften aus den anderen Bundesländern werden die Jungs Woche für Woche fordern. Unser Ziel lautet, sich in der Liga zu etablieren.“



Franco Böhler, Sportliche Leitung SC Sparkasse Imst 1933:

„Das Wichtigste im Vorfeld der neuen Saison war, dass wir den Stamm beider Kampfmannschaften nahezu komplett halten konnten und wir punktuell Verstärkungen dazu geholt haben. Im Frauenbereich gründeten wir zusammen mit dem SV Landeck die SPG Oberland Frauen, die ab dieser Saison in der Tiroler Liga spielt.“

Vorverkauf ÖFB-Cup gegen Schwarz Weiß Bregenz:

Per Mail an office@scimst.at oder am Mittwoch von 17 bis 19 Uhr im SC Imst-Büro am Sportzentrum. In der Woche des Spiels können die reservierten Karten im Sportcafé Susi abgeholt werden.

Weitere Infos unter www.scimst.at bzw. unter www.sparkasse.at/imst





Rückfragen & Kontakt:

FÜR RÜCKFRAGEN

Sparkasse Imst AG

Marco Klingenschmid

Vertriebssteuerung/Marketing

Sparkassenplatz 1

A-6460 Imst

T +43 (0) 50100-77226

klingenschmidm@imst.sparkasse.at

www.sparkasse.at/imst





MEDIENKONTAKT

POLAK - Agentur für Kommunikation GmbH

Dr.-Carl-Pfeiffenberger-Str. 12/9

A-6460 Imst

T +43 5412 67712

info@agentur-polak.at

www.agentur-polak.at