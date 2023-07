bp Presseinformation: 50. BILLA NOW Shop eröffnet bp setzt Convenience Wachstum in Österreich fort

Presseinformation:

50. BILLA NOW Shop eröffnet bp setzt Convenience Wachstum in Österreich fort

In weniger als einem Jahr hat bp bereits 50 Tankstellenshops auf das BILLA NOW Konzept umgerüstet

Kund:innen und Mitarbeitende sind mit dem neuen Shoperlebnis sehr zufrieden

Wien, 13. Juli 2023 – Knapp ein Jahr nach der Eröffnung des ersten BILLA NOW Shops öffnet nun bereits der 50. Shop an einer bp Tankstelle an der Laxenburgerstraße in Wien für Kund:innen. Damit hat bp in Österreich im Schnitt zwei Tankstellen pro Woche umgerüstet. Der Plan sieht vor, das Projekt bis Ende 2023 abzuschließen, damit Kund:innen an allen unternehmenseigenen Stationen in den Genuss des neuen vielfältigen Sortimentes an erfrischenden Getränken, frischem Obst & Gemüse, Snacks für Zwischendurch, aber auch Brot, Gebäck und anderen Lebensmitteln sowie Drogerieprodukten kommen können. Neben dem Umbau des Tankstellenshops investiert das Unternehmen auch in die Weiterentwicklung des Bistro Bereiches der Stationen unter der bp eigenen Marke Wild Bean Café. Darüber hinaus wurden die Öffnungszeiten vor allem an den Wochenenden verlängert, um dem Wunsch der Kund:innen mehr zu entsprechen. Damit setzt bp die Convenience Wachstumsstrategie des Unternehmens konsequent um.

Kund:innen genießen neuen Shop

Unter dem Motto „Jeden Tag genießen“ bieten die neuen Convenience-Shops ein vielfältiges Sortiment sowohl für die Pause unterwegs als auch für den schnellen Einkauf in der Nähe. Dass dieses Konzept aufgeht, zeigen bp interne Marktforschungs-ergebnisse, nach denen die neue Shopgestaltung von den Kund:innen als frischer, moderner und freundlicher empfunden wird. Zum Dank erhielten 50 Kund:innen im Rahmen der Eröffnung des 50. BILLA NOW Shops ein gefülltes Einkaufssackerl mit Shopprodukten.

„Die Partnerschaft mit REWE ist von herausragender Bedeutung für unser Convenience-Geschäft", betont Birgit Sommer, Retail-Managerin bp Österreich. "bp hält ein hochwertiges Angebot an Lebensmitteln und Getränken bereit, verbunden mit tollen Erlebnissen für unsere Kunden. In der Vergangenheit war das Convenience-Geschäft untrennbar mit dem Tankstellengeschäft verbunden, aber heute besuchen immer mehr Kunden unsere Shops, um flexibel einkaufen zu können. Die Zukunft der Mobilität verändert sich - und wir uns auch. Da der Ausbau der Ladeinfrastruktur neue Möglichkeiten eröffnet, ist ein starkes Convenience- und Lebensmittelangebot für die Kunden angesichts der längeren Verweildauer von großer Bedeutung." Convenience ist neben Elektromobilität, Wasserstoff, Bioenergie und Erneuerbaren Energien Teil der Wachstumsstrategie von bp. Das Unternehmen plant, die Zahl der strategischen Convenience-Standorte – wie hier in Wien – bis 2030 auf rund 3.000 weltweit zu erhöhen.

Auch Jürgen Öllinger, Geschäftsführer der REWE Großhandel GmbH, freut sich über den Erfolg: „Der zügige Umbau der Shops und die Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden mit unserem Angebot zeigt, dass wir mit unserer Partnerschaft auf dem richtigen Weg sind. Das vom REWE Großhandel und bp gemeinsam entwickelte neue Konzept unterstützt die Convenience Ausrichtung von bp in jeder Hinsicht: von der raschen, unkomplizierten Belieferung mit frischen Produkten bis hin zum modernen Markenauftritt. Damit hat sich bp optimal für die Zukunft aufgestellt.“

Über BP Austria

Die BP Europa SE Zweigniederlassung BP Austria ist Teil von bp, einem integrierten Energieunternehmen, das in Europa, Nord- und Südamerika, Australien, Asien und Afrika tätig ist. bp hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2050 oder früher NetZero zu sein. Dies soll auch durch die schrittweise Steigerung von Investitionen in regenerative Energien erreicht werden. In Österreich versorgt bp den heimischen Markt mit Treibstoffen, Convenience-Shop-Produkten, Schmierstoffen, Heizöl und Flugtreibstoffen. bp beschäftigt in Österreich mehr als 80 Mitarbeitende und verfügt über ein Tankstellennetz von rund 230 bp Stationen.

Mehr Infos unter: https://www.bp.com/de_at/austria/home.html

REWE Großhandel GmbH

Die REWE Großhandel GmbH ist Teil der REWE International AG und bündelt das gesamte Großhandelsgeschäft der REWE Group in Österreich. Dazu zählen die Kooperationspartner, die Belieferungsstellen und die selbstständigen ADEG Kaufleute.

Die Kooperationspartner umfassen unter anderem rund 600 Tankstellenshops österreichweit, die von der REWE Großhandel GmbH beliefert werden. Darüber hinaus werden die Co-Branding Marken der Kooperationspartner bp mit „BILLA NOW“, OMV mit „VIVA BILLA“, Jet mit „BILLA stop&shop“ und Shell mit „BILLA Unterwegs“ betreut und weiterentwickelt.

Die selbstständigen ADEG Kaufleute, die seit jeher für echte regionale Nahversorgung stehen, werden ebenfalls vom REWE Großhandel serviciert. Sie zählen mit rund 400 Standorten und 2.300 Mitarbeiter:innen zu den wichtigsten Nahversorgern in Österreich und profitieren von dem starken REWE Großhandelssortiment mit seiner breiten Palette an Markenartikeln und erfolgreichen Eigenmarken.

Mehr Infos unter www.rewe-group.at

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: BP Europa SE, Pressestelle Eva Kelm, bp Pressesprecherin Deutschland, Österreich, Schweiz | Tel.: +49 234 4366-4539 | Eva.Kelm@bp.de REWE Großhandel GmbH Team Mediarelations REWE International AG,

Tel. +43 2236 600 5267 | mediarelations@rewe-group.at

Rückfragen & Kontakt:

Eva Kelm

BP Europa SE Zweigniederlassung BP Austria

bp Pressesprecherin Deutschland, Österreich, Schweiz

Am Belvedere 10, 1100 Wien, Österreich

Telefon: : +49 234 4366-4539

E-Mail: Eva.Kelm@bp.com

Website: https://www.bp.com/de_at/austria/home.html