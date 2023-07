Schreiben unter Sternen: Zwei talentierte AutorInnen ausgewählt!

Bereits zum 3. Mal findet das außergewöhnliche Literaturprojekt "Schreiben unter Sternen" statt. Usch Luhn und Silke Porath, zwei herausragende Autorinnen wurden für das Jahr 2023 ausgewählt und werden die Möglichkeit haben, ihre kreativen Energien inmitten dieser inspirierenden Landschaft, rund um den Attersee, zu entfalten.

Der Naturpark Attersee-Traunsee, als erste österreichische Region offiziell als Sternenpark zertifiziert, setzt ein Zeichen gegen die zunehmende Lichtverschmutzung und schafft eine inspirierende Umgebung für Kunst und Kultur. Seit über hundert Jahren zieht die malerische Landschaft rund um den Attersee KünstlerInnen aus aller Welt an. Von bekannten Malern wie Gustav Klimt und Gerhard Haderer bis hin zu renommierten Komponisten wie Gustav Mahler und Paul Gulda haben sich zahlreiche Kreative hier Ruhe und Inspiration gesucht. Auch Literaten wie Felix Salten (Bambi), Heimito von Doderer (Strudelhofstiege), Hugo von Hofmannsthal (Jedermann) und zeitgenössische Autoren wie Kurt Palm und Birgit Müller-Wieland haben sich von der Schönheit dieser Region inspirieren lassen.

Das Projekt "Schreiben unter Sternen" geht in die 3. Runde

In diesem einzigartigen Umfeld lädt der Tourismusverband Attersee-Attergau in Zusammenarbeit mit der Buchhandlung Weidinger in Seewalchen zum dritten Mal zu einem außergewöhnlichen Literaturprojekt ein: "Schreiben unter Sternen". Zwei herausragende Autorinnen wurden für das Jahr 2023 ausgewählt und werden die Möglichkeit haben, ihre kreativen Energien inmitten dieser inspirierenden Landschaft zu entfalten.

Autorin Usch Luhn

Usch Luhn, geboren in Österreich und aufgewachsen in Krieglach/Steiermark, entdeckte bereits in jungen Jahren ihre Leidenschaft für das Erzählen. Als Schriftstellerin von über hundert Kinder- und Jugendbüchern bereist sie das Land und liest begeistert aus ihren Werken vor. Die Begegnung mit jungen Lesern ist ihre große Leidenschaft, und sie freut sich darauf, an ihrer neuen Geschichte für Kinder, bei der es tatsächlich um den Sternenhimmel geht, zu arbeiten. Usch Luhns Kinderbuchserie „Ponyherz“ wird heuer im August auch auf der Kinoleindwand zu sehen sein.

Autorin Silke Porath

Silke Porath, Redakteurin, PR-Beraterin und Schreibtrainerin, ist eine vielseitige Autorin mit einem breiten Erfahrungsspektrum. Sie wurde für ihre Werke bereits mit renommierten Preisen wie dem internationalen Brecht-Preis Berlin, dem Schreibwettbewerb der Zeitschrift Brigitte und den Stuttgarter Nachrichten ausgezeichnet. Neben ihrer beruflichen Tätigkeit als ganzheitlicher Kinder-, Jugend- und Familiencoach schreibt sie unterhaltsame Romane und hat soeben ihren ersten Thriller „Mutterliebe“ veröffentlicht.

"Schreiben unter Sternen" bietet den beiden Autorinnen innerhalb des 14-tägigen Aufenthalts, die Möglichkeit, ihre Kreativität in einer inspirierenden Umgebung zu entfalten und an ihren neuen Projekten zu arbeiten. Darüber hinaus werden sie ihre Erfahrungen und ihr Wissen untereinander teilen können, und werden bei Veranstaltungen auch für persönliche Gespräche bereitstehen. Dieses Projekt trägt nicht nur zur Förderung der Literatur bei, sondern stärkt auch die Bedeutung des Naturparks Attersee-Traunsee als Ort der Kreativität und des kulturellen Austauschs.

