APPLEBY CASTLE - EINZIGARTIGES AMBIENTE IM MALERISCHEN EDEN VALLEY

Ein Erlebnis der Extraklasse im Vereinigten Königreich

Im idyllischen Eden Valley, am Rande des Lake District, liegt das historische und bezaubende Schloss Appleby Castle. Es zählt zu den wenigen normannischen Schlössern mit Beherbergung im Vereinigten Königreich und bietet Gästen ein einzigartiges Urlaubserlebnis. Im mittelalterlichen England galt Appleby als zweitgrößte Stadt nach York, samt intakter normannischer Festung und wurde im 17. Jahrhundert zur Residenz von Lady Anne Clifford, Gräfinwitwe von Pembroke, Dorset und Montgomery. Die prestigeträchtige Atmosphäre des geschichtsträchtigen Anwesens lädt zu historischen Erkundungen ein. 12 luxuriös ausgestattete Schlafzimmer im Adelsstil und 3 atemberaubende Cottages bieten einzigartigen Komfort mit nostalgischem Flair. Das komfortable Coleridge Cottage wurde 1653 als Wäschehaus für Lady Anne Clifford erbaut, zahlreiche Elemente aus dem 17. Jahrhundert blieben bis heute erhalten. Cottage Nightingale glänzt mit luxuriöser Ausstattung, wie einer Whirlpool Badewanne. Im prächtigen Cottage Worsworth, im Inner Bailey, finden Individualisten und Naturliebhaber den perfekten Rückzugsort, um die idyllische Umgebung zu erkunden.

Der elegante Speisesaal, aus dem 15. Jahrhundert, ist ein Erlebnis der Extraklasse. Die im Kerzenschein erleuchteten antiken Seidenstühle, mit prunkvollem Esstisch und historischer Decke, schaffen Mittelalterflair längst vergangener Zeiten. 30 Jahre Erfahrung zeichnen die exquisite Küche mit Fünf-Gänge-Menü und exklusiven Weinen aus. Täglich um 10.30 Uhr findet für Gäste des Schlosses eine geschichtsträchtige Führung durch die fast 1000 Jahre alten Schlossgemäuer statt. Appleby Castle blickt auf eine reiche Geschichte im Norden Englands zurück und war im Besitz der Könige von England und Schottland. Das Norman Centre informiert auf vier Etagen über das normannische Erbe des Bergfrieds und die Burggeschichte, die bis in die Römerzeit zurückreicht. Im Museum geben historische Schautafeln, Artefakte, wie limitierte Reproduktionen der Domesday Books und Zeitleisten Aufschluss zur fesselnden Schlossgeschichte.

Die märchenhafte Landschaft der Grafschaft Cumbria bietet erstklassige Wanderwege und den perfekten Rückzugsort für Ruhe und Erholung. Golfbegeisterte finden im über 100 Jahre alten Appleby Golfplatz das Sunningdale des Norden Englands. Zahlreiche Freizeitgestaltungen wie Angeln, Reiten, Falknereivorführungen, Quadfahren, Paintball, Klettern und Heißluftballonfahren versprechen spannende Erlebnisse in unmittelbarer Umgebung. Das weitläufige Anwesen bietet auch beste Voraussetzungen für stilvolle Hochzeiten in bezaubernder Schlossatmosphäre. Paare können hier den Traum der perfekten Märchenhochzeit in exklusivem Ambiente erleben.

Appleby Castle - Ein märchenhafter Ort mit Geschichte und luxuriösem Charme wird Sie verzaubern!

Alle weiteren Infos unter www.applebycastle.org

